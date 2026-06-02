Katajanokalle suunnitellaan muutoksia: merikylpylästä pysyvä, satama supistuu ja puistokatu täydentää rantareittiä

Katajanokalle valmistellaan kahta asemakaavaa

Katajanokalla käynnistyy kaksi asemakaavamuutosta: toinen koskee Eteläsataman itäosaa eli Katajanokanlaiturin ympäristöä ja toinen Katajanokan sataman aluetta.

Tavoitteena on vahvistaa keskustan merellisyyttä, täydentää aluetta rakentamisella sekä luoda Katajanokalle toiminnallisesti monipuolinen merenranta-alue ja uusi puistokatu, jotka toimivat luontevana jatkeena kävelykeskustalle. Suunnittelu kytkeytyy Helsingin satamien laajempaan uudistukseen, jossa toimintoja keskitetään ja järjestetään uudelleen. Suunnittelua ohjaavat myös vuonna 2023 laaditut Eteläsataman itäosan suunnitteluperiaatteet.

Merellinen puistokatu yhdistää Katajanokan sataman osaksi käveltävää keskustaa

Katajanokanlaiturista on tarkoitus rakentaa vehreä puistokatu. Nykyinen pysäköintivaltainen alue muuttuu jalankululle ja oleskelulle sopivaksi ympäristöksi ja yhteys Kauppatorilta Katajanokan satamaan paranee.

Alueen liikennesuunnittelun tavoitteena on selkeyttää eri kulkumuotojen reittejä. Ajoneuvoliikenne säilyy kaikilla kaduilla, mutta jalankulkijoille varataan lisää tilaa ja pyöräliikenteelle osoitetaan oma reitti.

Raitiovaunupysäkkien verkostoa uudistetaan liikennöinnin sujuvoittamiseksi, ja samalla selvitetään kääntöpaikalle uusi sijainti terminaalin edustalle.

Katajanokalle suunnitellaan pysyvää merikylpylää

Katajanokanlaiturilla sijaitsevaa merikylpylää esitetään pysyväksi osaksi alueen merellisiä palveluja. Merikylpylä on tähän asti toiminut alueella tilapäisellä luvalla.

Kylpylän lisäksi alueelle on suunnitteilla hyvinvointi- ja liikuntapalveluita sekä uusi ympärivuotinen tapahtumapaikka. Kylpylä- ja tapahtumakorttelin suunnittelua valmistellaan kumppanuuskaavoituksena yhteistyössä Allas Pool -hankkeen kanssa. Uuden rakennuksen suunnittelusta on tarkoitus järjestää arkkitehtuurikilpailu.

Hanketta koordinoiva kiinteistökehitysyhtiö Nordic Urban Oy on hakenut jatkoa ja laajennusta vuonna 2023 myönnetylle kehittämisvaraukselle. Varausta käsitellään kaupunkiympäristölautakunnassa tiistaina 9. kesäkuuta.

Katajanokan satama-alue pienenee – terminaalia laajennetaan

Helsingin Sataman käytössä oleva alue Katajanokalla pienenee ja satamatoimintoja järjestetään uudelleen. Samalla matkustajaterminaalia on mahdollista laajentaa, jotta satamassa on tilaa kahdelle varustamolle nykyisen yhden sijaan. Punatiilinen Gunnar Taucherin suunnittelema satamarakennus muutettiin matkustajaterminaaliksi 1970-luvulla, ja sitä on laajennettu viimeksi 2000-luvulla.

Terminaalin pohjoispuolella sijaitsevalle niin sanotulle Viking-talolle etsitään uutta käyttöä. Rakennukseen kaavaillaan esimerkiksi ravintola-, kulttuuri- tai liiketiloja. Vuonna 1952 valmistuneen rakennuksen suojelutilanne ajantasaistetaan kaavoituksen yhteydessä.

Alueen kehittämisestä keskustellaan yleisötilaisuudessa 17. kesäkuuta

Suunnitteluaineistot ovat nähtävillä 25. kesäkuuta asti verkossa osoitteessa hel.fi/suunnitelmat. Yleisötilaisuus järjestetään 17.6.2026 klo 16.30–18 Kaupungintalon Tapahtumatorilla (Pohjoisesplanadi 11–13). Paikalla on kaupungin suunnittelijoiden lisäksi Allas Pool -hankkeen sekä Helsingin Sataman edustajia.

Asemakaavaehdotukset tulevat myöhemmin nähtäville, jolloin niistä voi antaa palautetta. Nähtävilläolosta tiedotetaan erikseen. Tarkistetut kaavaehdotukset käsitellään kaupunkiympäristölautakunnassa arviolta vuoden 2027 lopussa.