Pohde järjestää infotilaisuuden siivouspalvelun palvelusetelin käyttöönotosta elokuussa
5.6.2026 08:00:00 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde ottaa käyttöön siivouspalvelun palvelusetelin lokakuussa ja järjestää sitä koskevan infotilaisuuden 25.8.2026 etäyhteydellä
Siivouspalvelun palveluseteli otetaan käyttöön 1.10.2026 alkaen.
Siivouspalvelulla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain 19 §:n (1301/2014) perusteella järjestettävää tukipalvelua, joilla tuetaan asiakasta suoriutumaan jokapäiväiseen elämään kuuluvista toiminnoista mahdollisimman itsenäisesti. Asiakkaan oikeutta siivouspalveluun arvioidaan kulloinkin voimassa olevien Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen sosiaalihuoltolain mukaisten tukipalvelujen myöntämisen perusteiden mukaisesti. Palvelusetelin avulla asiakas voi hankkia siivouspalvelua hyväksytyltä yksityiseltä palveluntuottajalta.
Infoilaisuus järjestetään teams-yhteydellä tiistaina 25.8.2026 klo 13–15.
Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon
Tilaisuuden jälkeen yrittäjille avataan palveluntuottajahaku Palse.fi-portaalissa.
Infotilaisuuden ohjelma:
Siivouspalvelun palvelusetelin sääntökirjan keskeiset asiat
- Palveluntuottajaksi hakeutuminen
- Käyttäjätunnukset
- Päätösten aktivointi
- Raportointi
- Laskutus
- Palvelusetelin käyttöönoton aikataulu
Linkit
Voit lähettää etukäteen infoon kysymyksiä ja huomioita Webropol-linkin kautta
Osallistu teams-kokoukseen tästä
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen siivouspalvelun palvelusetelin sääntökirja
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heli Marjeta-Huhtalo, asiantuntija, sosiaalihuollon ja ikäihmisten palvelut
Järjestämistoiminnot
heli.marjeta-huhtalo@pohde.fi
p. 040 182 8221
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
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