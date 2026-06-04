Kokoomuksen Heinonen: Läheisen menettäneitä ei saa kuormittaa turhalla byrokratialla
4.6.2026 14:24:24 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kuolinpesien asioiden hoito siirtyy sähköiseen aikaan, kun Orpon hallitus esittää uudistusta, joka helpottaa läheisensä menettäneiden arkea. Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen pitää muutosta merkittävänä inhimillisenä parannuksena tilanteessa, jossa ihmisen voimat ovat usein vähissä.
Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen, jonka myötä kuolinpesän asioita voidaan jatkossa hoitaa sähköisesti yhdessä palvelussa. Uudistus kokoaa hajallaan olevia tietoja yhteen, vähentää paperisotaa ja helpottaa omaisten asiointia surun keskellä.
– Läheisen menettäminen on yksi elämän raskaimmista hetkistä. Silloin ihmisten aikaa ja energiaa ei pitäisi kuluttaa paperityöhön, vaan surutyöhön ja läheisistä huolehtimiseen, kansanedustaja Timo Heinonen sanoo.
Esityksen myötä perunkirjoitukseen ja perintöverotukseen liittyviä asioita voisi hoitaa sähköisesti OmaVerossa. Samalla tarvittavat tiedot kuolinpesän osakkaista ja vainajan varallisuudesta olisivat saatavilla yhdestä paikasta.
– Tämä on juuri sellaista julkisten palveluiden uudistamista, jota ihmiset odottavat. Kun tieto liikkuu viranomaisten välillä automaattisesti, kansalaisen ei tarvitse toimia tiedonvälittäjänä eri toimijoiden välillä, Heinonen toteaa.
Uudistus helpottaisi myös asiantuntijan, esimerkiksi asianajajan, valtuuttamista hoitamaan kuolinpesän asioita sähköisesti. Lisäksi perunkirjoituksen määräaikaa pidennettäisiin kolmesta kuukaudesta kuuteen kuukauteen ja toimitus voitaisiin järjestää etäyhteyksin.
– Jokainen, joka on hoitanut kuolinpesän asioita, tietää kuinka paljon selvityksiä, lomakkeita ja yhteydenottoja prosessiin liittyy. Tällä esityksellä otetaan paremmin huomioon ihmisten elämäntilanteet ja tehdään asioiden hoitamisesta sujuvampaa, Heinonen sanoo.
Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan helmikuussa 2027.
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Yhteyshenkilöt
Timo HeinonenKansanedustaja
Hämeen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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