Taideyliopisto julkaisi eduskuntavaalitavoitteensa: Taide osaksi Suomen kestävää uudistumista
4.6.2026 15:02:12 EEST | Taideyliopisto | Tiedote
Taideyliopisto on julkaissut tavoitteensa eduskuntavaaleihin 2027, joissa korostetaan taiteen ja kulttuurin roolia sekä yhteiskunnan toimintakyvyn että talouden uudistumisen perustana.
Taideyliopiston mukaan Suomi tarvitsee uusia keinoja vahvistaa luottamusta, osaamista ja yhteiskunnallista resilienssiä tilanteessa, jossa väestön ikääntyminen, työelämän murros ja julkisen talouden paineet haastavat hyvinvointiyhteiskuntaa.
Taideyliopiston mukaan taide ja kulttuuri ovat edellytyksiä toimivalle demokratialle ja myös luovan talouden perusta.
“Taide ja kulttuuri vahvistavat luottamusta, osallisuutta ja kykyä ymmärtää toisiamme – ne ovat edellytys toimivalle demokratialle ja yhteiskunnan kriisinkestävyydelle”, sanoo Taideyliopiston rehtori Kaarlo Hildén.
Samalla luovat alat nähdään merkittävänä, mutta vielä alihyödynnettynä kasvusektorina, joka tuottaa innovaatioita ja korkean lisäarvon työpaikkoja.
“Luovan talouden menestys pohjautuu korkealle taiteelliselle osaamiselle – sen potentiaalia ei ole vielä Suomessa hyödynnetty täysimääräisesti osana talouden uudistumista”, Hildén toteaa.
Taideyliopisto esittää, että taide ja kulttuuri tulee integroida vahvemmin sekä koulutus-, hyvinvointi- että elinkeinopolitiikkaan ja että niiden rahoitusta vahvistetaan osana tulevaa vaalikautta.
Lue Taideyliopiston vaalitavoitteet kokonaisuudessaan: https://www.uniarts.fi/artikkelit/haastattelut/taideyliopiston-eduskuntavaalitavoitteet-2027-kestava-taide-kestava-suomi/
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Yhteyshenkilöt
Liisa KontunenViestinnän asiantuntijaPuh:050 349 7678liisa.kontunen@uniarts.fi
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Taideyliopisto tarjoaa ylintä musiikin, kuvataiteen, esittävien taiteiden sekä kirjoittamisen koulutusta Suomessa. Taideyliopisto on taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälinen suunnannäyttäjä, joka vahvistaa taidetta yhteiskuntaa uudistavana voimana. Vuonna 2013 perustetun Taideyliopiston muodostavat Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu.
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