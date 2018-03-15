Emfit investoi uuteen elektroniikan valmistuslinjaan Vaajakoskella

Vaajakoskelainen terveysteknologiayhtiö Emfit investoi uuteen ASM SIPLACE SMT -ladontalinjaan vahvistaakseen omaa elektroniikkatuotantoaan Suomessa. Investointi kasvattaa yrityksen elektroniikan valmistuskapasiteettia noin viisinkertaiseksi nykyiseen verrattuna.

Emfit kehittää ja valmistaa kontaktittomia vuodesensoreita hoiva-, hyvinvointi- ja kuluttajakäyttöön. Yrityksen tuotteita käytetään Suomessa vanhusten ympärivuorokautisessa hoivassa sekä kansainvälisesti muun muassa Pohjoismaissa, Keski- ja Etelä-Euroopassa, Iso-Britanniassa, Pohjois-Amerikassa sekä Japanissa ja Australiassa.

Yrityksen mukaan investointi liittyy erityisesti uuden sukupolven tuotteisiin, joiden kehitystyötä on tehty viime vuosina.

– Kehitämme parhaillaan uusia kontaktittomia sensori- ja hyvinvointituotteita kansainvälisille markkinoille. Samalla olemme panostaneet vahvasti omaan elektroniikka-, ohjelmisto- ja pilviteknologiaamme sekä uudenlaisiin OEM-ratkaisuihin, kertoo Emfitin toimitusjohtaja Heikki Räisänen.

Emfitin uusissa tuotteissa painopiste on aiempaa pienemmissä ja energiatehokkaammissa laitteissa, paikallisessa signaalinkäsittelyssä sekä älykkäämmässä reunalaskennassa (edge intelligence). Yritys on lisäksi kehittänyt viime vuosina Device Direct REST API -rajapintaratkaisua, jonka avulla kansainväliset OEM-asiakkaat voivat integroida Emfitin sensoriteknologiaa suoraan omiin järjestelmiinsä.

Yritys näkee oman valmistuksen ja tuotekehityksen säilyttämisen Suomessa strategisesti tärkeänä.

– Moni yritys lykkää tällä hetkellä investointeja epävarman maailmantilanteen vuoksi. Me uskomme, että juuri nyt on oikea aika kehittää uusia tuotteita, vahvistaa valmistusta Suomessa ja valmistautua seuraavaan kasvuvaiheeseen. Kun maailmantalous aikanaan jälleen vahvistuu, silloin pitää olla valmiina, Räisänen sanoo.

Emfitin elektroniikkatuotanto tapahtuu kokonaisuudessaan yrityksen omissa tiloissa Vaajakoskella. Yritys työllistää tällä hetkellä 10 henkilöä.

Emfit on kehittänyt kontaktittomia sensori- ja hyvinvointiteknologioita Suomessa yli 30 vuoden ajan.