Viherpesudirektiivin toimeenpano jättää elintarviketeollisuuden pulaan
4.6.2026 14:51:17 EEST | Elintarviketeollisuusliitto ry | Tiedote
EU:n vihreän siirtymän kuluttajansuojadirektiivin (ns. viherpesudirektiivin) kansalliseen toimeenpanoon ehdotettu siirtymäaika on jäämässä käytännössä koskemaan vain kauppaa ja vanhoilla merkinnöillä varustettujen tuotteiden loppuunmyyntiä. Elintarviketeollisuusliitto (ETL) pitää ratkaisua riittämättömänä, sillä se ei ulotu teollisuuteen, joka pakkausmuutokset käytännössä toteuttaa.
EU:n vihreän siirtymän kuluttajansuojadirektiivillä pyritään ehkäisemään harhaanjohtavaa ympäristömarkkinointia. ETL pitää tavoitetta kannatettavana, mutta katsoo, ettei kansallisessa toimeenpanossa huomioida ruokia ja juomia valmistavien yritysten mahdollisuuksia toteuttaa vaadittuja pakkausmuutoksia 27. syyskuuta 2026 mennessä.
– Eduskunnan talousvaliokunta tunnistaa juuri valmistuneessa mietinnössään, että viherpesudirektiivin toimeenpanossa on vältettävä sääntelyn tavoitteiden vastaisia lopputuloksia, kuten tuotteiden ja pakkausmateriaalien turhaa hävittämistä. Ehdotettu ratkaisu jää kuitenkin puolitiehen, sillä se ei ulotu valmistavaan teollisuuteen, Elintarviketeollisuusliiton johtaja Satumaija Levón sanoo.
Direktiivistä poikkeava kansallinen siirtymäaika koskisi käytännössä vain tuotteita, jotka on saatettu markkinoille ennen 27.9.2026. Tämä tarkoittaisi, että kauppa voisi myydä vanhoilla merkinnöillä varustettuja tuotteita 27.3.2027 asti, mutta elintarvikkeita valmistavat yritykset eivät voisi enää siirtymäaikana käyttää varastoissa olevia vanhoilla merkinnöillä varustettuja pakkauksia.
Levónin mukaan ruokia ja juomia valmistavilla yrityksillä ei ole käytännössä mahdollisuuksia tehdä vaadittuja muutoksia annetussa aikataulussa, mikä voi pahimmillaan johtaa jopa tuotteiden toimituskatkoksiin.
– Pakkausmateriaalien saatavuuteen ja kustannuksiin liittyy jo valmiiksi epävarmuutta Hormuzinsalmen tilanteen vuoksi, eikä niitä pidä sääntelyllä edelleen lisätä. Yrityksillä täytyy olla mahdollisuus käyttää hankitut pakkausmateriaalit loppuun, Levón vaatii.
ETL katsoo, että oikeusministeriössä valmisteltavaa siirtymäsäännöstä koskevaa asetusta on vielä muutettava siten, että tuotteita voidaan saattaa markkinoille vanhoilla pakkausmateriaaleilla vähintään vuoden 2026 loppuun asti. Tämä tukisi myös talousvaliokunnan korostamaa tavoitetta välttää kohtuuttomia kustannuksia ja sääntelyn tavoitteiden vastaisia ympäristövaikutuksia.
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Yhteyshenkilöt
Satumaija LevónJohtaja, Vastuullisuus ja kestävä kehitysETLPuh:040 752 8537satumaija.levon@etl.fi
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Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. Tavoitteenamme on uudistuva ja vetovoimainen ruoka-ala, joka luo hyvinvointia koko Suomeen.
Elintarviketeollisuusliiton toiminnan piirissä olevat noin 600 yritystä kattavat kaikki elintarviketeollisuuden toimialat ja elintarviketeollisuuden tuotannon Suomessa lähes kokonaan.
Elintarviketeollisuus on Suomessa kolmanneksi suurin teollinen toimiala, joka työllistää 44 000 henkeä. Ruokia ja juomia valmistavia yrityksiä toimii kaikkialla maassamme.
Koko ruoka-ala (alkutuotanto, elintarviketeollisuus, päivittäistavarakauppa ja ruokapalvelut) työllistää Suomessa yhteensä 320 000 henkeä, kun välilliset vaikutukset lasketaan mukaan.
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