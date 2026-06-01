Ilmatieteen laitos

Viikonlopun sää on vaihtelevaa, sateisinta on lauantaina

4.6.2026 14:45:53 EEST | Ilmatieteen laitos | Tiedote

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Torstain ja perjantain hellepäivien jälkeen etelästä saapuva matalapaine tuo sateita etenkin maan länsiosaan. Myös ukkoset ovat paikoin mahdollisia.

Ilmatieteen laitoksen 4. kesäkuuta tekemän ennusteen mukaan lämmin sää jatkuu, ja helleraja ylittyy myös huomenna. Tänään hellelukemia on jo mitattu maan länsiosassa: lämpötila on noussut tähän mennessä ylimmillään 26,3 asteeseen Salossa ja Kankaanpäässä. Kyseessä on kuluvan vuoden viides hellepäivä.

Perjantaina helleraja ylittyy todennäköisimmin paikoin maan itä- ja pohjoisosissa. Sää on pilvisempää lännessä, missä lämpötila vaihtelee 20:n ja 25 asteen välillä. Lämpötilat ovat ajankohtaan nähden tavanomaisia tai hieman tavanomaista korkeampia.

"Vaikka suuressa osassa maata onkin poutaista, sadekuuroja liikkuu tänään ja perjantaina eri puolilla maata. Sateiden seassa voi myös paikoin ukkostaa", Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Eetu Rimo sanoo.

Etelästä saapuu lauantaiksi runsaita sateita

Perjantai-illan ja lauantaiyön aikana maan länsiosaan nousee sadekuuroja, ja lauantai-iltapäiväksi Suomeen on saapumassa etelästä laaja, yhtenäinen sadealue. Päivän mittaan sadealue liikkuu kohti pohjoista. Sateen vuorokausikertymät voivat olla maan länsiosassa paikoin 20–30 millimetriä. Sateiden seassa voi myös paikoin ukkostaa, ja etelässä tuuli muuttuu puuskaiseksi.

"Lännessä sateessa päivälämpötila voi jäädä alle 20 asteen, idän poutaisilla alueilla voidaan päästä lähelle 25 astetta", Rimo sanoo.

Sunnuntaina sateita tulee vielä lähinnä maan pohjoisosassa, mutta kertymät jäävät lauantaita alhaisemmiksi. Maan etelä- ja keskiosassa päivä on laajalti poutainen. Länsirannikon tuntumassa tuuli on puuskaista.

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Yhteyshenkilöt

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi, puh. 029 539 1000 (vaihde).

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