Hartela myy Apianlahden palvelukorttelin Public Property Investille Valkeakoskella

Suomalaiset löytävät takaisin värien pariin – Hartelan kohde näyttää, että uudiskohde voi olla persoonallinen koti 4.5.2026 11:17:10 EEST | Tiedote

Arkkitehdit ja sisustusalan asiantuntijat puhuvat värien paluusta suomalaisiin koteihin. Hartela on toteuttanut sisustussuunnittelija Maikki Hevarin kanssa Helsingin Kruunuvuorenrannan Kajon kaksi valmista asuntoa täysin vastakkaisilla tyyleillä – dopamiinilla ja old moneylla. Kodit todistavat, että uudisasunto voi olla muutakin kuin valkoinen ja neutraali.