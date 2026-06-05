Pohde järjestää infotilaisuuden kahdesta omaishoidon tuen vapaan palvelusetelistä
5.6.2026 08:30:00 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde ottaa käyttöön kaksi omaishoidon tuen vapaan palveluseteliä lokakuussa ja järjestää nitä koskevan infotilaisuuden 24.8.2026 etäyhteydellä.
Kaksi omaishoidon tuen vapaan palveluseteliä otetaan käyttöön 1.10.2026 alkaen.
Palvelusetelien palvelut ovat
- omaishoidon tuen vapaan kotiin annettava palvelu ja
- vaativa omaishoidon tuen vapaan kotiin annettavan palvelu.
Omaishoidon tuen kotiin annettavilla palveluilla tarkoitetaan lain omaishoidon tuesta (937/2005) perusteella järjestettävää omaishoidon vapaan palvelua, jolla tuetaan omaishoitajan työtä ja omaishoidon jatkuvuutta. Asiakkaan oikeus omaishoidon tukeen ja omaishoidon tuen vapaisiin arvioidaan kulloinkin voimassa olevien Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen omaishoidon tuen myöntämisen perusteiden mukaisesti. Palvelusetelin avulla asiakas voi hankkia omaishoidon tuen vapaan palvelua hyväksytyltä yksityiseltä palveluntuottajalta.
Infotilaisuus järjestetään Teams-yhteydellä maanantaina 24.8.2026 klo 13-15.
Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.
Tilaisuuden jälkeen yrittäjille avataan palveluntuottajahaku Palse.fi-portaalissa.
Infotilaisuuden ohjelma:
- Omaishoidon tuen vapaan palvelusetelien sääntökirjojen keskeiset asiat
- Palveluntuottajaksi hakeutuminen
- Käyttäjätunnukset
- Päätösten aktivointi
- Raportointi
- Laskutus
- Palvelusetelin käyttöönoton aikataulu
Linkit:
Voit lähettää etukäteen infoon kysymyksiä ja huomioita Webropol-linkin kautta
Osallistu Teams-kokoukseen tästä linkistä
Pohteen omaishoidon tuen vapaan palvelusetelin sääntökirjat:
Vaativa kotiin annettava palvelu
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ulla Hakola, hankinta- ja sopimusasiantuntija
puh. 040 318 6836
ulla.hakola@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
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