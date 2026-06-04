Laura Mäkiniemi on nimitetty Ylen etiikkapäälliköksi
5.6.2026 10:00:00 EEST | Yleisradio Oy | Tiedote
Mäkiniemi aloittaa tehtävässään 1.8.2026.
Laura Mäkiniemi (VTM, YTM) siirtyy etiikkapäälliköksi Uutiset ja urheilu -yksikön Tutkiva+ -toimituksen esihenkilö-tuottajan paikalta.
Mäkiniemi tekee uudessa tehtävässään kiinteää yhteistyötä nykyisen etiikkapäällikön Timo Huovisen sekä Svenska Ylen etiikkapäällikön Jonas Jungarin kanssa. Tehtävä sijoittuu hallinnollisesti Ylen Media-yksikköön. Mäkiniemi raportoi yksikön johtajalle, Jyrki Rosenbergille.
Etiikkapäälliköt avustavat vastaavia toimittajia Ylen kaikissa sisältöyksiköissä: Uutiset ja urheilu -yksikössä, Kulttuuri ja asia -yksikössä sekä Svenska Ylessä. Etiikkapäällikön tehtävänä on edistää Ylen journalismin laatua sekä varmistaa, että toiminta on Ylen ohjelmatoiminnan ja sisältöjen eettisten ohjeiden mukaista.
Uuden etiikkapäällikön tehtävä vahvistaa entisestään Ylen journalististen standardien toteutumista maailmassa, jossa generatiivinen tekoäly ja algoritmiset käyttöliittymät tuovat journalismiin uudenlaisia eettisiä kysymyksiä. Dis- ja misinformation lisääntyminen vaatii aiempaa enemmän valppautta tiedon luotettavuuden ja Ylen riippumattomuuden vaalimiseksi.
“Haluamme kehittää myös Ylen avoimuutta. Ylen pitää pystyä perustelemaan sisältöihin liittyviä valintoja ja toimintaperiaatteita. Etiikkapäällikön tehtävässä minulle on tärkeää, että voin auttaa kaikkia yksiköitä tekemään luotettavaa ja kestävää työtä Ylen yleisön hyväksi”, toteaa Laura Mäkiniemi.
Mäkiniemi on työskennellyt aiemmin mm. Yle Uutisten suunnittelevana sisältöpäällikkönä, Talous ja arki -toimituksen tuottajana sekä aluetoimitusten valtakunnallisesta uutistyöstä vastaavana tuottajana. Mäkiniemi aloittaa uudessa tehtävässä 1. elokuuta.
Lisätiedot: Jyrki Rosenberg, Media-yksikön johtaja, jyrki.rosenberg@yle.fi
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