Suur-Savon Sähkö Oy

Hallituksen ja hallintoneuvoston nimityksiä

5.6.2026 14:00:00 EEST | Suur-Savon Sähkö Oy | Tiedote

Jaa

Suur-Savon Sähkön hallintoneuvosto päätti 4.6.2026 kokouksessaan hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenyyksistä.

Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat: 

Seppo Hujanen, turvallisuusasiantuntija, Mäntyharju
Ari Liikanen, hallintojohtaja, Mikkeli
Eero Sistonen, toiminnanjohtaja, Rantasalmi

Hallintoneuvosto päätti, että hallituksen erovuoroiset jäsenet  Seppo Hujanen, Ari Liikanen ja Eero Sistonen jatkavat hallituksessa. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Ritva Hänninen ja hallituksen varapuheenjohtajana Ari Liikanen.

Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvosto on hyväksynyt yhtiölle ensimmäistä kertaa laaditun omistajastrategian. Strategia kokoaa yhteen omistajien yhteisen tahtotilan yhtiön pitkän aikavälin kehittämisestä ja toimii keskeisenä omistajaohjauksen välineenä.

Hyväksytty omistajastrategia ohjaa konsernin toimintaa sekä tukee päätöksentekoa muuttuvassa energia-alan toimintaympäristössä. Omistajastrategia on laadittu tiiviissä yhteistyössä omistajakuntien ja Suur-Savon Energiasäätiön kanssa, ja se kytkeytyy Suur-Savon Sähkön konsernistrategiaan sekä pitkän aikavälin tavoitteisiin. Strategia luo selkeän perustan yhtiön johdon ja hallinnon työlle sekä vahvistaa edellytyksiä yhtiön pitkäjänteiselle kehittämiselle.

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Suur-Savon Sähkö on järvisuomalainen energiakonserni – teemme työtä paikallisen elinvoiman säilyttämiseksi. Konsernin liiketoimintoja ovat sähkön verkkopalvelu sekä lämmön ja sähkön myynti. Vastaamme toimitusvarmasta verkkopalvelusta ja myymme lämpöä Järvi-Suomen alueella. Myymme aurinkosähköä yrityksille ja teollisen mittaluokan aurinkopuistoja kaikkialle Suomeen. Kasvavissa liiketoiminnoissa tarjoamme tekoälyä ja analytiikkaa hyödyntäviä kunnossapitopalveluita sähköverkkoyhtiöille ja valokuituliittymiä sekä niihin liittyviä internetpalveluita alueemme asukkaille ja yrityksille. Konsernin liikevaihto on noin 200 milj. euroa ja henkilöstömäärä noin 120 henkilöä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suur-Savon Sähkö Oy

Konsernin tulos vahvistui vuonna 2025 – strategiset muutokset tukevat omistaja-arvon kasvua26.3.2026 14:38:37 EET | Tiedote

Suur-Savon Sähkö -konsernin vuosi 2025 oli taloudellisesti vahva. Kannattavuus parani selvästi, vaikka liikevaihto laski markkinaympäristön muutosten seurauksena. Konsernin liikevaihto oli 402,6 miljoonaa euroa (463,4 milj. euroa vuonna 2024). Liikevaihdon lasku johtui pääosin sähkön vähittäismyynnin alhaisemmasta hintatasosta sekä poikkeuksellisen lämpimästä vuodesta, joka vähensi energian kysyntää.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye