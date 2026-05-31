Robottiruohonleikkureista tuli kesän hitti – myynti viisinkertaistui kevään aikana

Ensimmäiset merkit robottiruohonleikkureiden rakettimaisesta suosiosta nähtiin Gigantissa jo keskellä talvea. Marras–joulukuussa robottiruohonleikkureiden kappalemääräinen myynti kasvoi jopa 20-kertaiseksi edellisvuoteen verrattuna, vaikka nurmikot olivat lumen peitossa.

– Viisi vuotta sitten kodin automatisointi tarkoitti monelle robotti-imuria. Nyt sama kehitys näkyy pihoilla. Ihmiset ostavat takaisin omaa aikaansa ja antavat laitteiden hoitaa ulkoalueiden rutiinit. Uuden sukupolven teknologia tarjoaa siihen yhä paremmat mahdollisuudet, kertoo apulaismyyntipäällikkö Miikka Lampinen Gigantista.

Gigantin myymät laitteet hyödyntävät kaikki GPS-paikannusta. Uudet mallit eivät vaadi perinteistä rajalankaa pihan ympärille, vaan leikkuualueet määritellään puhelinsovelluksella digitaalisesti. Käytännössä käyttäjä piirtää pihan rajat kartalle samalla tavalla kuin navigointisovelluksessa.

– Itsenäisesti ohjautuva ja esteitä väistelevä robottiruohonleikkuri soveltuu niin pienille rivitalopihoille kuin suurille omakotitalotonteille. Myös käyttöönotto on aiempaa helpompaa ja laitteita voi hallita etänä puhelimella. Kehittyneemmistä malleista löytyvien kameroiden ansiosta laitteet osaavat tunnistaa myös pihan pikkueläimet niitä väistäen, Lampinen kertoo.

Gigantissa ollaan huomattu, että asiakkaat ovat valmiimpia panostamaan entistä laadukkaampiin robottiruohonleikkureihin.

– GPS-ominaisuuksilla varustettujen laitteiden hintahaitari lähtee noin 700 eurosta ja toukokuussa myytyjen robottiruohonleikkureiden keskihinta nousi hieman yli 1 100 euroon. Asiakkaat arvostavat ominaisuuksia, jonka kanssa nurmikon hoidosta ei tarvitse huolehtia koko kesänä.

Viisinkertaistunut toukokuun kappalemyynti ennustaa Lampisen mukaan myös vilkasta kesäkuuta.

- Myös omissa aikeissa on ulkoistaa pihan juhannusvalmistelut robottiruohonleikkurille.

5 yleisintä kysymystä robottiruohonleikkureista – asiantuntija vastaa

Tarvitseeko robottiruohonleikkuri rajalankaa?

Ei välttämättä. Suurin osa uusista laitteista ja Gigantin myymistä malleista, hyödyntävät GPS-paikannusta ja virtuaalisia rajoja, jotka määritellään puhelinsovelluksella ilman pihan kaapelointia.

Kuinka usein robottiruohonleikkuri kannattaa laittaa hommiin?

Paras lopputulos syntyy, kun laite leikkaa vähän mutta usein. Useimmat robottiruohonleikkurit työskentelevät useita kertoja viikossa tai jopa päivittäin kasvukauden aikana.

Mitä tapahtuu, jos pihalla on trampoliini, istutuksia tai muita esteitä?

Nykyaikaiset robottiruohonleikkurit hyödyntävät sensoreita ja paikannusta esteiden tunnistamiseen. Monissa malleissa voidaan myös määrittää erillisiä leikkuualueita tai kiellettyjä alueita sovelluksen kautta.

Kuinka pitkä käyttöikä robottiruohonleikkurilla on?

Tyypillinen käyttöikä on noin 7–10 vuotta. Akku tarvitsee yleensä vaihtoa ensimmäisenä, tyypillisesti viimeistään 5 vuoden käytön jälkeen.

Vaatiiko robottiruohonleikkuri paljon huoltoa?

Huoltotarve on vähäinen. Tärkeintä on pitää laite puhtaana, vaihtaa terät valmistajan suositusten mukaisesti, sekä säilyttää laite talven yli kuivassa ja pakkasettomassa tilassa.