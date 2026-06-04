Kokoomuksen Autto: Turvallisuudesta ei tingitä – Hallitukselta 50 miljoonaa euroa lisää droonien torjuntaan
4.6.2026 16:51:10 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Hallitus antoi eilen eduskunnalle esityksensä vuoden 2026 toiseksi lisätalousarvioksi. Esityksessä ehdotetaan muun muassa 50 miljoonan euron lisärahoitusta viranomaisten droonitorjuntakyvyn vahvistamiseen. Summasta 44 miljoonaa euroa kohdennettaisiin Rajavartiolaitokselle ja 6,2 miljoonaa euroa poliisille.
"Suomalaisten turvallisuudesta ei tingitä. Hallitus panostaa turvallisuusviranomaisten toimintakykyyn nopeasti muuttuvassa turvallisuusympäristössä. Lisätalousarviossa esitetty 50 miljoonan panostus droonitorjuntaan on viimeisin esimerkki toimista, joilla vahvistamme viranomaisten kykyä torjua moderneja uhkia", puolustusvaliokunnan puheenjohtaja ja kokoomuksen kansanedustaja Heikki Autto toteaa.
Lisätalousarvioesityksen pääpaino on työllisyyden, turvallisuuden ja Ukrainan tuen vahvistamisessa. Droonitorjunnan ohella arviossa esitetään 18,3 miljoonaa euroa lisää kotimaisen puolustusteollisuuden vauhdittamiseen ja 25 miljoonaa euroa Puolustusvoimille varustamiseen ja materiaalien kunnossapitoon.
"Julkisen talouden reunaehdot ovat yhä tiukat, ja siksi rahat on kohdennettava kaikkein vaikuttavimmalla tavalla. Investoinnit kotimaiseen puolustusteollisuuteen vahvistavat Suomen turvallisuutta ja rakentavat samalla pohjaa viennille ja talouskasvulle", Autto toteaa.
Myös Suomen vahva tuki Ukrainalle jatkuu. Ukrainan tukemiseksi tarkoitettuihin aloitteisiin ehdotetaan 44,3 miljoonaa euroa. Lisäksi aiempaa UKR 2024 -tilausvaltuutta korotetaan 50 miljoonalla eurolla, joka kohdennetaan kotimaiselta teollisuudelta tehtäviin hankintoihin.
Puolustusvoimille esitetään lisäksi 5,7 miljoonaa euroa Ukrainalle annettavan koulutus- ja materiaalituen kattamiseen.
"Venäjä odottaa lännen väsyvän sotaan ja tuen Ukrainalle hiipuvan. On välttämätöntä, että tukemme Ukrainalle pysyy horjumattomana. Kotimaiselta teollisuudelta Ukrainan hyväksi tehtävät hankinnat vahvistavat samalla myös omaa puolustusteollisuuttamme", Autto sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heikki AuttoKansanedustaja
Lapin vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Heinonen: Läheisen menettäneitä ei saa kuormittaa turhalla byrokratialla4.6.2026 14:24:24 EEST | Tiedote
Kuolinpesien asioiden hoito siirtyy sähköiseen aikaan, kun Orpon hallitus esittää uudistusta, joka helpottaa läheisensä menettäneiden arkea. Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen pitää muutosta merkittävänä inhimillisenä parannuksena tilanteessa, jossa ihmisen voimat ovat usein vähissä.
Kokoomuksen Valkonen: Miksi Lindtman ei ota oppia Tanskan sosialidemokraateista?4.6.2026 14:13:48 EEST | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ville Valkonen kehottaa SDP:n Antti Lindtmania katsomaan Espanjan sijaan Tanskaan talouspolitiikassa. Tanskassa Mette Frederiksenin johtama sosialidemokraattien hallitus aikoo laskea yhteisöveroa kolmella prosenttiyksiköllä vahvistaakseen maan kilpailukykyä. Lisäksi Tanskan sosiaalidemokraattien johdolla lasketaan ylimpien marginaalien verotusta. Suomessa SDP on vastustanut kumpaakin ja esittänyt merkittäviä veronkiristyksiä.
Kokoomuksen Kinnari: Valkoposkihanhen ja merimetson suojametsästys etenee viimein!4.6.2026 14:01:23 EEST | Tiedote
Hallitus on antanut tänään eduskunnalle esityksen, jolla mahdollistetaan valkoposkihanhien ja merimetsojen suojametsästys sekä turvattaisiin valkoposkihanhen aiheuttamien viljelysvahinkojen korvaukset elinkeinoharjoittajille.
Kokoomuksen Keto-Huovinen: Vaarallisten rikollisten paikka on telkien takana, ei vapaudessa2.6.2026 13:40:48 EEST | Tiedote
Eduskunta käy tänään lähetekeskustelun hallituksen esityksestä, joka selkeyttäisi kaikkein vakavimmista eli niin sanotuista ylitörkeistä rikoksista epäiltyjen vangitsemisen edellytyksiä. Niin sanottuja ylitörkeitä rikoksia ovat esimerkiksi murha, tappo ja törkeä raiskaus. Kokoomuksen kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen on vaatinut vastaavia muutoksia jo aiemmin jättämässään kirjallisessa kysymyksessä, jotta vakavista rikoksista epäillyt eivät voisi vaarantaa muiden turvallisuutta tai vaikeuttaa oikeusprosessia.
Kokoomuksen Limnell: Nyt ei pidä puhua Suomea alaspäin, vaan vahvistaa luottamusta tulevaan, kun talous on kääntynyt kasvu-uralle31.5.2026 09:55:23 EEST | Tiedote
Suomen taloudesta on saatu pitkään odotettuja myönteisiä uutisia. Alkuvuoden talouskasvu osoittaa, että Suomi on kääntymässä kasvu-uralle. OECD:n vertailussa Suomen kasvu oli alkuvuonna Euroopan kärkeä, ja Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuote kasvoi tammi-maaliskuussa 0,9 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Tämä on tärkeä viesti suomalaisille kotitalouksille, yrityksille ja koko yhteiskunnalle: Suomen talous ei ole pysyvästi pysähtynyt. Käänne on alkanut näkyä myös luvuissa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme