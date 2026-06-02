Varsinais-Suomessa vahvistetaan tukea rikoksilla oireileville nuorille - Varto-hanke käynnistyy syksyllä 2026

Syksyllä 2026 käynnistyvän Varto-hankkeen (Varhan rikoserityinen tuki ja ohjaus) tavoitteena on vähentää nuorisorikollisuutta ja rikosten uusimista, ehkäistä jengiytymistä sekä vahvistaa moniammatillista yhteistyötä koko Varsinais-Suomen alueella. Hanke rakentuu aiemman ROKKI-toiminnan kokemuksille ja täydentää jo vakiintunutta Ankkuri-toimintaa tuomalla uusia toimintamalleja vakavasti rikoksilla oireilevien nuorten kanssa työskentelyyn.

Uusi rikoserityisen sosiaalityön yksikkö tarjoaa oikea-aikaista tukea

Varto-hankkeen myötä Varsinais-Suomeen on tarkoitus muodostaa myös pysyvä rikoserityisen sosiaalityön yksikkö, joka toimii tiiviissä yhteistyössä poliisin ja muiden viranomaisten kanssa.

– Voimme näin tukea vaikuttavammin ja oikea-aikaisemmin erityisesti niitä nuoria, joilla on korkea riski ajautua rikoskierteeseen, asiakasohjauspäällikkö Johanna Lehtola kertoo.

Lisäksi perustetaan laaja toimijaverkosto, joka kokoaa yhteen hyvinvointialueen ohella kunnat, poliisin, koulut, nuorisotyön ja järjestöt. Tavoitteena on vahvistaa yhteistä tilannekuvaa nuorten rikosilmiöstä, sujuvoittaa tiedonkulkua sekä yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Myös palvelupolkuja rikoksilla oireilevien nuorten tunnistamisessa ja tukitoimissa selkiytetään.

Ankkuri-toiminnan yhteistyötä kuntien nuorisotyön kanssa laajennetaan

Niiden kuntien kanssa, joiden alueella sijaitsee poliisiasema – Salo, Parainen ja Loimaa – on käynnistetty keskustelut nuorisotyön roolin kasvattamisesta osaksi Ankkuri-työtä.

Nämä kunnat ovat lähteneet aktiivisesti mukaan yhteistyöhön ja yhteiseen suunnitteluun myös muiden saman poliisiaseman alueen kuntien kanssa. Tavoitteena on rakentaa entistä vahvempi ja yhtenäisempi toimintamalli, jossa nuorisotyö integroituu tiiviimmin osaksi monialaista Ankkuri-työtä.

Vakka-Suomessa ja Turun seudulla nuorisotyöllä on jo vakiintunut rooli Ankkuri-toiminnassa, ja yhteistyö toimii hyvin.

– Nyt tavoitteena on laajentaa toimiviksi todettu työskentelytapa koko Varsinais-Suomen alueelle, jotta kaikki nuoret saisivat yhdenvertaisesti varhaista tukea ja apua ja yhteistyö Varhan ja kuntien välillä tiivistyisi nuorten rikollisuuden ehkäisemiseksi ja tunnistamiseksi, Johanna Lehtola kuvaa.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle on myönnetty oikeusministeriön hankerahoitusta nuorten rikollisuuden ehkäisemiseen ja rikoksilla oireilevien nuorten tukemiseen. Rahoituksen turvin käynnistyy Varto – Varhan rikoserityinen tuki ja ohjaus -hanke, jossa kehitetään ja juurrutetaan uudenlainen toimintamalli nuorten rikoserityiseen sosiaalityöhön vuosina 2026–2028.

Lisätiedot: Ankkuri-toiminta