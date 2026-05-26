Puistokonsertissa soivat oopperakirjallisuuden helmet – Tampere Filharmonian johdossa Matthew Halls ja solistina Tuomas Katajala
5.6.2026 10:37:08 EEST | Tampere Filharmonia | Tiedote
Tampere Filharmonia ja Tampere-talo järjestävät yhteistyössä Tampereen Energian kanssa perinteisen Puistokonsertin Tampereen Sorsapuistossa lauantaina 8. elokuuta 2026. Tampere Filharmoniaa johtaa orkesterin ylikapellimestari Matthew Halls, ja solistina laulaa tenori Tuomas Katajala. Puistokonsertti alkaa klo 18, ja DJ Juissi virittää puistotunnelman jo klo 15 alkaen. Tapahtumaan on vapaa pääsy.
Tampere Filharmonian, Tampere-talon ja Tampereen Energian järjestämä perinteinen Puistokonsertti kajahtaa Tampereen Sorsapuistossa lauantaina 8. elokuuta klo 18. Koko perheen maksuton suurkonsertti käynnistää kaupungin kulttuurisyksyn. Viime vuonna arviolta 10 000 musiikinystävää kerääntyi yhteen kuuntelemaan sinfoniaorkesterin sointia livenä.
Konsertin johtaa jo neljättä kertaa englantilainen Matthew Halls, jolle alkava kausi on viimeinen Tampere Filharmonian ylikapellimestarin ja taiteellisen johtajan roolissa. Vastikään Belgian kansallisorkesterin taiteelliseksi partneriksi nimetty Halls johtaa merkittäviä orkestereita Euroopassa ja Amerikassa.
Puistokonsertin ohjelmisto kunnioittaa 80‑vuotisjuhlavuottaan viettävää Tampereen Oopperaa, joka kuuluu Suomen pitkäaikaisimpiin katkeamattomiin oopperatraditioihin. Konsertin solistina tunnelmoi Tuomas Katajala, yksi Pohjoismaiden monipuolisimmista ja kysytyimmistä tenoreista. Konsertissa soivat oopperakirjallisuuden helmet ja sijansa saa myös operetti- ja balettimusiikki. Illan ohjelmassa on:
- Johann Strauss: Alkusoitto operetista Lepakko
- Giacomo Puccini: Intermezzo oopperasta Suor Angelica
- Giacomo Puccini: Cavaradossin aaria E lucevan le stelle (Tähdet loistivat taivaan) oopperasta Tosca
- Giuseppe Verdi: Alkusoitto oopperasta Luisa Miller
- Ernesto de Curtis: Non ti scordar di me (Älä unohda minua)
- Georges Bizet: Musiikkia oopperasta Carmen: Alkusoitto, Seguidilla, Habanera
- Franz Lehár: Dein ist mein ganzes Herz (Sun on mun sydämein) operetista Hymyn maa (Das Land des Lächelns)
- Benjamin Britten: Myrsky (Storm) sarjasta Four Sea Interludes oopperasta Peter Grimes
- Pjotr Tšaikovski: Lenskin aaria Kuda, kuda oopperasta Jevgeni Onegin
- Pjotr Tšaikovski: Musiikkia baletista Joutsenlampi: Kohtaus, Masurkka, Pienten joutsenten tanssi (Danse des cygnes), Valssi
– Puistokonsertissa soivat oopperan romanttiset ja kuohuvat sävelet, joita täydentää ripaus rakastettua operetti- ja balettimusiikkia. Upea tenori Tuomas Katajala tulkitsee mm. tunnettuja aarioita Puccinilta, Verdiltä ja Tšaikovskilta Tampere Filharmonian ja ylikapellimestari Matthew Hallsin kanssa. On jälleen ilo toivottaa kumppaneidemme Tampere-talon ja Tampereen Energian kanssa yleisö tervetulleeksi nauttimaan kesäillan musiikista Sorsapuistoon, Tampere Filharmonian intendentti Eija Oravuo sanoo.
Energinen kansanjuhla
Yleisölle maksuttoman Puistokonsertin on mahdollistanut jo 10 vuoden ajan Tampereen Energia. Energisen kansanjuhlan tunnelmasta pääsee nauttimaan ainoastaan paikan päällä Sorsapuistossa, jonne kannattaa saapua hyvissä ajoin suosien kävelyä, pyöräilyä tai julkisia kulkuneuvoja. Ennen Tampere Filharmonian esiintymistä DJ Juissi viihdyttää Sorsapuiston kuulijoita klo 15 alkaen.
– Puistokonsertti on muodostunut meidän tamperelaisten yhteiseksi kesäperinteeksi, jossa korkeatasoinen musiikki kuuluu kaikille. Meillä on ilo olla mukana mahdollistamassa tapahtumaa, joka kokoaa tuhansia ihmisiä nauttimaan kulttuurista ja yhdessäolosta kaupungin sydämessä. Samalla pitkä kumppanuutemme Tampere-talon kanssa edistää vastuullisia tapahtumia uusiutuvan kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen avulla, Tampereen Energian toimitusjohtaja Jussi Laitinen kertoo.
Ravintola Tuhto palvelee konserttipäivänä laajennetuin aukioloajoin klo 11–21 (keittiö sulkeutuu klo 20). Game On -kesänäyttely on pidennetysti avoinna klo 9–21, ja Tampere-talon lipunmyynnistä voi ostaa tarjoushintaisia lippuja syksyn tapahtumiin.
Tampere Filharmonian suosittu vapaalippujen metsästys järjestetään jälleen. Tällä kertaa Puistokonsertissa on löydettävissä 30 Faunipassia Faunien iltapäivä -kamarimusiikkisarjan 30‑vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Lisäksi voi voittaa konserttilahjakortteja vastaamalla Tampere Filharmonian kävijäkyselyyn, joka on avoinna Puistokonsertista 8. elokuuta alkaen 15. marraskuuta asti. Kysely osa valtakunnallista Suomen sinfoniaorkesterit ry:n kävijätutkimusta.
Samana lauantaina 8. elokuuta klo 10–16 Tampere-talossa vietetään lapsiperheille suunnattua Muumi – Suuri juhlapäivä -tapahtumaa. Muumijuhla järjestettiin ensimmäisen kerran elokuussa 2025. Silloin Tampere-talossa vieraili noin 8 000 muumien ystävää. Tapahtumaan on vapaa pääsy.
Tampere-talon pääoven läheisyydessä sijaitseva Muumipeikko-patsas seppelöidään klo 10 Tampere Filharmonian muusikoiden kajauttaman juhlafanfaarin kera. Päivän aikana pääsee tapaamaan muumeja, nautiskelemaan lukuhetkistä ja animaatiomaratoneista, tanssahtelemaan muumitanssiaisissa sekä askartelemaan erilaisissa pajoissa. Muumimuseo on avoinna klo 9–17.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hanna Jokinen
Brand Manager
Tampereen Energia Oy
Puh. +358 50 411 4191
hanna.jokinen@tampereenenergia.fi
Suvi Leinonen
Taiteellinen johtaja
Tampere-talo Oy
Puh. +358 3 243 4031
suvi.leinonen@tampere-talo.fi
Eija OravuoIntendenttiTampere FilharmoniaPuh:+358 50 388 7133eija.oravuo@tampere.fi
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Tampere Filharmonia
Tampereen kaupunginorkesteri Tampere Filharmonia on 97 muusikon huipputasoinen sinfoniaorkesteri, joka soittaa myös kamarimusiikkia, viihdettä, lastenkonsertteja, oopperaa ja balettia Suomen suurimmassa konserttisalissa Tampere-talossa. Orkesterin ylikapellimestari ja taiteellinen johtaja on Matthew Halls. tamperefilharmonia.fi
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