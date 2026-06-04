Pirjo Lyytikäisen Vanhan metsän elegia Einari Vuorela -palkintoehdokkaana

Markus Rantasen uutuuskirja valottaa säkkipillin kiehtovaa historiaa 3.6.2026 09:00:00 EEST | Tiedote

Markus Rantasen tietokirja Suuri säkkipillikirja on julkaistu Aviadorin kustantamana. Vallitsevan mielikuvan mukaan säkkipilli on skotlantilainen kansansoitin, jota soitetaan kilttiasussa ja kovaa. Mielikuva kääntyy ensin päälaelleen ja sitten unohtuu, jos perehtyy Markus Rantasen tavoin säkkipillin kaksituhatvuotiseen historiaan. Se alkoi Lähi-Idästä ja Kreikasta; aluksi säkkipilli oli säkkiin yhdistetty ruokopilli. Sittemmin soitin kehittyi erityisesti Italiassa ja Ranskassa, ja ennen pitkää säkkipillien soitinperhe oli tunnettu koko Euroopassa niin kuningashovien barokkiorkestereissa kuin myös kansan parissa. Tavallisen kansan parissa säkkipillin säkin rakennusaineeksi on kelvannut periaatteessa mikä tahansa ilma- ja vesitiivis materiaali hylkeen mahalaukusta ja sian virtsarakosta vuohen ja koiran nahkaan. Ylhäisön parissa säkkipilli sen sijaan päällystettiin hienoimmalla sametilla, ja itse soitin tehtiin norsunluusta tai eebenpuusta. Säkkipilli oli suosituimmillaan barokin aikana e