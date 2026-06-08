Vaasan museoiden kesäohjelma tarjoaa koettavaa kaikenikäisille

Näyttelyt museoissa:





Vanhan Vaasan museo (avoinna ke-la 10–17)

Vaasan hovioikeus 250 vuotta esillä 7.5.–29.8.

Yleisöopastukset 27.6., 25.7. ja 29.8. klo 13 (ruotsiksi) klo 14 (suomeksi)



Pohjanmaan museo (avoinna ke-su 10–17)



Kuntsin modernin taiteen museo (avoinna ke-la 10–17)

Apocalypse No/w Marcus Lerviks & Florian Tuercke, esillä 16.5.–29.8.

Yleisöopastukset 6.6., 4.7. ja 1.8. klo 13 (ruotsiksi) klo 14 (suomeksi)





Tikanojan taidekoti

Suljettu remontin vuoksi 24.5.–10.10.2026. Kesällä Tikanojan taidekodin julkisivu ja ikkunat kunnostetaan ja maalataan.

Vaasan museot ovat suljettuna juhannuksena 19.–21.6.





Kesän tapahtumat museoissa



Keskiviikkona 10.6. klo 16–17

Hovioikeuden presidentti Sakari Laukkanen luennoi Pohjanmaan museon auditoriossa otsikolla Hovioikeuksien perustaminen 1614–2014. Miksi hovioikeuksia perustettiin ja mikä on ollut niiden vaikutus? Luento liittyy Vaasan hovioikeus 250 vuotta - näyttelyyn. Aiheeseen voi tutustua myös Vanhan Vaasan museon näyttelyssä.

Perjantaina 10.7. Suomen kuvataiteen päivä

Helene Schjerfbeckin syntymäpäivän kunniaksi Pohjanmaan museossa järjestetään opastukset Schjerfbeckin teoksiin klo 13 (ruotsiksi) ja klo 14 (suomeksi).

Lasten ohjelma ja kesäartistit

Kesä–heinäkuussa torstaisin järjestetään lastenpäiviä, joissa on luvassa työpajatoimintaa klo 11–15. Vaasan kaupungin kesäartistit esiintyvät museoissa osana lapsille suunnattua kesäohjelmaa torstaisin 11.6., 18.6. ja 25.6. klo 13–14 Kuntsin modernin taiteen museossa ja klo 15–16 Pohjanmaan museossa.

Elokuun tapahtumat

Torstaina 13.8. Taiteiden yö

Kuntsin modernin taiteen museo ja Pohjanmaan museo avoinna klo 15–21. Maksuton sisäänpääsy.

Sunnuntaina 16.8. Vanha Vaasa-päivä

Vanha Vaasa -päivä ja Vanhan Vaasan museo avoinna klo 11–18. Opastuksia Vaasan hovioikeus 250 vuotta-näyttelyyn järjestetään tasatunnein klo 11–15.

Lauantaina 22.8. Luentotilaisuus

Vaasan Hovioikeus 250 vuotta- näyttelyyn liittyvä luentotilaisuus.

Torstaina 27.8. Itämeripäivä