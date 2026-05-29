Museovirasto jakoi hankeavustuksia muinaisjäännösalueiden hoitoon
4.6.2026 17:31:01 EEST | Museovirasto | Tiedote
Muinaisjäännösten hoitoavustusten tarkoituksena on tukea muinaismuistolailla (295/1963) suojeltujen kiinteiden muinaisjäännösten suojelua ja käyttöä opetus- ja nähtävyyskohteina. Muinaisjäännösten hoitoavustuksia myönnettiin yhteensä yhdeksälle kohteelle, jotka kaikki ovat valtakunnallisesti arvokkaita arkeologisia kohteita (VARK).
Avustusta saaviin toimenpiteisiin kuuluvat kohteissa maisemanhoidon ja opastusinfran lisäksi vauriokartoitusten ja hoitosuunnitelmien laatiminen. Kiinteiden muinaisjäännösten hoito on luvanvaraista ja edellyttää hyväksyttyä hoitosuunnitelmaa. Avustusta saivat muiden muassa Karijoen Susiluola, Forssan Salmistonmäki, Sonkajärven Jyrkkäkosken ruukki ja Kotkan Kyminlinna.
Vuonna 2026 avustusta jaettiin yhteensä 79 993 euroa, avustussummat vaihtelivat 4320 eurosta 21 700 euroon. Avustusten saajina on sekä maanomistajia että alueellisten vastuumuseoiden Adoptoi monumentti -toiminnan kautta yhdistyksiä sekä Hämeen ammattikorkeakoulu.
Hakemuksia arvioitaessa ja vertailtaessa otettiin huomioon toimenpiteiden vaikutus kohteen suojeluun ja sen arvojen säilymiseen sekä yhteiskunnallinen vaikuttavuus.
VARK-kohteet ovat valtakunnallisesti merkittäviä arkeologisia kohteita, jonka luetteloinnin Museovirasto teki ja valtioneuvosto hyväksyi vuonna 2024. Museovirasto vastaa arkeologisen kulttuuriperinnön vaalimisesta Suomessa yhdessä alueellisten vastuumuseoiden kanssa.
Museoviraston myöntämiä valtionavustuksia voi tarkastella valtionhallinnon yhteisessä Tutkiavustuksia.fi-palvelussa.
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Yhteyshenkilöt
mjhoitoavustus@museovirasto.fi
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