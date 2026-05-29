Yksi lataus, loputtomasti tarinoita: HONOR 600 -sarjan akku on suunniteltu kestämään luovan tekijän päiviä
5.6.2026 08:14:38 EEST | Burson Finland Oy | Tiedote
Auringonnousun ensimmäisestä kuvasta yön pimeydessä tehtyyn viimeiseen lataukseen – nykypäivän sisällöntuottajat elävät päivänsä älypuhelimen linssin läpi. HONOR on suunnitellut HONOR 600 -sarjan akkukokemuksen erityisesti heille, jotka kuvaavat, editoivat ja jakavat sisältöä aamusta iltaan. Suuren kapasiteetin akun, edistyneen virranhallinnan ja jopa 1 600 lataussyklin käyttöiän ansiosta, mikä vastaa noin viiden vuoden tyypillistä käyttöä, HONOR 600 -sarja antaa sisällöntuottajille vapauden kuvata ja jakaa enemmän ilman huolta virran loppumisesta.
”Akkuteknologiassa ei ole enää kyse vain isommista numeroista teknisissä tiedoissa”, sanoo Dr. Allen Lu, HONORin akkututkimuksen ja -kehityksen johtava insinööri. ”HONOR 600 -sarjaa varten lähdimme liikkeelle luovan päivän todellisuudesta, johon kuuluu tunteja videokuvausta, editointia liikkeellä ja jatkuvaa jakamista. Suunnittelimme akun ja virranhallintajärjestelmän tukemaan tätä intensiivistä käyttöä useiden vuosien ajan. Tavoitteemme on yksinkertainen: antaa sisällöntuottajien keskittyä tarinaansa, ei jäljellä olevaan prosenttimäärään.”
Virtaa koko luovaan päivään
Sisällöntuottajan päivä on harvoin ”kevyttä käyttöä”. Se on sekoitus 4K-videota, sarjakuvausta, live-tarinoita, editointia laitteella, navigointia ja sosiaalisen median jakamista. Usein nopeasti peräkkäin ja liikkeellä. Sen sijaan, että HONOR olisi optimoinut akun vain synteettisiä vertailutestejä varten, se viritti HONOR 600 -sarjan akun ja virranhallintajärjestelmän todellisen luovan työnkulun ympärille. Tämä takaa tasaisen suorituskyvyn, joka riittää niin kulissien takaisten hetkien tallentamiseen, tapahtuman suoratoistoon kuin lopullisen leikkauksen julkaisuun. Kaikki yhdellä latauksella.
HONOR 600 -sarjan akku on suunniteltu kestämään. Se tukee jopa 1 600 lataussykliä, mikä tarkoittaa, että "ensimmäisen päivän" akkukesto säilyy paljon pidempään. Tämä vähentää akkuahdistusta ja antaa käyttäjille vapauden kuvata ja jakaa enemmän ilman huolta siitä, että intensiivinen käyttö kuluttaisi akun nopeasti loppuun.
Laitteiston lisäksi HONOR 600 -sarja sisältää älykkään akunhallintajärjestelmän, jossa on HONORin itse kehittämät algoritmit. Ne tarkkailevat akun sähkökemiallista tilaa reaaliajassa ja säätävät lataus- ja purkukäyttäytymistä, mikä vähentää kennoihin kohdistuvaa rasitusta ja hidastaa akun kulumista. Älykäs lämmönhallinta ja monitasoiset turvallisuussuojaukset auttavat pitämään laitteen miellyttävän tuntuisena kädessä ja luotettavana pitkienkin kuvauspäivien aikana.
Lisätiedot:
Pekko Honkasalo
PR Manager, HONOR Suomi
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HONOR on johtava maailmanlaajuinen tekoälylaite- ja -ekosysteemiyritys. Olemme sitoutuneet mullistamaan ihmisten ja laitteiden välisen vuorovaikutuksen yhdistääksemme tekoälyekosysteemin kaikkiin kuluttajiin agenttitekoälyn aikakaudella ja tulevaisuudessa. Pyrimme ylittämään teollisuuden rajat avoimen ja saumattoman yhteistyön avulla luodaksemme arvoa jakavan ekosysteemin yhdessä alan kumppaneiden kanssa. Innovatiiviseen tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa tekoälypuhelimet, tietokoneet, tabletit ja puettavat älylaitteet. Tavoitteenamme on antaa jokaiselle ihmiselle mahdollisuus hyödyntää uutta älykästä maailmaa.
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