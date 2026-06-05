TYKS-säätiöltä tukea väitöskirjantekijöille ja suurapuraha diabetestutkimukseen

TYKS-säätiö tukee laaja-alaisesti Tyksissä ja sen vaikutusalueella tehtävää lääke-, hoito- ja terveystieteiden tutkimusta, joka hyödyttää diagnostiikkaa ja potilashoidon kehittämistä.

Apurahoja haki tässä jaossa yhteensä 128 hakijaa, heistä 99 oli lääketieteen ja 29 hoito- ja terveystieteiden tutkijoita. Lääketieteeseen myönnettiin työskentelyapuraha 34 hakijalle ja kahdeksan työskentelyapurahaa hoito- ja terveystieteisiin. Matka-apurahoja kongressi- ja koulutusmatkoihin sai 19 tutkijaa yhteensä 20 700 euroa. Lääketieteen osuus myönnetyistä apurahoista oli yhteensä 152 200 euroa ja hoito- ja terveystieteiden 39 500 euroa. Syksyllä on toinen matka-apurahahaku ja siihen on varattu jaettavaksi noin 30 000 euroa.

Pääosa tuetuista on väitöskirjatutkijoita eli uransa alussa olevia tutkijoita. Henkilökohtaisen apurahan suuruus on 3 000 – 5 000 euroa.Kaikki apurahansaajat on listattu TYKS-säätiön verkkosivuille.

TYKS-säätiö jakoi aiemmin toukokuussa ensimmäisen suurapurahan 100 000 euroa Marita ja Heikki Vaisteen rahastosta. Apurahan sai LT Jaakko Koskenniemi. Marita ja Heikki Vaiste tekivät TYKS-säätiön juhlavuonna 2025 puolen miljoonan euron lahjoituksen lasten ja nuorten diabetestutkimukseen.

Vaisteen rahastosta myönnetään suuria apurahoja, jotka hyödyttävät tyypin 1 diabeteksen tutkimusta nopeammalla aikataululla. Tyypin 1 diabeteksen tutkimuksen edistäminen on lähellä Vaisteiden sydäntä heidän pojantyttärensä sairastuttua kaksivuotiaana.

– Lahjoitukset ja testamentit ovat elintärkeä osa toimintamme rahoitusta. Pienikin muistaminen säätiölle on kullanarvoinen kädenojennus tutkimukselle. Se mahdollistaa tulevaisuudessa potilaiden paremman hoidon kehittämisen. Lahjoitukset menevät osoitettuun tarkoitukseensa, kertoo TYKS-säätiön toiminnanjohtaja Minna Lukkarinen.

Itäharjulla sijaitseva turkulaislähtöinen perheyritys Hidex Oy lahjoitti TYKS-säätiölle 20 000 euroa. Korkean teknologian yritys kehittää ja valmistaa analyysilaitteita biotieteelliseen tutkimukseen, säteilymittaukseen ja ydinlääketieteeseen. Lahjoitus on tarkoitettu sairaalakemistien ja -fyysikoiden tutkimusapurahoiksi. Tästä lahjoituksesta myönnettiin nyt kaksi 5 000 euron apurahaa PET-radiokemisti Thomas Kellerille ja fyysikko Aino Leppiniemelle.