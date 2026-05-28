Hartela myy Apianlahden palvelukorttelin Public Property Investille Valkeakoskella
5.6.2026 11:46:33 EEST | Hartela | Tiedote
Hartela on myynyt Valkeakoskelle toteutettavan Apianlahden palvelukorttelin kansainväliselle sijoittajalle PPI:lle. Hanke etenee suunnitellusti Hartelan hankekehittämänä ja toteuttamana.
Apianlahden palvelukortteli on Hartelan omaperusteinen toimitilahanke, jonka kokonaislaajuus on noin 1 550 neliömetriä. Kohteen rakentaminen alkoi toukokuussa 2026, ja kohteen arvioidaan valmistuvan keväällä 2027.
”Apianlahden palvelukortteli on laadukas ja hyvin suunniteltu kokonaisuus, joka sopii erinomaisesti sijoitusstrategiaamme. Näemme hankkeessa vahvaa pitkäjänteistä arvoa ja olemme tyytyväisiä yhteistyöhön Hartelan kanssa”, kertoo PPI:n sijoitusjohtaja Ilija Batljan.
”Apianlahdesta tulee moderni ja toimiva palvelukokonaisuus, jossa korostuvat käytännöllisyys ja viihtyvyys. Kohteen myynti PPI:lle on tärkeää jatkoa hyvälle yhteistyölle PPI:n kanssa”, sanoo Hartelan hankekehitysjohtaja Ilmari Hämäläinen.
Yksikerroksinen palvelukortteli tarjoaa monipuoliset tilat eri palveluiden käyttöön. Korttelin yhteyteen toteutetaan myös pihapysäköinti sujuvoittamaan asiointia.
Yhteyshenkilöt
Ilmari HämäläinenHankekehitysjohtajaHartelaPuh:+358 50 569 0466ilmari.hamalainen@hartela.fi
Tietoja julkaisijasta
Hartela on kotimainen perheyhtiö, joka työllistää noin 450 rakentamisen ammattilaista. Olemme rakentaneet koteja, toimitiloja ja alueita vuodesta 1942. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Lahdessa, Turussa, Tampereella, Raumalla ja Oulussa. Perheyhtiö Hartela kuuluu suurimpiin valtakunnallisiin rakennusyhtiöihin, ja meillä on Avainlippu-tunnus.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Hartela
Hartela rakentaa päiväkodin ja alakoulun Ylöjärvelle28.5.2026 12:04:18 EEST | Tiedote
Hartela toteuttaa Ylöjärven kaupungille Vuorentaustan uuden päiväkoti- ja koulurakennuksen.
Hartela toteuttaa Linnakaupungin monitoimitalon Turkuun allianssimallilla11.5.2026 10:11:29 EEST | Tiedote
Linnakaupungin monitoimitalo on merkittävä julkinen rakennushanke, joka palvelee laajasti alueen lapsia, nuoria ja asukkaita ja tukee Linnakaupungin kehittymistä yhdeksi Turun nopeimmin kasvavista kaupunginosista.
Hartela nimittää Jarkko Ilkan liiketoimintajohtajaksi7.5.2026 13:00:52 EEST | Tiedote
Hartela on nimittänyt RI Jarkko Ilkan liiketoimintajohtajaksi sekä johtoryhmän jäseneksi. Ilkka aloittaa tehtävässään 2026 elokuun alussa.
Suomalaiset löytävät takaisin värien pariin – Hartelan kohde näyttää, että uudiskohde voi olla persoonallinen koti4.5.2026 11:17:10 EEST | Tiedote
Arkkitehdit ja sisustusalan asiantuntijat puhuvat värien paluusta suomalaisiin koteihin. Hartela on toteuttanut sisustussuunnittelija Maikki Hevarin kanssa Helsingin Kruunuvuorenrannan Kajon kaksi valmista asuntoa täysin vastakkaisilla tyyleillä – dopamiinilla ja old moneylla. Kodit todistavat, että uudisasunto voi olla muutakin kuin valkoinen ja neutraali.
Hartela on Suomen paras talonrakennusurakoitsija asiakaskokemuksessa27.4.2026 06:01:42 EEST | Tiedote
Hartela on saavuttanut toistamiseen ykkössijan EPSI Rating Talonrakennusurakointi 2025 -tutkimuksessa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme