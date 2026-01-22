Uusi Chips Act 2.0 tukee Suomen seuraavia deep tech - menestystarinoita – siru- ja kvanttiala houkuttelee nyt ennennäkemättömästi sijoituksia

Puolijohteet ovat talouskasvun tärkein vauhdittaja. Euroopan teknologinen kilpailukyky rakentuu yhä vahvemmin puolijohteiden, fotoniikan, kvanttiteknologioiden ja mikroelektroniikan varaan.

Samalla alan kasvuyritykset ovat nousseet sijoittajien kiinnostuksen keskiöön.

EU julkaisi 3.6 uuden Chips Act 2.0:n, jonka päätavoitteena on investointien ja kilpailukyvyn edellytysten jatkuva parantaminen. Erityisesti huomio keskittyy start-up:ien ja skaalautuvien yritysten rahoitusedellytysten parantamiseen.

Viime kuukausina alan vetovoimaa sijoittajille on vahvistanut muun muassa Euroopan

ensimmäisen puolijohteisiin keskittyvän Cloudberryn pääomarahaston käynnistyminen.

Sijoittajien kiinnostus kohdistuu erityisesti siruteknologioihin, joiden odotetaan muodostavan seuraavan vuosikymmenen teknologisen kasvun perustan. Kehitystyötä vauhdittavat kehittyneet suunnittelutyökalut, ohjelmistojen vahva rooli laitteistokehityksessä sekä eurooppalaiset investoinnit strategisiin teknologioihin.





‘’Jaettu pilotointiympäristö, joka sallii erikoislaitteiden käytön ilman raskaita omia investointeja, vähentää yritysten alkuvaiheen riskejä. Tämä nopeuttaa siirtymistä suunnittelusta toimivaan lopputuotteeseen erityisesti kvantti- ja fotoniikkasektorilla. Näin ollen voimme tukea täällä yrityksiä, jotka muuten kuluttaisivat aikaa ja rahaa kalliisiin prototyyppeihin isoissa puolijohdetehtaissa. Menestyksen palaset ovat paikoillaan. Ekosysteemi tarvitsee nyt erikoistunutta pääomaa, joka todella ymmärtää teknologian, ja lisää kunnianhimoisia perustajia, jotka ovat valmiita kaupallistamaan.’’ Näin toteaa René Kromhof, Cloudberry VC:n perustajaosakas.

Miksi juuri nyt?



Puolijohteet ovat tekoälyn, datakeskusten, lääketieteellisen teknologian, kvanttilaskennan, puolustusteknologian ja teollisen digitalisaation perusta. Samalla alan kypsyminen on muuttanut sijoittamisen dynamiikkaa:

Eurooppa investoi voimakkaasti omaan siruosaamiseensa ja tuotantoketjuihinsa.

Uudet erikoistuneet sijoitusrahastot etsivät aktiivisesti puolijohde- ja fotoniikkayrityksiä.

AI -pohjaiset ratkaisut mahdollistavat entistä nopeamman suorituskyvyn skaalaamisen

Kvanttiteknologian ja fotoniikan kaupallistuminen etenee vauhdilla, mikä lyhentää monien syväteknologisten innovaatioiden matkaa tutkimuksesta markkinoille.



Monet tämän päivän menestyjistä ovat kasvaneet vahvojen teknologia-ekosysteemien ympärille. Nyt sama ilmiö näkyy puolijohde- ja fotoniikka-alalla: suurten menestystarinoiden rinnalle syntyy uusi sukupolvi korkean kasvun yrityksiä, joista voi kehittyä tulevaisuuden kansainvälisiä menestyjiä.

Tule tapaamaan Suomen potentiaalisimpia kasvurityksiä Arctic15:ssä



Suomen siruosaamiskeskus (FiCCC) kokoaa Arctic15-tapahtumaan 11.–12.6.2026, Helsingin

Kaapelitehtaalle joukon suomalaisia kasvuyrityksiä, jotka edustavat uutta eurooppalaista

syväteknologian aaltoa.

FiCCC:n osastolla sijoittajat, yritykset ja media voivat tutustua teknologioihin, jotka rakentavat seuraavaa eurooppalaista kasvua – ja joista voi kasvaa seuraava kansainvälinen menestystarina.

Yritykset ovat tavattavissa Arctic15:n Experience Zonella FiCCC:n osastolla.

Tämä on mahdollisuus nähdä yhdellä kertaa, miltä näyttää suomalaisen siru-, kvantti-, fotoniikkaja terveysteknologia-alan seuraava kasvuvaihe – ja tutustua yrityksiin, jotka rakentavat Euroopan seuraavia teknologiatarinoita.

Torstai 11.6. aamupäivä



Sisusemi

Yritys ratkoo modernien sirujen laadullisia suorituskykyhaasteita. Se tapahtuu minimoimalla atomitason epäpuhtauksia puolijohteiden rajapinnoilla.



https://www.sisusemi.com

Jurmo Watch

Mekaanisten kellojen valmistuksesta aloittanut yritys, joka tarjoaa hienomekaanisen

valmistusosaamisensa syväteknologia-yritysten käyttöön.



https://jurmowatches.com/



Torstai 11.6. iltapäivä



Kovilta

Yritys kehittää rinnakkaisprosessoinnin piirejä, sulautettuja järjestelmiä ja algoritmeja

tulevaisuuden kuvantunnistuksen ja -prosessoinnin haasteisiin.

https://kovilta.fi/

VitalSigns

Terveysteknologiayritys, joka hyödyntää kehittyneitä sensoreita ja data-analytiikkaa ihmisten hyvinvoinnin ja terveydentilan seurantaan.



https://vitalsigns.fi/

Insight Medical

Lääketieteellisiä kuvantamis- ja diagnostiikkaratkaisuja kehittävä yritys, jonka teknologioissa yhdistyvät syväteknologia, data ja huipputason elektroniikka.



https://www.incightbiomedical.com/

Perjantai 12.6. aamupäivä



Chipmetrics

Puolijohdeteollisuuden ALD-prosessien mittaus- ja analytiikkaratkaisuja kehittävä yritys, jonka teknologia tukee sirujen valmistuksen laatua ja tehokkuutta.



https://chipmetrics.com/

Tutustu myös Teknologiateollisuuden ja FiCCC:n kuratoimaan listaan suomalaisista deeptech yrityksistä, joilla on tällä hetkellä suuri potentiaali kasvaa kansainvälisiksi menestystarinoiksi:

1- Cornea Sense Oy

2- Flow-computing Oy

3- Hypermine Global Oy

4- Winse Power Oy

5- Picophotonics Oy

6- ARATA Technologies Oy

7- LensMakers Technologies Oy

8- Arctic Instruments Oy

9- FurnaQuantum Oy

10-OneFab Nordic Oy

Suomen sirosaamiskeskus (FiCCC The Finnish Chip Competence Centre)

Suomen siruosaamiskeskus (FiCCC) yhdistää Suomen puolijohdealan osaamisen eurooppalaisiin ja maailmanlaajuisiin mahdollisuuksiin. FiCCC auttaa yrityksiä ja tutkijoita muuttamaan ideat kasvavaksi liiketoiminnaksi avaamalla ovia huippuosaamiseen, arvokkaisiin verkostoihin ja sirusuunnittelun palveluihin sekä tukemalla liiketoiminnan kehittämistä.

FiCCC toimii puolueettomana ja luotettavana kumppanina startup-yrityksille, pk-yrityksille, suuryrityksille ja tutkimusorganisaatioille – edistämällä yhteistyötä, ohjaamalla sidosryhmiä oikeiden kumppaneiden ja hankkeiden pariin sekä vahvistamalla Suomen roolia kansainvälisessä puolijohde-ekosysteemissä.