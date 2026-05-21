Helsingin kaupungin ja Taideyliopiston uusi yhteistyösopimus vahvistaa elinvoimaa, taidetta ja kulttuuria 21.4.2026 14:22:25 EEST | Tiedote

Helsingin kaupunki ja Taideyliopisto ovat solmineet uuden, vuoden 2029 loppuun asti voimassa olevan kumppanuussopimuksen. Kaupunki ja Taideyliopisto vahvistavat yhdessä Helsingin elinvoimaa, kulttuuritarjontaa ja houkuttelevuutta sekä luovat pohjaa luovan talouden innovaatioille ja kasvulle.