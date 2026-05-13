Viherpesudirektiivin toimeenpano jättää elintarviketeollisuuden pulaan

KUTSU MEDIALLE: Ruoka vahvistaa Suomea – Elintarvikepäivä kokoaa alan Finlandia-talolle 5.5.2026 24.4.2026 09:32:06 EEST | Kutsu

Ruoka kytkeytyy vahvasti turvallisuuteen, talouteen, hyvinvointiin ja arjen valintoihin. Tänä keväänä kytkökset ovat ajankohtaisempia kuin koskaan. Mikä on ruuan rooli tulevaisuuden Suomessa? Millaisia ratkaisuja alalla rakennetaan juuri nyt? Miten ruoka vahvistaa Suomea?