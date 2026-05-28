Hallituksen ja hallintoneuvoston nimityksiä
5.6.2026 14:00:00 EEST | Suur-Savon Sähkö Oy | Tiedote
Suur-Savon Sähkön hallintoneuvosto päätti 4.6.2026 kokouksessaan hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenyyksistä.
Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat:
Seppo Hujanen, turvallisuusasiantuntija, Mäntyharju
Ari Liikanen, hallintojohtaja, Mikkeli
Eero Sistonen, toiminnanjohtaja, Rantasalmi
Hallintoneuvosto päätti, että hallituksen erovuoroiset jäsenet Seppo Hujanen, Ari Liikanen ja Eero Sistonen jatkavat hallituksessa. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Ritva Hänninen ja hallituksen varapuheenjohtajana Ari Liikanen.
Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvosto on hyväksynyt yhtiölle ensimmäistä kertaa laaditun omistajastrategian. Strategia kokoaa yhteen omistajien yhteisen tahtotilan yhtiön pitkän aikavälin kehittämisestä ja toimii keskeisenä omistajaohjauksen välineenä.
Hyväksytty omistajastrategia ohjaa konsernin toimintaa sekä tukee päätöksentekoa muuttuvassa energia-alan toimintaympäristössä. Omistajastrategia on laadittu tiiviissä yhteistyössä omistajakuntien ja Suur-Savon Energiasäätiön kanssa, ja se kytkeytyy Suur-Savon Sähkön konsernistrategiaan sekä pitkän aikavälin tavoitteisiin. Strategia luo selkeän perustan yhtiön johdon ja hallinnon työlle sekä vahvistaa edellytyksiä yhtiön pitkäjänteiselle kehittämiselle.
Yhteyshenkilöt
Mikael VenäläinentoimitusjohtajaSuur-Savon Sähkö OyPuh:010 210 4240mikael.venalainen@sssoy.fi
Tuukka Suomalainenhallintoneuvoston puheenjohtajaSuur-Savon Sähkö OyPuh:050 364 7287tuukka.suomalainen89@gmail.com
Tietoja julkaisijasta
Suur-Savon Sähkö on järvisuomalainen energiakonserni – teemme työtä paikallisen elinvoiman säilyttämiseksi. Konsernin liiketoimintoja ovat sähkön verkkopalvelu sekä lämmön ja sähkön myynti. Vastaamme toimitusvarmasta verkkopalvelusta ja myymme lämpöä Järvi-Suomen alueella. Myymme aurinkosähköä yrityksille ja teollisen mittaluokan aurinkopuistoja kaikkialle Suomeen. Kasvavissa liiketoiminnoissa tarjoamme tekoälyä ja analytiikkaa hyödyntäviä kunnossapitopalveluita sähköverkkoyhtiöille ja valokuituliittymiä sekä niihin liittyviä internetpalveluita alueemme asukkaille ja yrityksille. Konsernin liikevaihto on noin 200 milj. euroa ja henkilöstömäärä noin 120 henkilöä.
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