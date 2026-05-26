Laaja nykytaiteen biennaali Taidevaltakunta´26 avautuu Tampereella 13.6.2026

Biennaalissa on esillä veistoksia, piirustuksia, maalauksia, taidegrafiikkaa, installaatioita, valokuvataidetta ja mediateoksia. Kesän aikana nähdään myös lukuisia yleisöä osallistavia performansseja. Taiteilijat ja teokset esitellään tarkemmin Taidevaltakunnan omilla verkkosivuilla. Finlaysonin alueen näyttelytiloina ovat vanhat teollisuustilat Väinö Linnan aukion laidalla. Haiharassa näyttelytiloina ovat taidekeskuksen kartano, viereinen piha-alue ja talli.

Osa taiteilijoista on lähestynyt näyttelyn teemaa materiaalisella, esteettisellä, taidehistoriallisella ja muodonannon tasolla. Finlaysonilla Pauliina Parjanen yhdistää muoviin liitetyt mielikuvat keramiikkaan liittyvään käsityötaitoon. Eeva Peuran maalauksissa näkyvät erilaisina yhdistelminä hänen viimeaikaiset aiheensa, kuten puutarhat, sisäelimet, veteen heijastuvat kasvit, sotilaat sekä tähtitaivaan ja veden liike.

Näyttelyn taiteilijaryhmät haastavat yksilökeskeistä taiteilijakäsitystä ja tuovat esiin yhdessä tekemisen arvoa. Haiharan taidekeskuksessa Jan Anderzénin ja työryhmän installaatiossa voi kuvitella minkälaisia mahdottomat soittimet voivat olla ja miten ne soivat. Finlaysonilla Anna Hyrkkäsen, Katri Monosen ja Mia Saharlan muodostama taiteilijatrio on luonut lavastuksenomaisen tilan, jonka maalaukset, veistokset sekä valolla ja videoprojisoineilla luodut elementit muodostavat muutosten tapahtumapaikan. Yleisö voi seurata installaation muotoutumista uudelleen useita kertoja näyttelyn aikana. MOKA-ryhmä on luonut Finlaysonille MOKA-museon, jossa erilaiset arkiset häpeän aiheet, henkilökohtaiset katastrofit ja koko kansan kömmähdykset ovat saaneet fyysisen muodon.

Monissa näyttelyn teoksissa tarkastellaan yksilön suhdetta läheisiin, yhteisöön tai yhteiskuntaan. Camilla Vuorenmaa on luonut Finlaysonin Vooninki-tilaan seinämaalauksen, jossa käsitellään intiimin ja kaukaisen sukulaisuuden suhdetta sekä sukulaisuuden käsitettä. Haiharan taidekeskuksessa Sanni Sepän akvarelleissa intiimit tunteet limittyvät yhteen yhteiskunnallisten huolten kanssa. Eero Yrjölän ja Aleksi Kolmosen installaatiossa katsomme viattomuutta ja häpeämättömyyttä enkelihahmon välityksellä.

Osa biennaalin teoksista luodaan vuorovaikutuksessa yleisön kanssa. Finlaysonilla Marko Lampisuon teoksen kuparilaatta on asetettu näyttelytilan ovimatoksi. Kävijät astuvat sille ja jättävät oman jälkensä, joita laatasta otetut vedokset dokumentoivat. Haiharan kartanossa Piia Rossin teoksessa yksittäisten ihmisten tulevaisuuden toiveet kasvavat sadan keraamisen kupin installaatioksi.

Kaupunkitilan teoksista Janne Hokkasen kylttiteos on jo nähtävillä kosken partaalla ja samoin Ilkka Virtasen veistos on paikoillaan Tammerlammessa. Jussi Lahtisen teos Urban AI Art ”We” tulee esille Finlaysonin alueen näyttelytilaan aiemmasta tiedosta poiketen. Teos on nähtävillä myös ratikkapysäkeillä 15.6.–28.6.

Taiteilijoiden yhtenä valintaperusteena on ollut henkilökohtainen sidos hankealueeseen: Pirkanmaahan, Kanta-Hämeeseen tai Päijät-Hämeeseen. Tampereen biennaalissa nämä sidokset muodostavat moninaisen verkoston.

Taidevaltakunta ’26 -biennaali

Yhdessä

13.6.–16.8.2026

Finlaysonin alue ja Haiharan taidekeskus, Tampere