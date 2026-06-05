Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Pohde järjestää infotilaisuuden siivouspalvelun palvelusetelin käyttöönotosta elokuussa

5.6.2026 08:00:00 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote

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Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde ottaa käyttöön siivouspalvelun palvelusetelin lokakuussa ja järjestää sitä koskevan infotilaisuuden 25.8.2026 etäyhteydellä

Värikkäitä tiskiharjoja.

Siivouspalvelun palveluseteli otetaan käyttöön 1.10.2026 alkaen.

Siivouspalvelulla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain 19 §:n (1301/2014) perusteella järjestettävää tukipalvelua, joilla tuetaan asiakasta suoriutumaan jokapäiväiseen elämään kuuluvista toiminnoista mahdollisimman itsenäisesti. Asiakkaan oikeutta siivouspalveluun arvioidaan kulloinkin voimassa olevien Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen sosiaalihuoltolain mukaisten tukipalvelujen myöntämisen perusteiden mukaisesti. Palvelusetelin avulla asiakas voi hankkia siivouspalvelua hyväksytyltä yksityiseltä palveluntuottajalta.

Infoilaisuus järjestetään teams-yhteydellä tiistaina 25.8.2026 klo 13–15.

Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon

Tilaisuuden jälkeen yrittäjille avataan palveluntuottajahaku Palse.fi-portaalissa.

Infotilaisuuden ohjelma:

 Siivouspalvelun palvelusetelin sääntökirjan keskeiset asiat 

  • Palveluntuottajaksi hakeutuminen
  • Käyttäjätunnukset
  • Päätösten aktivointi
  • Raportointi
  • Laskutus
  • Palvelusetelin käyttöönoton aikataulu

Linkit

Voit lähettää etukäteen infoon kysymyksiä ja huomioita Webropol-​linkin kautta 

Osallistu teams-​kokoukseen tästä 

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen siivouspalvelun palvelusetelin sääntökirja

Infotilaisuus tapahtumakaenterissa

Avainsanat

pohjois-pohjanmaahyvinvointialue

Yhteyshenkilöt

Heli Marjeta-Huhtalo, asiantuntija, sosiaalihuollon ja ikäihmisten palvelut
Järjestämistoiminnot
heli.marjeta-huhtalo@pohde.fi
p. 040 182 8221

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.

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