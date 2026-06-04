Pirjo Lyytikäisen Vanhan metsän elegia Einari Vuorela -palkintoehdokkaana
8.6.2026 08:00:00 EEST | Aviador Kustannus | Tiedote
Keuruun kaupungin joka kolmas vuosi jakaman runopalkinnon ehdokkaat vuodelle 2026 on julkistettu Annikin runofestivaaleilla. Ehdokkaiksi hyväksyttiin tänä vuonna vuosina 2023–2025 ilmestyneet suomenkieliset runokokoelmat.
Raadin luonnehdinta Lyytikäisen teoksesta:
"Pirjo Lyytikäisen Vanhan metsän elegia alkaa toiveikkaasti: metsään lähdetään kori kädessä. “Puiden iholla / kasvaa pieni maailma.” Tarkan havainnon poimiessa ympäristöstä yksityiskohtia välittyy tunne latvojen alla vallitsevan ekosysteemin merkityksellisyydestä: “kun sanot tuuli / sinussa humisee”. Kaikin aistein koettu metsän tuntu enteilee haamukipua, joka valtaa puiden väistyttyä. On “puistatus ennen kaatumista”, kannolla istutaan “haavakossa / kuusipuutossa” ja hakkuuaukiolla on “korissa kesä lähes tyhjä”. Metsän eri aikamuotoja tarkastellessaan Vanhan metsän elegia rakentaa lyyristä puheenvuoroa tehometsätaloutta vastaan. Lyytikäisen runoissa metsät kasvavat muistoiksi, joiden kaihoisissa maisemissa lukija pysähtyy kuuntelemaan: “metsä niin hiljaa / että kuuluu punatulkun vaatimaton vihellys”."
Einari Vuorela -runopalkinto
Einari Vuorela -runopalkinto on 8 500 euron tunnustus ja huomionosoitus maamme runoilijoille, runolle ja kielelle. Palkinnon kunniapuheenjohtajana toimii professori Anto Leikola. Palkintoraatiin kuuluu lehtori Penjami Lehto (puheenjohtaja), kirjailija Johanna Venho sekä kriitikko Jukka Koskelainen. Palkinnon voittaja julkistetaan Einari Vuorelan seuran järjestämässä Korpirastas-juhlassa Keuruulla sunnuntaina 13.9.2026.
Finalistiviisikko
Muut raadin valitsemat ehdokkaat ovat Anja Erämajan Joku menee aina ensin (WSOY 2024), Lassi Hyvärisen Vieras metsä (Poesia 2024), Carlos Lievosen Vain heteitä (Otava 2024) ja Miia Toivion Hukka nukka tukka (Teos 2024).
Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt
Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää Jarkko Malille osoitteeseen jarkko@aviador.fi. Haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista pyydämme esittämään Aviadorin tiedottaja Miksu Väkiparralle.
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Yhteyshenkilöt
Vesa TompuriKustantajaAviador KustannusPuh:+358 50 591 6059vesa@aviador.fi
Jarkko MaliMyyntijohtajaAviador KustannusPuh:+358 50 368 8335jarkko@aviador.fi
Miksu VäkipartaTiedottajaAviador KustannusPuh:+358 40 559 9575miksu@aviador.fi
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Tietoa julkaisijasta
Aviador Kustannus
Suotie 15
05200 RAJAMÄKI
http://www.aviador.fi
Aviador Kustannus on kotimainen kustantamo, joka julkaisee kauno- ja tietokirjallisuutta. Valikoimiimme kuuluvat niin klassikot kuin nykykirjallisuuskin, musiikkikirjat sekä käännökset vähän huomioiduilta kielialueilta – kotimaista laatuproosaa ja runoutta unohtamatta.
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