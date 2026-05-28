Hartela

Hartela myy Apianlahden palvelukorttelin Public Property Investille Valkeakoskella

5.6.2026 11:46:33 EEST | Hartela | Tiedote

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Hartela on myynyt Valkeakoskelle toteutettavan Apianlahden palvelukorttelin kansainväliselle sijoittajalle PPI:lle. Hanke etenee suunnitellusti Hartelan hankekehittämänä ja toteuttamana.

Apianlahden palvelukortteli on Hartelan omaperusteinen toimitilahanke, jonka kokonaislaajuus on noin 1 550 neliömetriä. Kohteen rakentaminen alkoi toukokuussa 2026, ja kohteen arvioidaan valmistuvan keväällä 2027.

”Apianlahden palvelukortteli on laadukas ja hyvin suunniteltu kokonaisuus, joka sopii erinomaisesti sijoitusstrategiaamme. Näemme hankkeessa vahvaa pitkäjänteistä arvoa ja olemme tyytyväisiä yhteistyöhön Hartelan kanssa”, kertoo PPI:n sijoitusjohtaja Ilija Batljan.

”Apianlahdesta tulee moderni ja toimiva palvelukokonaisuus, jossa korostuvat käytännöllisyys ja viihtyvyys. Kohteen myynti PPI:lle on tärkeää jatkoa hyvälle yhteistyölle PPI:n kanssa”, sanoo Hartelan hankekehitysjohtaja Ilmari Hämäläinen.

Yksikerroksinen palvelukortteli tarjoaa monipuoliset tilat eri palveluiden käyttöön. Korttelin yhteyteen toteutetaan myös pihapysäköinti sujuvoittamaan asiointia.

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Hartela on kotimainen perheyhtiö, joka työllistää noin 450 rakentamisen ammattilaista. Olemme rakentaneet koteja, toimitiloja ja alueita vuodesta 1942. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Lahdessa, Turussa, Tampereella, Raumalla ja Oulussa. Perheyhtiö Hartela kuuluu suurimpiin valtakunnallisiin rakennusyhtiöihin, ja meillä on Avainlippu-tunnus.

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