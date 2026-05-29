Museovirasto

Museovirasto jakoi hankeavustuksia muinaisjäännösalueiden hoitoon

4.6.2026 17:31:01 EEST | Museovirasto | Tiedote

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Muinaisjäännösten hoitoavustusten tarkoituksena on tukea muinaismuistolailla (295/1963) suojeltujen kiinteiden muinaisjäännösten suojelua ja käyttöä opetus- ja nähtävyyskohteina. Muinaisjäännösten hoitoavustuksia myönnettiin yhteensä yhdeksälle kohteelle, jotka kaikki ovat valtakunnallisesti arvokkaita arkeologisia kohteita (VARK).

Laidunnusta Kyminlinnassa Kotkassa. Kuva: Museovirasto
Laidunnusta Kyminlinnassa Kotkassa. Kuva: Museovirasto

Avustusta saaviin toimenpiteisiin kuuluvat kohteissa maisemanhoidon ja opastusinfran lisäksi vauriokartoitusten ja hoitosuunnitelmien laatiminen. Kiinteiden muinaisjäännösten hoito on luvanvaraista ja edellyttää hyväksyttyä hoitosuunnitelmaa. Avustusta saivat muiden muassa Karijoen Susiluola, Forssan Salmistonmäki, Sonkajärven Jyrkkäkosken ruukki ja Kotkan Kyminlinna.  

Vuonna 2026 avustusta jaettiin yhteensä 79 993 euroa, avustussummat vaihtelivat 4320 eurosta 21 700 euroon. Avustusten saajina on sekä maanomistajia että alueellisten vastuumuseoiden Adoptoi monumentti -toiminnan kautta yhdistyksiä sekä Hämeen ammattikorkeakoulu.  

Hakemuksia arvioitaessa ja vertailtaessa otettiin huomioon toimenpiteiden vaikutus kohteen suojeluun ja sen arvojen säilymiseen sekä yhteiskunnallinen vaikuttavuus.  
 
VARK-kohteet ovat valtakunnallisesti merkittäviä arkeologisia kohteita, jonka luetteloinnin Museovirasto teki ja valtioneuvosto hyväksyi vuonna 2024. Museovirasto vastaa arkeologisen kulttuuriperinnön vaalimisesta Suomessa yhdessä alueellisten vastuumuseoiden kanssa. 

Museoviraston myöntämiä valtionavustuksia voi tarkastella valtionhallinnon yhteisessä Tutkiavustuksia.fi-palvelussa. 

Avainsanat

museovirastomuinaisjäännöksetvaltionavustusavustuksetvark

Yhteyshenkilöt

mjhoitoavustus@museovirasto.fi

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Museovirasto Museovirasto on kulttuuriperinnön asiantuntija, palvelujen tuottaja ja toimialansa kehittäjä. Museovirasto pitää huolta monimuotoisen kulttuuriperinnön säilymisestä sekä edistää sen saavutettavuutta ja avointa käyttöä. Museovirasto on opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa toimiva viranomainen.

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