Maailma murroksessa – Kultaranta keskustelut 2026 tuovat näkökulmia ajankohtaiseen aiheeseen

Tasavallan presidentin kanslia

Tiedote 40/2026

4.6.2026

Tasavallan presidentti Alexander Stubb isännöi vuoden 2026 Kultaranta-keskusteluja 11.–12. kesäkuuta Naantalin Kultarannassa. Ulko- ja turvallisuuspoliittisen keskustelutapahtuman teemana on tänä vuonna Globaaleja, alueellisia ja paikallisia näkökulmia maailman murrokseen.

Kaksipäiväisen tapahtuman aloittaa kansainvälinen päivä. Silloin tarkastellaan geopoliittisia ja paikallisia kehityskulkuja ja niiden keskinäisvaikutuksia eri alueiden välillä ja niiden sisällä, mukaan lukien Afrikka, Lähi-itä, Aasia, Eurooppa ja Yhdysvallat. Toimittajat Zanny Minton Beddoes ja Gideon Rachman moderoivat ensimmäisen päivän keskustelut.

Tapahtuman toinen päivä keskittyy kansainvälisiin vuorovaikutussuhteisiin Suomen näkökulmasta. Päivän keskustelujen moderaattori on toimittaja Olli Seuri.

Tasavallan presidentti avaa Kultaranta-keskustelut torstaina 11. kesäkuuta klo 12.30 alkusanoilla. Tämän jälkeen aloituspaneelissa hänen kanssaan keskustelee Kenian presidentti William Samoei Ruto.

Päivän toinen paneelikeskustelu alkaa klo 14.20 ja käsittelee Aasian geopolitiikkaa ja indopasifisen alueen tilannetta. Aihetta ovat tarkastelemassa Japanin pääministerin kanslian vanhempi neuvonantaja Takeo Akiba, Australian entinen pääministeri Kevin Rudd ja Observer Research Foundation -ajatushautomon johtaja Samir Saran.

Seuraavassa keskustelussa klo 15.50 keskitytään nouseviin suurvaltoihin ja uuteen geopoliittiseen kilpailuun. Panelisteina ovat Intian ulkoministeri Subrahmanyam Jaishankar, Yhdistyneiden arabiemiraattien kansliaministeri Lana bint Zaki Nusseibeh ja ulkoministeri Elina Valtonen.

Torstain viimeisessä paneelissa klo 17.30 aiheena on Eurooppa, transatlanttiset suhteet ja maailmanlaajuinen kilpailu. Keskustelemassa ovat Brookings-instituutin ulkopolitiikkaohjelmaan kuuluvan Yhdysvaltojen ja Euroopan keskuksen vanhempi tutkija Fiona Hill, Münchenin turvallisuuskonferenssin puheenjohtaja Wolfgang Ishinger, European Council on Foreign Relations -ajatushautomon johtaja Mark Leonard ja Strategic Europe -julkaisun päätoimittaja Rym Momtaz.

Perjantaina 12. kesäkuuta klo 9.15 keskustelut jatkuvat suomeksi Suomen ja Euroopan näkökulmasta. Ensimmäisessä paneelissa Euroopan parlamentin jäsenet Merja Kyllönen, Ville Niinistö ja Aura Salla keskustelevat käynnissä olevasta maailman murroksesta.

Päivän toinen keskustelu klo 10.45 käsittelee Venäjää ja sen tulevaisuutta. Keskustelijoina ovat Ulkopoliittisen instituutin johtaja Hiski Haukkala, kenraalimajuri (evp.) Harri Ohra-aho ja Suomen Pankin vanhempi neuvonantaja Laura Solanko.

Tapahtuman viimeisessä paneelissa klo 12.45 puhutaan Suomesta geotaloudellisessa ja teknologisessa kilpailussa. Keskusteluun osallistuvat ICEYE:n markkinointijohtaja ja CMI:n hallituksen puheenjohtaja Marko Ahtisaari, Danske Bankin pääekonomisti Minna Kuusisto, sekä PostScriptumin hallituksen puheenjohtaja ja Aalto-yliopiston työelämäprofessori Peter Sarlin.

Kultaranta-keskustelut päättyvät tasavallan presidentin päätössanoihin klo 14 mennessä.

Kultaranta-keskusteluihin on kutsuttu noin 160 osallistujaa yhteiskunnan eri aloilta. Mukana on kotimaisia ja ulkomaisia poliittisia päättäjiä, tutkijoita sekä hallinnon, elinkeinoelämän, järjestöjen ja median edustajia. Tapahtuma järjestetään tasavallan presidentin kesävirka-asunnolla Kultarannassa.

Yleisradio välittää tapahtuman suorana lähetyksenä Yle Areenassa.