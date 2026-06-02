Maailma murroksessa – Kultaranta keskustelut 2026 tuovat näkökulmia ajankohtaiseen aiheeseen
4.6.2026 14:06:24 EEST | Tasavallan presidentin kanslia | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 40/2026
4.6.2026
Tasavallan presidentti Alexander Stubb isännöi vuoden 2026 Kultaranta-keskusteluja 11.–12. kesäkuuta Naantalin Kultarannassa. Ulko- ja turvallisuuspoliittisen keskustelutapahtuman teemana on tänä vuonna Globaaleja, alueellisia ja paikallisia näkökulmia maailman murrokseen.
Kaksipäiväisen tapahtuman aloittaa kansainvälinen päivä. Silloin tarkastellaan geopoliittisia ja paikallisia kehityskulkuja ja niiden keskinäisvaikutuksia eri alueiden välillä ja niiden sisällä, mukaan lukien Afrikka, Lähi-itä, Aasia, Eurooppa ja Yhdysvallat. Toimittajat Zanny Minton Beddoes ja Gideon Rachman moderoivat ensimmäisen päivän keskustelut.
Tapahtuman toinen päivä keskittyy kansainvälisiin vuorovaikutussuhteisiin Suomen näkökulmasta. Päivän keskustelujen moderaattori on toimittaja Olli Seuri.
Tasavallan presidentti avaa Kultaranta-keskustelut torstaina 11. kesäkuuta klo 12.30 alkusanoilla. Tämän jälkeen aloituspaneelissa hänen kanssaan keskustelee Kenian presidentti William Samoei Ruto.
Päivän toinen paneelikeskustelu alkaa klo 14.20 ja käsittelee Aasian geopolitiikkaa ja indopasifisen alueen tilannetta. Aihetta ovat tarkastelemassa Japanin pääministerin kanslian vanhempi neuvonantaja Takeo Akiba, Australian entinen pääministeri Kevin Rudd ja Observer Research Foundation -ajatushautomon johtaja Samir Saran.
Seuraavassa keskustelussa klo 15.50 keskitytään nouseviin suurvaltoihin ja uuteen geopoliittiseen kilpailuun. Panelisteina ovat Intian ulkoministeri Subrahmanyam Jaishankar, Yhdistyneiden arabiemiraattien kansliaministeri Lana bint Zaki Nusseibeh ja ulkoministeri Elina Valtonen.
Torstain viimeisessä paneelissa klo 17.30 aiheena on Eurooppa, transatlanttiset suhteet ja maailmanlaajuinen kilpailu. Keskustelemassa ovat Brookings-instituutin ulkopolitiikkaohjelmaan kuuluvan Yhdysvaltojen ja Euroopan keskuksen vanhempi tutkija Fiona Hill, Münchenin turvallisuuskonferenssin puheenjohtaja Wolfgang Ishinger, European Council on Foreign Relations -ajatushautomon johtaja Mark Leonard ja Strategic Europe -julkaisun päätoimittaja Rym Momtaz.
Perjantaina 12. kesäkuuta klo 9.15 keskustelut jatkuvat suomeksi Suomen ja Euroopan näkökulmasta. Ensimmäisessä paneelissa Euroopan parlamentin jäsenet Merja Kyllönen, Ville Niinistö ja Aura Salla keskustelevat käynnissä olevasta maailman murroksesta.
Päivän toinen keskustelu klo 10.45 käsittelee Venäjää ja sen tulevaisuutta. Keskustelijoina ovat Ulkopoliittisen instituutin johtaja Hiski Haukkala, kenraalimajuri (evp.) Harri Ohra-aho ja Suomen Pankin vanhempi neuvonantaja Laura Solanko.
Tapahtuman viimeisessä paneelissa klo 12.45 puhutaan Suomesta geotaloudellisessa ja teknologisessa kilpailussa. Keskusteluun osallistuvat ICEYE:n markkinointijohtaja ja CMI:n hallituksen puheenjohtaja Marko Ahtisaari, Danske Bankin pääekonomisti Minna Kuusisto, sekä PostScriptumin hallituksen puheenjohtaja ja Aalto-yliopiston työelämäprofessori Peter Sarlin.
Kultaranta-keskustelut päättyvät tasavallan presidentin päätössanoihin klo 14 mennessä.
Kultaranta-keskusteluihin on kutsuttu noin 160 osallistujaa yhteiskunnan eri aloilta. Mukana on kotimaisia ja ulkomaisia poliittisia päättäjiä, tutkijoita sekä hallinnon, elinkeinoelämän, järjestöjen ja median edustajia. Tapahtuma järjestetään tasavallan presidentin kesävirka-asunnolla Kultarannassa.
Yleisradio välittää tapahtuman suorana lähetyksenä Yle Areenassa.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tasavallan presidentin kanslia
Kenyas presidentpar på statsbesök till Finland2.6.2026 12:58:46 EEST | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 39/2026 2.6.2026 Republiken Kenyas president William Samoei Ruto och hans maka Rachel Ruto kommer på statsbesök till Finland 10–11 juni 2026. Värdar för besöket är republikens president Alexander Stubb och hans maka Suzanne Innes-Stubb. Centrala teman för statsbesöket är att fördjupa de bilaterala relationerna mellan Finland och Kenya, stärka samarbetet mellan länderna i internationella sammanhang, reformera det multilaterala systemet och främja handeln mellan Finland och Kenya. President Stubb och fru Innes-Stubb tar emot det kenyanska presidentparet vid en välkomstceremoni onsdagen den 10 juni framför Presidentens slott i Helsingfors. Allmänheten kan följa ceremonin från Salutorget med början cirka klockan 10. Efter ceremonin förs officiella överläggningar på Presidentens slott. Utöver de bilaterala relationerna diskuteras det multilaterala samarbetet, FN-systemets utveckling och fredsmedling, regionala frågor i Afrika och Europa, situati
Kenian presidenttipari valtiovierailulle Suomeen2.6.2026 12:58:46 EEST | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 39/2026 2.6.2026 Kenian tasavallan presidentti William Samoei Ruto ja hänen puolisonsa Rachel Ruto saapuvat valtiovierailulle Suomeen 10.–11. kesäkuuta 2026. Vierailua isännöi tasavallan presidentti Alexander Stubb yhdessä puolisonsa Suzanne Innes-Stubbin kanssa. Valtiovierailun keskeisiä teemoja ovat Suomen ja Kenian kahdenvälisten suhteiden syventäminen ja maiden yhteistyön vahvistaminen kansainvälisissä yhteyksissä, monenvälisen järjestelmän uudistaminen sekä Suomen ja Kenian välisen kaupan edistäminen. Presidentti Stubb ja rouva Innes-Stubb vastaanottavat Kenian presidenttiparin valtiovierailuun kuuluvin seremonioin keskiviikkona 10. kesäkuuta Presidentinlinnan edustalla. Yleisö voi seurata vastaanottoseremoniaa Kauppatorilta noin kello 10 alkaen. Seremonioiden jälkeen Presidentinlinnassa käydään viralliset keskustelut, joiden aiheina ovat kahdenvälisten suhteiden lisäksi monenvälinen yhteistyö, YK-järjestelmän kehittäminen ja rauhanvälitys, A
Kenyan presidential couple to pay a state visit to Finland2.6.2026 12:58:46 EEST | Press release
Office of the President of the Republic of Finland Press release 39/2026 2 June 2026 The President of Kenya, William Samoei Ruto, and his spouse, Rachel Ruto, will pay a state visit to Finland from 10 to 11 June 2026. The visit will be hosted by the President of the Republic of Finland, Alexander Stubb, and his spouse, Suzanne Innes-Stubb. The main themes of the visit will be deepening bilateral relations between Finland and Kenya, strengthening cooperation between the two countries in international contexts, reforming the multilateral system and promoting trade between Finland and Kenya. On Wednesday 10 June, President Stubb and Mrs Innes-Stubb will receive the presidential couple of Kenya at a welcoming ceremony held in front of the Presidential Palace in Helsinki. Members of the public can watch the ceremony from the Market Square from approximately 10.00 onwards. After the ceremony, official discussions will take place at the Presidential Palace. In addition to bilateral relations,
President of Slovenia to pay working visit to Finland25.5.2026 15:55:00 EEST | Press release
Office of the President of the Republic of Finland Press release 38/2026 25 May 2026 President of the Republic of Slovenia Nataša Pirc Musar will pay a working visit to Finland on Monday 1 June 2026. The visit will be hosted by President of the Republic of Finland Alexander Stubb. The two presidents will meet at the Presidential Palace to discuss bilateral relations between Finland and Slovenia, European security, Russia’s illegal war of aggression in Ukraine, and other current foreign and security policy issues. During her stay in Helsinki, President Pirc Musar will also visit the European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats (Hybrid CoE) and the icebreaker Polaris.
President Stubb på besök till Rovaniemi20.5.2026 11:12:54 EEST | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 37/2026 20.5.2026 Republikens president Alexander Stubb och hans maka Suzanne Innes-Stubb besöker Rovaniemi 26–27 maj 2026. Tisdagen den 26 maj inspekterar president Stubb Lapplands flygflottilj. Under inspektionsbesöket får presidenten en översikt av verksamheten med Hornet-jaktplanen samt en lägesbild av ibruktagningen av de nya F-35-jaktflygplanen. I programmet ingår också ett möte med personalen vid flygflottiljen. På eftermiddagen kommer presidentparet att träffa allmänheten på Lorditorget i Rovaniemi kl. 16.30. Onsdagen den 27 maj inleds med ett besök vid lågstadiet Vaaranlammen koulu, där presidentparet träffar elever och får ta del av elevuppträdanden. Dagen fortsätter med ett företagsbesök hos Geovisor, ett företag specialiserat på tjänster inom gruvdrift och geokonstruktion. Under besöket får presidentparet en presentation av företagets verksamhet och den utrustning som används vid undersökningarna. Besöket i Rovaniemi avslutas me
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme