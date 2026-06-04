Kokoomuksen Kinnari: Valkoposkihanhen ja merimetson suojametsästys etenee viimein!

Kokoomuksen kansanedustaja, maa- ja metsätalousvaliokunnan valiokuntavastaava Teemu Kinnari pitää valkoposkihanhen ja merimetson suojametsästyksen mahdollistavaa lakiesitystä arkijärjen voittona.

”Valkoposkihanhet ovat aiheuttaneet merkittävää haittaa suomalaiselle ruuantuotannolle jo pitkään syömällä peltoja paljaiksi. Yhteensä valkoposkihanhet aiheuttavat suomalaisille viljelijöille useiden miljoonien vahingot vuosittain. Suomalaisen ruuantuotannon ja viljelijöiden aseman turvaamiseksi valkoposkihanhien metsästyksen salliminen on välttämätöntä”, Kinnari aloittaa.

Hallituksen esityksen mukaan valkoposkihanhea saisi metsästää ympäri vuoden yli viiden linnun parvissa sellaisilta pelloilta, joiden sato on korjaamatta.

”Hallituksen esityksen ratkaisu on yksiselitteinen ja selkeä. Aikaisemmat yritykset hillitä valkoposkihanhien tuhoja lasereilla, paukkupatruunoilla ja hanhien buffetpelloilla eivät ole toimineet. Vastuullisen suojametsästyksen mahdollistaminen on nähdäkseni ainoa toimiva ratkaisu hanhiongelmaan. Olen myös tyytyväinen siihen, että hallituksen esitys mahdollistaisi myös metsästetyn valkoposkihanhen ja merimetson lihan hyödyntämisen omaan käyttöön”, Kinnari jatkaa.

Kinnari näkee esityksen jatkona hallituksen linjalle palauttaa suomalaisten usko metsästyspolitiikkaan.

”Suomalaisten usko metsästyspolitiikkaan on ymmärrettävästi horjunut viime aikoina, kun erityisesti susi- ja karhukannat ovat kasvaneet ja pyyntiluvat ovat jumiutuneet tuomioistuimiin. Kokoomusjohtoisen hallituksen ansiosta suden kannanhoidollinen metsästys saatiin viimein käyntiin vuoden alussa ja karhun kannanhoidollinen metsästys alkaa ensi syksynä. Valkoposkihanhien ja merimetsojen suojametsästyksen mahdollistamisen jälkeen maalaisjärki on viimein palautettu suomalaiseen metsästyspolitiikkaan”, Kinnari päättää.