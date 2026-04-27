Uusi Ωmega7™ LBA50 Ikääntyvälle iholle vastaa kasvavaan "beauty from within" -trendiin

Ihon hyvinvointia tukevien ravintolisien kysyntä kasvaa voimakkaasti maailmanlaajuisesti osana "beauty from within" -trendiä. Suosittuja ovat muun muassa kollageeni, hyaluronihappo ja biotiini-valmisteet. Kuluttajat etsivät yhä enemmän luonnollisia ja tutkimukseen perustuvia ratkaisuja ihon kosteuden, kimmoisuuden ja hehkun tukemiseen sisältäpäin.

Tähän tarpeeseen vastaa uusi Ωmega7™ LBA50 Ikääntyvälle iholle, joka täydentää kotimaista, suosittua Ωmega7™-tuoteperhettä. Tuotteen vaikuttava raaka-aine on Suomessa kehitetty ja valmistettu LBA50™-puolukansiemenöljy, jonka erilainen vaikutustapa täydentää nykyisiä ihon hyvinvointiin tarkoitettuja kauneusravintolisiä.

Puolukansiemenöljy on luonnollinen omega-3- ja omega-6-rasvahappojen sekä vahvojen antioksidanttien lähde. Öljy valmistetaan elintarviketeollisuuden sivuvirroista, mikä tekee siitä myös vastuullisen esimerkin kiertotalouden hyödyntämisestä.

"Kuluttajat haluavat nykyään tuotteita, jotka yhdistävät luonnollisuuden, vastuullisuuden ja tutkimusnäytön. Ωmega7™ LBA50 Ikääntyvälle iholle tarjoaa uuden suomalaisen vaihtoehdon ikääntyvän ihon hyvinvoinnin tukemiseen sisältäpäin", kertoo Aromtech Oy:n toimitusjohtaja Helena Korte.

Tuote on ollut jo aiemmin saatavilla Yhdysvaltojen markkinoilla, missä käyttäjät ovat antaneet siitä myönteistä palautetta ikääntyvän ihon hyvinvoinnin tukemisesta*. Nyt suomalaiskuluttajat saavat mahdollisuuden tutustua samaan innovaatioon osana alkuperäistä Ωmega7™-klassikkotuotesarjaa.

Kaikki Ωmega7™-tuotteiden öljyt valmistetaan Torniossa ilman kemiallisia liuottimia hyödyntäen hellävaraista hiilidioksidiuuttoteknologiaa. Tuotteet ovat vegaanisia. Aromtechille on myönnetty myös kansainvälinen EcoVadis Gold -luokitus, joka sijoittaa yrityksen maailmanlaajuisesti arvioitujen yritysten parhaaseen viiteen prosenttiin vastuullisuudessa.

Ωmega7™ LBA50 Ikääntyvälle iholle tulee myyntiin 15.6.2026 hyvin varusteltuihin apteekkeihin, terveyskauppoihin, verkkokauppoihin ja päivittäistavarakauppojen terveystuoteosastoille.

Lisätietoja ja tuotekuvat:



Jaana Henriksson

Head of Brands and Ecom, Aromtech Oy

+358 50 389 0114

jaana.henriksson@aromtech.com

Tuotetiedot

Ωmega7™ LBA50 Ikääntyvälle iholle 60 kapselia

OVH 19,90 €

Vegaaninen ravintolisä ikääntyneen ihon sisäiseen ravitsemiseen

*Tuotteen uusimpia arvosteluja amerikkalaisen jakelijan verkkokaupasta:



It’s like magic

Wowowow this stuff is amazing! I’ve never seen such a dramatic, visible difference as this. I can’t speak for those who have youthful, dewy skin already. But if as someone who is perimenopausal and using Retin-A, I can’t recommend this enough. My skin looks incredible. Unfortunately, I was expecting to try it out and decide that it wasn’t worth the cost, but I think I’m hooked.

Published date 05/29/26

Absolutely love

This stuff is amazing. It’s like gold in a bottle for your skin. Wish I would’ve found it sooner. Wish it was a little more affordable, but I’ve been telling everybody about this stuff. It’s great you know when you forget to lotion every day and you live in a cold climate in the winter, you don’t even need the lotion every day when you’re taking this that’s how much hydration it gives you my skin looks amazing.

Published date 04/12/26

Aromtech Oy

Suomalainen Aromtech on tyrniöljyyn ja muihin luonnonmarjaöljyihin pohjautuvien terveystuotteiden kehittäjä, valmistaja ja kansainvälinen edelläkävijä. Yritys on perustettu vuonna 1991, sen liikevaihto on 6,4 miljoonaa euroa ja se työllistää 26 henkilöä. Yrityksen tuotesarjoja Suomessa ovat Ωmega7™, apteekkisarja Membrasin® sekä lemmikeille suunnattu BERRYOMG®. Aromtechin kliinisesti tutkittuja SBA24®-tyrniöljykapseleita myydään noin 30 maassa. Tuotteissa käytetyt öljyt valmistetaan Tornion tehtaalla. Yritys on alusta saakka tehnyt yhteistyötä yliopistojen, tutkimuslaitosten sekä lääkäreiden kanssa tuotteiden kehityksessä ja kliinisessä tutkimuksessa. Aromtech Oy on Terveystuotetukut ry:n jäsen.