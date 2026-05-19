Scanfil täyttää 50 vuotta – pienestä sieviläisestä verstaasta globaaliksi sopimusvalmistuskonserniksi

Scanfil rekisteröitiin kaupparekisteriin 4. kesäkuuta 1976, kun Jorma J. Takanen aloitti yritystoiminnan veljensä autotallissa Sievissä, Pohjois-Pohjanmaalla. Yhtiön nimi viittaa sen ensimmäisiin tuotteisiin, suodattimiin, mutta liiketoiminta löysi pian uuden suunnan mekaniikassa ja elektroniikassa.



1990-luku oli Scanfilille voimakkaan kasvun aikaa. Liikevaihto kasvoi viidestä miljoonasta eurosta 220 miljoonaan euroon. Yhtiö listautui Helsingin pörssiin vuonna 2002 ja kansainvälistyi laajentamalla toimintaansa Unkariin, Kiinaan ja Viroon.

Tänään, 50 vuotta perustamisestaan, Scanfil on globaali sopimusvalmistaja, jolla on 16 tuotantolaitosta neljällä mantereella ja yli 4 700 työntekijää. Vuoden 2026 liikevaihtoennuste on 940–1 060 miljoonaa euroa.

Merkkipäivää juhlistetaan tänään kahdella merkittävällä julkistuksella. Anitra Komulaisen kirjoittama teos Kyllä se oli semmoinen savotta – Scanfilin historia (Siltala) julkaistaan tänään ja kertoo yhtiön viiden vuosikymmenen tarinan. Samalla Scanfil lanseeraa uudistetun brändi-ilmeensä, joka heijastaa yhtiön kasvua ja vakiintunutta asemaa luotettavana valmistuskumppanina.



"Haluamme kiittää asiakkaitamme, kumppaneitamme ja työntekijöitämme heidän vahvasta luottamuksestaan ja yhteistyöstään kuluneiden 50 vuoden aikana", sanoo Scanfilin hallituksen puheenjohtaja Harri Takanen.



Kirja on saatavilla https://siltala.fi ja e-kirjana Storytel- ja BookBeat-palveluista. Lisää Scanfilin historiasta myös: https://www.scanfil.com/fi/yritys