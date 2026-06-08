Vaasan kaupunki - Vasa stad

Vaasan museoiden kesäohjelma tarjoaa koettavaa kaikenikäisille

8.6.2026 15:25:57 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

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Kuntsin modernin taiteen museossa, Pohjanmaan museossa ja Vanhan Vaasan museossa on tarjolla kiinnostavia näyttelyitä, opastuksia, lapsille suunnattua ohjelmaa ja tapahtumia kaikenikäisille. Tänä kesänä Tikanojan taidekoti on suljettuna remontin vuoksi.

Vaasan kaupunki / Christoffer Björklund.
Vaasan kaupunki / Christoffer Björklund.

Näyttelyt museoissa:

Vanhan Vaasan museo (avoinna ke-la 10–17)


Pohjanmaan museo (avoinna ke-su 10–17)


Kuntsin modernin taiteen museo (avoinna ke-la 10–17)

  • Apocalypse No/w Marcus Lerviks & Florian Tuercke, esillä 16.5.–29.8.
  • Yleisöopastukset 6.6., 4.7. ja 1.8. klo 13 (ruotsiksi) klo 14 (suomeksi)

Tikanojan taidekoti

  • Suljettu remontin vuoksi 24.5.–10.10.2026. Kesällä Tikanojan taidekodin julkisivu ja ikkunat kunnostetaan ja maalataan.
  • Vaasan museot ovat suljettuna juhannuksena 19.–21.6.


Kesän tapahtumat museoissa

Keskiviikkona 10.6. klo 16–17
Hovioikeuden presidentti Sakari Laukkanen luennoi Pohjanmaan museon auditoriossa otsikolla Hovioikeuksien perustaminen 1614–2014. Miksi hovioikeuksia perustettiin ja mikä on ollut niiden vaikutus? Luento liittyy Vaasan hovioikeus 250 vuotta - näyttelyyn. Aiheeseen voi tutustua myös Vanhan Vaasan museon näyttelyssä.

Perjantaina 10.7. Suomen kuvataiteen päivä
Helene Schjerfbeckin syntymäpäivän kunniaksi Pohjanmaan museossa järjestetään opastukset Schjerfbeckin teoksiin klo 13 (ruotsiksi) ja klo 14 (suomeksi).

Lasten ohjelma ja kesäartistit

Kesä–heinäkuussa torstaisin järjestetään lastenpäiviä, joissa on luvassa työpajatoimintaa klo 11–15. Vaasan kaupungin kesäartistit esiintyvät museoissa osana lapsille suunnattua kesäohjelmaa torstaisin 11.6., 18.6. ja 25.6. klo 13–14 Kuntsin modernin taiteen museossa ja klo 15–16 Pohjanmaan museossa.

Elokuun tapahtumat

Torstaina 13.8. Taiteiden yö

  • Kuntsin modernin taiteen museo ja Pohjanmaan museo avoinna klo 15–21. Maksuton sisäänpääsy.

Sunnuntaina 16.8. Vanha Vaasa-päivä

  • Vanha Vaasa -päivä ja Vanhan Vaasan museo avoinna klo 11–18. Opastuksia Vaasan hovioikeus 250 vuotta-näyttelyyn järjestetään tasatunnein klo 11–15.

Lauantaina 22.8. Luentotilaisuus

  • Vaasan Hovioikeus 250 vuotta- näyttelyyn liittyvä luentotilaisuus.

Torstaina 27.8. Itämeripäivä

  • Oma Itämeri. Itämeripäivän avoimessa työpajassa Kuntsin modernin taiteen museossa klo 11–15 pääset luomaan oman henkilökohtaisen tulkintasi Itämerestä kuvin ja sanoin.

 

Avainsanat

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Yhteyshenkilöt

Palvelupäällikkö Tarja Aurell, Vaasan museot, p. +358405236472, tarja.aurell@vaasa.fi

Kuvat

Vaasan kaupunki / Christoffer Björklund.
Vaasan kaupunki / Christoffer Björklund.
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Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

Vaasan museot on Pohjanmaan aluevastuumuseo, joka tuottaa, tallentaa ja esittelee alueen tiedettä, taidetta ja historiaa. Näyttelymme tarjoavat yhdistelmän paikallista ja kansainvälistä kulttuuria sekä taidetta.

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