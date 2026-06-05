Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Pohde järjestää infotilaisuuden kahdesta omaishoidon tuen vapaan palvelusetelistä

5.6.2026 08:30:00 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote

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Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde ottaa käyttöön kaksi omaishoidon tuen vapaan palveluseteliä lokakuussa ja järjestää nitä koskevan infotilaisuuden 24.8.2026 etäyhteydellä. 

Laituri meren rannalla.

Kaksi omaishoidon tuen vapaan palveluseteliä otetaan käyttöön 1.10.2026 alkaen.

Palvelusetelien palvelut ovat

  • omaishoidon tuen vapaan kotiin annettava palvelu ja
  • vaativa omaishoidon tuen vapaan kotiin annettavan palvelu.

Omaishoidon tuen kotiin annettavilla palveluilla tarkoitetaan lain omaishoidon tuesta (937/2005) perusteella järjestettävää omaishoidon vapaan palvelua, jolla tuetaan omaishoitajan työtä ja omaishoidon jatkuvuutta. Asiakkaan oikeus omaishoidon tukeen ja omaishoidon tuen vapaisiin arvioidaan kulloinkin voimassa olevien Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen omaishoidon tuen myöntämisen perusteiden mukaisesti. Palvelusetelin avulla asiakas voi hankkia omaishoidon tuen vapaan palvelua hyväksytyltä yksityiseltä palveluntuottajalta.

Infotilaisuus järjestetään Teams-yhteydellä maanantaina 24.8.2026 klo 13-15.

Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.

Tilaisuuden jälkeen yrittäjille avataan palveluntuottajahaku Palse.fi-portaalissa.

 Infotilaisuuden ohjelma:

  • Omaishoidon tuen vapaan palvelusetelien sääntökirjojen keskeiset asiat
  • Palveluntuottajaksi hakeutuminen
  • Käyttäjätunnukset
  • Päätösten aktivointi
  • Raportointi
  • Laskutus
  • Palvelusetelin käyttöönoton aikataulu

Linkit:

Voit lähettää etukäteen infoon kysymyksiä ja huomioita Webropol-​linkin kautta

Osallistu Teams-​kokoukseen tästä linkistä

Pohteen omaishoidon tuen vapaan palvelusetelin sääntökirjat: 

Kotiin annettava palvelu

Vaativa kotiin annettava palvelu

Infotilaisuus Pohteen tapahtumakalenterissa

Avainsanat

pohjois-pohjanmaahyvinvointialue

Yhteyshenkilöt

Ulla Hakola, hankinta- ja sopimusasiantuntija
puh. 040 318 6836
ulla.hakola@pohde.fi

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.

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