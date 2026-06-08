RASI ry kuuluu kokonaisuuteen
Erikoiskaupan liitto Etu ry
Kotitalousvähennys pitää remonttipyörät pyörimässä – leikkaukset osuivat suoraan yritysten tilauskantaan
8.6.2026 08:01:00 EEST | Erikoiskaupan liitto Etu ry | RASI ry | Tiedote
Tuoreen Kotitalousvähennys 2026 -tutkimuksen mukaan suomalaiset käyttävät kotitalousvähennystä erityisesti remontointi- ja kunnossapitopalveluihin. Vuoden 2025 alussa tehdyt kotitalousvähennyksen leikkaukset näkyivät nopeasti: 72 prosenttia tutkimukseen osallistuneista yrityksistä raportoi tilauskannan supistuneen. RASI ry korostaa, että kotitalousvähennyksen pitkäjänteinen ja ennakoitava kehittäminen on edellytys rakentamisen työllisyyden ja kysynnän turvaamiselle.
Kotitalousvähennys 2026 -tutkimus osoittaa, että kotitalousvähennys vaikuttaa suoraan remontointiin, rakentamisen kysyntään ja alan yritysten työllisyyteen. Vuoden 2025 alussa tehdyt kotitalousvähennyksen leikkaukset näkyivät nopeasti alan yritysten arjessa: yrityksistä 32 prosenttia kertoo tilauskannan vähentyneen merkittävästi ja 40 prosenttia jonkin verran.
”Kotitalousvähennyksen vaikutukset näkyvät nopeasti remontoinnissa, rakentamisen kysynnässä ja alan työllisyydessä. Kotitalousvähennyt tukee koko rakentamisen arvoketjua urakoitsijoista rauta- ja sisustustarvikekauppaan”, Rauta- ja sisustuskauppayhdistys RASI ry:n toimitusjohtaja Riikka Vaaja toteaa.
Lähes puolet lisäisi remontointia – ja taloyhtiöt vähennyksen piiriin
Tutkimuksen mukaan 47 prosenttia kuluttajista lisäisi vähintään melko todennäköisesti kotitalousvähennykseen oikeuttavien palvelujen käyttöä, jos kotitalousvähennyksen määrä kasvaisi.
Kotitalousvähennyksen kasvattaminen näkyisi suoraan remonttikysynnässä. Niistä, jotka lisäisivät kotitalousvähennykseen oikeuttavien palvelujen käyttöä, useampi kuin joka kolmas tarttuisi märkätilojen tai keittiön remonttiin (37 %). Lähes yhtä moni tekisi maalaus- tai pintaremontin (35 %), ja neljännes energiaremontin (25 %).
Tutkimus nostaa esiin myös toiveen laajentaa kotitalousvähennystä asunto-osakeyhtiöiden remontteihin. Yhdeksän prosenttia vastaajista kertoo jättäneensä vähennyksen käyttämättä, koska remontti toteutettiin taloyhtiön kautta, ja 21 prosenttia toivoo taloyhtiöremonttien sisällyttämistä vähennyksen piiriin.
”Kotitalousvähennys vaikuttaa aidosti remonttipäätöksiin ja selvästi useampi haluaisi hyödyntää sen myös taloyhtiöremonteissa”, sanoo Vaaja.
Leikkaukset näkyivät nopeasti yritysten tilauskannoissa
Vuoden 2025 alussa tehdyt muutokset kotitalousvähennykseen näkyivät nopeasti yritysten toiminnassa. Yrityskyselyn mukaan vain 10 prosenttia yrityksistä pitää nykyistä kotitalousvähennyksen tasoa riittävänä asiakkaiden ostohalukkuuden kannalta, kun taas 83 prosenttia arvioi sen jokseenkin tai täysin riittämättömäksi.
Yrityksistä 32 prosenttia kertoo tilauskannan vähentyneen merkittävästi ja 40 prosenttia jonkin verran kotitalousvähennyksen leikkausten seurauksena. Lisäksi 31 prosenttia yrityksistä ilmoittaa vähentäneensä työpaikkoja ja 20 prosenttia kertoo tehneensä lomautuksia. Vaikutukset näkyvät erityisesti rakentamisen, remontoinnin sekä energia- ja talotekniikan aloilla.
”Tutkimus osoittaa, että kotitalousvähennyksen muutokset näkyvät nopeasti yritysten tilauskannoissa, investoinneissa ja työllisyydessä”, Vaaja painottaa.
Pitkäjänteiset päätökset tukevat rakentamista, työllisyyttä ja talouskasvua
RASI pitää kevään kehysriihessä päätettyä kotitalousvähennyksen määräaikaista korotusta oikeansuuntaisena ratkaisuna. Kotitalousvähennyksen vaikutukset näkyvät nopeasti remontoinnissa, korjausrakentamisen kysynnässä ja työllisyydessä. Siksi kotitalousvähennyksen pitkäjänteinen ja ennakoitava kehittäminen on yrityksille tärkeää.
RASI arvioi, että vakaa toimintaympäristö tukisi yritysten investointeja, työllisyyttä ja koko rakentamisen arvoketjun kasvua.
”Kotitalousvähennys tukee remontointia, rakentamisen kysyntää ja alan työpaikkoja koko Suomessa. Sen vaikutukset näkyvät niin talouskasvussa kuin verotuloissa”, Vaaja kiteyttää.
Tietoa tutkimuksesta
Kotitalousvähennys 2026 -tutkimuksen toteutti Verian RASI ry:n, Erikoiskaupan liitto ETU ry:n, Suomen Yrittäjien, Suomen Yrittäjänaisten, Suomen Omakotiliitto ry:n, Kiinteistötyönantajat ry:n, Talotekniikkaliiton, Hyvinvointiala Hali ry:n, Sähköteknisen kaupan liitto STK:n sekä Puuteollisuuden toimeksiannosta.
Kuluttajatutkimuksen aineisto kerättiin Verianin käyttämässä vastaajapaneelissa 30.1.–8.2.2026, ja siihen vastasi 2087 suomalaista. Tulokset on painotettu edustamaan 18 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimuksen virhemarginaali on enimmillään ± 2,2 prosenttiyksikköä.
Yritystutkimuksen aineisto kerättiin mukana olevien järjestöjen jäsenyrityksiltä 9.2.–20.4.2026. Tutkimukseen vastasi 552 yritystä. Yritysaineiston virhemarginaali on enimmillään ± 4,2 prosenttiyksikköä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Riikka VaajatoimitusjohtajaRauta- ja sisustuskauppayhdistys RASI ryPuh:044 305 6027riikka.vaaja@rasi.net
Liitteet
Tietoja julkaisijasta
RASI ry on rakennus- ja sisustustarvikekaupan alalla toimivien yhteisöjen ja elinkeinonharjoittajien yhdistys. Sen tehtävä on parantaa alan toimintaedellytyksiä, kehittää yhteistyötä ja olla vaikuttava alan tulevaisuuden rakentaja. www.rasi.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta RASI ry
Kotitalousvähennys on suomalaisille tärkeä – leikkaus vaikutti kielteisesti kuluttajiin ja yrityksiin8.6.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Suomalaiset pitävät kotitalousvähennystä tärkeänä, ja vuoden 2025 alussa voimaan astunut leikkaus näkyi sekä kuluttajien ostokäyttäytymisessä että yritysten henkilöstöpäätöksissä. Henkilöstövaikutukset ovat olleet merkittäviä: lähes joka kolmas alan yritys vähensi työpaikkoja ja joka viides lomautti työntekijöitä. Verian toteuttama laaja kyselytutkimus osoittaa, että kotitalousvähennyksellä on merkittävä vaikutus kotimaiseen kulutukseen, työllisyyteen ja kansalaisten hyvinvointiin.
Hallitus vauhdittaa remontointia: kotitalousvähennys kasvaa ja korjausavustukset käyttöön23.4.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Hallitus päätti kehysriihessä korottaa kotitalousvähennystä sekä vauhdittaa rakennusalan nousua määräaikaisella korjausavustuksella. RASI ry pitää ratkaisuja tervetulleina ja arvioi niiden vauhdittavan Suomen taloutta, rakentamista ja alan työllisyyttä.
Kotitalousvähennyksen korotus nopea keino vauhdittaa korjausrakentamista ja työllisyyttä13.4.2026 07:14:00 EEST | Tiedote
Hallituksen huhtikuisesta kehysriihestä haetaan päätöksiä Suomen tulevan kasvun vauhdittamiseksi. Rakennusalan vaikea tilanne ja heikko kuluttajaluottamus edellyttävät nopeasti vaikuttavia toimia. RASI ry ehdottaa, että kotitalousvähennys palautetaan vähintään vuoden 2024 tasolle kysynnän ja työllisyyden vahvistamiseksi.
Rakentamisen ja remontoinnin markkinat kääntyivät hienoiseen kasvuun – epävarmuuden lievittämiseen olisi keinoja11.2.2026 07:05:00 EET | Tiedote
Rakentamisen ja remontoinnin markkinat kääntyivät vuonna 2025 kasvuun. Ala on kuitenkin yhä selvästi jäljessä koronaa edeltäneistä vuosista, ja kasvun vahvistuminen edellyttää kuluttajien luottamusta sekä ennakoitavaa toimintaympäristöä. Vuodelle 2026 odotetaan kasvun jatkuvan, mutta suunnan varmistaminen vaatii päätöksiä jo nyt.
Yli 55-vuotiaat luottavat rautakauppoihin – laatu ja asiakaspalvelu ratkaisevat9.10.2025 08:17:00 EEST | Tiedote
Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan yli 55-vuotiaat suomalaiset ovat rauta- ja sisustuskaupan aktiivisia asiakkaita. He remontoivat, rakentavat ja tekevät hankintoja pääosin kivijalkakaupoista – usein itse ja laadusta tinkimättä. Tiedonhaku ennen ostoksia on harkittua ja keskittyy kauppojen omiin kanaviin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme