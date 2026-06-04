Kokoomuksen Autto: Turvallisuudesta ei tingitä – Hallitukselta 50 miljoonaa euroa lisää droonien torjuntaan

"Suomalaisten turvallisuudesta ei tingitä. Hallitus panostaa turvallisuusviranomaisten toimintakykyyn nopeasti muuttuvassa turvallisuusympäristössä. Lisätalousarviossa esitetty 50 miljoonan panostus droonitorjuntaan on viimeisin esimerkki toimista, joilla vahvistamme viranomaisten kykyä torjua moderneja uhkia", puolustusvaliokunnan puheenjohtaja ja kokoomuksen kansanedustaja Heikki Autto toteaa.

Lisätalousarvioesityksen pääpaino on työllisyyden, turvallisuuden ja Ukrainan tuen vahvistamisessa. Droonitorjunnan ohella arviossa esitetään 18,3 miljoonaa euroa lisää kotimaisen puolustusteollisuuden vauhdittamiseen ja 25 miljoonaa euroa Puolustusvoimille varustamiseen ja materiaalien kunnossapitoon.

"Julkisen talouden reunaehdot ovat yhä tiukat, ja siksi rahat on kohdennettava kaikkein vaikuttavimmalla tavalla. Investoinnit kotimaiseen puolustusteollisuuteen vahvistavat Suomen turvallisuutta ja rakentavat samalla pohjaa viennille ja talouskasvulle", Autto toteaa.

Myös Suomen vahva tuki Ukrainalle jatkuu. Ukrainan tukemiseksi tarkoitettuihin aloitteisiin ehdotetaan 44,3 miljoonaa euroa. Lisäksi aiempaa UKR 2024 -tilausvaltuutta korotetaan 50 miljoonalla eurolla, joka kohdennetaan kotimaiselta teollisuudelta tehtäviin hankintoihin.

Puolustusvoimille esitetään lisäksi 5,7 miljoonaa euroa Ukrainalle annettavan koulutus- ja materiaalituen kattamiseen.

"Venäjä odottaa lännen väsyvän sotaan ja tuen Ukrainalle hiipuvan. On välttämätöntä, että tukemme Ukrainalle pysyy horjumattomana. Kotimaiselta teollisuudelta Ukrainan hyväksi tehtävät hankinnat vahvistavat samalla myös omaa puolustusteollisuuttamme", Autto sanoo.