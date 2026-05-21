Taideyliopisto

Tai­dey­li­opis­to jul­kai­si edus­kun­ta­vaa­li­ta­voit­teen­sa: Tai­de osak­si Suo­men kes­tä­vää uu­dis­tu­mis­ta

4.6.2026 15:02:12 EEST | Taideyliopisto | Tiedote

Jaa

Taideyliopisto on julkaissut tavoitteensa eduskuntavaaleihin 2027, joissa korostetaan taiteen ja kulttuurin roolia sekä yhteiskunnan toimintakyvyn että talouden uudistumisen perustana.

Taideyliopiston rehtori Kaarlo Hildén
Taideyliopiston rehtori Kaarlo Hildén

Taideyliopiston mukaan Suomi tarvitsee uusia keinoja vahvistaa luottamusta, osaamista ja yhteiskunnallista resilienssiä tilanteessa, jossa väestön ikääntyminen, työelämän murros ja julkisen talouden paineet haastavat hyvinvointiyhteiskuntaa.

Taideyliopiston mukaan taide ja kulttuuri ovat edellytyksiä toimivalle demokratialle ja myös luovan talouden perusta.

“Taide ja kulttuuri vahvistavat luottamusta, osallisuutta ja kykyä ymmärtää toisiamme – ne ovat edellytys toimivalle demokratialle ja yhteiskunnan kriisinkestävyydelle”, sanoo Taideyliopiston rehtori Kaarlo Hildén.

Samalla luovat alat nähdään merkittävänä, mutta vielä alihyödynnettynä kasvusektorina, joka tuottaa innovaatioita ja korkean lisäarvon työpaikkoja.

“Luovan talouden menestys pohjautuu korkealle taiteelliselle osaamiselle – sen potentiaalia ei ole vielä Suomessa hyödynnetty täysimääräisesti osana talouden uudistumista”, Hildén toteaa.

Taideyliopisto esittää, että taide ja kulttuuri tulee integroida vahvemmin sekä koulutus-, hyvinvointi- että elinkeinopolitiikkaan ja että niiden rahoitusta vahvistetaan osana tulevaa vaalikautta.

Lue Taideyliopiston vaalitavoitteet kokonaisuudessaan: https://www.uniarts.fi/artikkelit/haastattelut/taideyliopiston-eduskuntavaalitavoitteet-2027-kestava-taide-kestava-suomi/

Avainsanat

eduskuntavaalitvaalitkorkeakoulutkoulutuspolitiikkataidekulttuuri

Yhteyshenkilöt

Linkit

Taideyliopisto tarjoaa ylintä musiikin, kuvataiteen, esittävien taiteiden sekä kirjoittamisen koulutusta Suomessa. Taideyliopisto on taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälinen suunnannäyttäjä, joka vahvistaa taidetta yhteiskuntaa uudistavana voimana. Vuonna 2013 perustetun Taideyliopiston muodostavat Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Taideyliopisto

Tutkimus näyttelijäntaiteen pääsykokeista analysoi, mitä raadit odottavat hakijalta22.4.2026 09:14:00 EEST | Tiedote

Vain noin prosentti hakijoista valitaan vuosittain Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun näyttelijäopintoihin. Se tekee juuri nyt meneillään olevasta hakuprosessista poikkeuksellisen paineisen sekä hakijoille että valitsijoille. Prosessin kehittämiseksi käynnistettiin tutkimus, jossa seurattiin valintaraatien työskentelyä ja haastateltiin niiden jäseniä. Tutkimus piirtää kuvaa siitä, millaista on 2020-luvun ihanteellinen näyttelijyys.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye