TYKS-säätiöltä tukea väitöskirjantekijöille ja suurapuraha diabetestutkimukseen
5.6.2026 10:00:00 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
TYKS-säätiö osoittaa vuonna 2026 lääketieteen ja terveystieteiden tutkimukseen 230 000 euroa. Säätiö on lisäksi aiemmin toukokuussa jakanut suurapurahan 100 000 euroa lasten ja nuorten diabetestutkimukseen Marita ja Heikki Vaisteen rahastosta.
TYKS-säätiö tukee laaja-alaisesti Tyksissä ja sen vaikutusalueella tehtävää lääke-, hoito- ja terveystieteiden tutkimusta, joka hyödyttää diagnostiikkaa ja potilashoidon kehittämistä.
Apurahoja haki tässä jaossa yhteensä 128 hakijaa, heistä 99 oli lääketieteen ja 29 hoito- ja terveystieteiden tutkijoita. Lääketieteeseen myönnettiin työskentelyapuraha 34 hakijalle ja kahdeksan työskentelyapurahaa hoito- ja terveystieteisiin. Matka-apurahoja kongressi- ja koulutusmatkoihin sai 19 tutkijaa yhteensä 20 700 euroa. Lääketieteen osuus myönnetyistä apurahoista oli yhteensä 152 200 euroa ja hoito- ja terveystieteiden 39 500 euroa. Syksyllä on toinen matka-apurahahaku ja siihen on varattu jaettavaksi noin 30 000 euroa.
Pääosa tuetuista on väitöskirjatutkijoita eli uransa alussa olevia tutkijoita. Henkilökohtaisen apurahan suuruus on 3 000 – 5 000 euroa.Kaikki apurahansaajat on listattu TYKS-säätiön verkkosivuille.
TYKS-säätiö jakoi aiemmin toukokuussa ensimmäisen suurapurahan 100 000 euroa Marita ja Heikki Vaisteen rahastosta. Apurahan sai LT Jaakko Koskenniemi. Marita ja Heikki Vaiste tekivät TYKS-säätiön juhlavuonna 2025 puolen miljoonan euron lahjoituksen lasten ja nuorten diabetestutkimukseen.
Vaisteen rahastosta myönnetään suuria apurahoja, jotka hyödyttävät tyypin 1 diabeteksen tutkimusta nopeammalla aikataululla. Tyypin 1 diabeteksen tutkimuksen edistäminen on lähellä Vaisteiden sydäntä heidän pojantyttärensä sairastuttua kaksivuotiaana.
– Lahjoitukset ja testamentit ovat elintärkeä osa toimintamme rahoitusta. Pienikin muistaminen säätiölle on kullanarvoinen kädenojennus tutkimukselle. Se mahdollistaa tulevaisuudessa potilaiden paremman hoidon kehittämisen. Lahjoitukset menevät osoitettuun tarkoitukseensa, kertoo TYKS-säätiön toiminnanjohtaja Minna Lukkarinen.
Itäharjulla sijaitseva turkulaislähtöinen perheyritys Hidex Oy lahjoitti TYKS-säätiölle 20 000 euroa. Korkean teknologian yritys kehittää ja valmistaa analyysilaitteita biotieteelliseen tutkimukseen, säteilymittaukseen ja ydinlääketieteeseen. Lahjoitus on tarkoitettu sairaalakemistien ja -fyysikoiden tutkimusapurahoiksi. Tästä lahjoituksesta myönnettiin nyt kaksi 5 000 euron apurahaa PET-radiokemisti Thomas Kellerille ja fyysikko Aino Leppiniemelle.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Minna LukkarinenToiminnanjohtajaTYKS-säätiöPuh:040 701 7876minna.lukkarinen@utu.fi
Jaakko Koskenniemikliininen opettajaTurun yliopistoPuh:040 549 8178jajoko@utu.fi
Marita VaistePuh:040 537 3717marita@vaiste.fi
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