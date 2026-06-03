Puistokonsertissa soivat oopperakirjallisuuden helmet – Tampere Filharmonian johdossa Matthew Halls ja solistina Tuomas Katajala
5.6.2026 10:30:00 EEST | Tampere-talo Oy | Tiedote
Tampere Filharmonia ja Tampere-talo järjestävät yhteistyössä Tampereen Energian kanssa perinteisen Puistokonsertin Tampereen Sorsapuistossa lauantaina 8. elokuuta 2026. Tampere Filharmoniaa johtaa orkesterin ylikapellimestari Matthew Halls, ja solistina laulaa tenori Tuomas Katajala. Puistokonsertti alkaa klo 18, ja DJ Juissi virittää puistotunnelman jo klo 15 alkaen. Tapahtumaan on vapaa pääsy.
Tampere Filharmonian, Tampere-talon ja Tampereen Energian järjestämä perinteinen Puistokonsertti kajahtaa Tampereen Sorsapuistossa lauantaina 8. elokuuta klo 18. Koko perheen maksuton suurkonsertti käynnistää kaupungin kulttuurisyksyn. Viime vuonna arviolta 10 000 musiikinystävää kerääntyi yhteen kuuntelemaan sinfoniaorkesterin sointia livenä.
Konsertin johtaa jo neljättä kertaa englantilainen Matthew Halls, jolle alkava kausi on viimeinen Tampere Filharmonian ylikapellimestarin ja taiteellisen johtajan roolissa. Vastikään Belgian kansallisorkesterin taiteelliseksi partneriksi nimetty Halls johtaa merkittäviä orkestereita Euroopassa ja Amerikassa.
Puistokonsertin ohjelmisto kunnioittaa 80‑vuotisjuhlavuottaan viettävää Tampereen Oopperaa, joka kuuluu Suomen pitkäaikaisimpiin katkeamattomiin oopperatraditioihin. Konsertin solistina tunnelmoi Tuomas Katajala, yksi Pohjoismaiden monipuolisimmista ja kysytyimmistä tenoreista. Konsertissa soivat oopperakirjallisuuden helmet ja sijansa saa myös operetti- ja balettimusiikki. Illan ohjelmassa on:
Johann Strauss: Alkusoitto operetista Lepakko
Giacomo Puccini: Intermezzo oopperasta Suor Angelica
Giacomo Puccini: Cavaradossin aaria E lucevan le stelle (Tähdet loistivat taivaan) oopperasta Tosca
Giuseppe Verdi: Alkusoitto oopperasta Luisa Miller
Ernesto de Curtis: Non ti scordar di me (Älä unohda minua)
Georges Bizet: Musiikkia oopperasta Carmen: Alkusoitto, Seguidilla, Habanera
Franz Lehár: Dein ist mein ganzes Herz (Sun on mun sydämein) operetista Hymyn maa (Das Land des Lächelns)
Benjamin Britten: Myrsky (Storm) sarjasta Four Sea Interludes oopperasta Peter Grimes
Pjotr Tšaikovski: Lenskin aaria Kuda, kuda oopperasta Jevgeni Onegin
Pjotr Tšaikovski: Musiikkia baletista Joutsenlampi: Kohtaus, Masurkka, Pienten joutsenten tanssi (Danse des cygnes), Valssi
“Puistokonsertissa soivat oopperan romanttiset ja kuohuvat sävelet, joita täydentää ripaus rakastettua operetti- ja balettimusiikkia. Upea tenori Tuomas Katajala tulkitsee mm. tunnettuja aarioita Puccinilta, Verdiltä ja Tšaikovskilta Tampere Filharmonian ja ylikapellimestari Matthew Hallsin kanssa. On jälleen ilo toivottaa kumppaneidemme Tampere-talon ja Tampereen Energian kanssa yleisö tervetulleeksi nauttimaan kesäillan musiikista Sorsapuistoon”, Tampere Filharmonian intendentti Eija Oravuo sanoo.
Energinen kansanjuhla
Yleisölle maksuttoman Puistokonsertin on mahdollistanut jo 10 vuoden ajan Tampereen Energia. Energisen kansanjuhlan tunnelmasta pääsee nauttimaan ainoastaan paikan päällä Sorsapuistossa, jonne kannattaa saapua hyvissä ajoin suosien kävelyä, pyöräilyä tai julkisia kulkuneuvoja. Ennen Tampere Filharmonian esiintymistä DJ Juissi viihdyttää Sorsapuiston kuulijoita klo 15 alkaen.
”Puistokonsertti on muodostunut meidän tamperelaisten yhteiseksi kesäperinteeksi, jossa korkeatasoinen musiikki kuuluu kaikille. Meillä on ilo olla mukana mahdollistamassa tapahtumaa, joka kokoaa tuhansia ihmisiä nauttimaan kulttuurista ja yhdessäolosta kaupungin sydämessä. Samalla pitkä kumppanuutemme Tampere-talon kanssa edistää vastuullisia tapahtumia uusiutuvan kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen avulla”, Tampereen Energian toimitusjohtaja Jussi Laitinen kertoo.
Ravintola Tuhto palvelee konserttipäivänä laajennetuin aukioloajoin klo 11–21 (keittiö sulkeutuu klo 20). Game On -kesänäyttely on pidennetysti avoinna klo 9–21, ja Tampere-talon lipunmyynnistä voi ostaa tarjoushintaisia lippuja syksyn tapahtumiin.
Tampere Filharmonian suosittu vapaalippujen metsästys järjestetään jälleen. Tällä kertaa Puistokonsertissa on löydettävissä 30 Faunipassia Faunien iltapäivä -kamarimusiikkisarjan 30‑vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Lisäksi voi voittaa konserttilahjakortteja vastaamalla Tampere Filharmonian kävijäkyselyyn, joka on avoinna Puistokonsertista 8. elokuuta alkaen 15. marraskuuta asti. Kysely on osa valtakunnallista Suomen sinfoniaorkesterit ry:n kävijätutkimusta.
Samana lauantaina 8. elokuuta klo 10–16 Tampere-talossa vietetään lapsiperheille suunnattua Muumi – Suuri juhlapäivä -tapahtumaa. Muumijuhla järjestettiin ensimmäisen kerran elokuussa 2025. Silloin Tampere-talossa vieraili noin 8 000 muumien ystävää. Tapahtumaan on vapaa pääsy.
Tampere-talon pääoven läheisyydessä sijaitseva Muumipeikko-patsas seppelöidään klo 10 Tampere Filharmonian muusikoiden kajauttaman juhlafanfaarin kera. Päivän aikana pääsee tapaamaan muumeja, nautiskelemaan lukuhetkistä ja animaatiomaratoneista, tanssahtelemaan muumitanssiaisissa sekä askartelemaan erilaisissa pajoissa. Muumimuseo on avoinna klo 9–17.
Lisätiedot
Eija Oravuo
Intendentti
Tampere Filharmonia
Puh. +358 50 388 7133
eija.oravuo@tampere.fi
Hanna Jokinen
Brand Manager
Tampereen Energia Oy
Puh. +358 50 411 4191
hanna.jokinen@tampereenenergia.fi
Suvi Leinonen
Taiteellinen johtaja
Tampere-talo Oy
Puh. +358 3 243 4031
suvi.leinonen@tampere-talo.fi
Avainsanat
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tampere-talo Oy
Muumijuhlaa vietetään toista kertaa Tampere-talossa – mukana lukuhetkiä, musiikkia, animaatioita ja herkuttelua3.6.2026 09:30:00 EEST | Tiedote
Tampere-talo juhlistaa muumeja Tove Janssonin syntymäpäiväviikonloppuna lauantaina 8. elokuuta 2026. Maksuton koko perheen Muumi – Suuri juhlapäivä -tapahtuma tarjoaa muumien ystäville ohjelmaa hahmotapaamisista työpajoihin ja tanssiaisista animaatiomaratoniin. Viime vuonna ensimmäistä kertaa järjestetty tapahtuma keräsi Tampere-taloon noin 8 000 kävijää.
Hector, KAJ, Anssi Kela, Zucchero ja monet muut – Tampere-talon syksyssä kotimaisia suosikkeja ja kansainvälisiä tähtivierailuja20.5.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Tampere-talo on julkaissut uutta ohjelmistoa syksylle. Lavoilla nähdään monipuolinen kattaus kansainvälisiä tähtivierailuja, kotimaisia suosikkiartisteja ja koko perheen elämyksiä. Syksyn kohokohtiin kuuluvat Hectorin 60-vuotisjuhlakonsertti, Anssi Kelan esikoisalbumin 25-vuotiskeikka, italialaisen bluesrokkari Zuccheron konsertti sekä KAJ:n ensiesiintyminen Tampere-talossa.
Kulttuurikaveri-toiminta avasi oven konserttiin heille, jotka eivät olisi yksin uskaltaneet lähteä29.4.2026 10:59:00 EEST | Tiedote
Viime syksynä käynnistynyt Kulttuurikaveri-toiminta on tuonut Tampere-taloon ihmisiä, joille konserttiin osallistuminen ei olisi ollut muuten mahdollista. Osallistujien palautteissa toistuivat kiitollisuus, rohkaistuminen ja kokemus siitä, että tapahtumaan lähteminen yksin olisi jäänyt tekemättä.
Classical Trancelations in Concert – the masterpiece arrives in Tampere21.4.2026 11:00:00 EEST | Tiedote
For the first time ever, the unique meeting of electronic anthems and symphonic power leaves the capital to reach a new landmark. Following the monumental success of two sold-out 10th-anniversary concerts in Helsinki this past January, the acclaimed masterpiece, Classical Trancelations in Concert, now makes its debut at the iconic Tampere Hall on Friday 28 August 2026. The Tampere Philharmonic Orchestra and soloists will be conducted by Ross Jamie Collins. Ticket sales begin on Friday 24 April 2026.
Classical Trancelations in Concert -mestariteos saapuu Tampereelle21.4.2026 11:00:00 EEST | Tiedote
Elektronisen musiikin klassikot ja sinfonisen musiikin voima kohtaavat ensimmäistä kertaa pääkaupungin ulkopuolella. Tammikuussa Helsingissä koettiin kaksi loppuunmyytyä 10-vuotisjuhlakonserttia, ja nyt ylistetty Classical Trancelations in Concert saapuu Tampere-taloon perjantaina 28. elokuuta 2026. Tampere Filharmoniaa ja solisteja johtaa kapellimestari Ross Jamie Collins. Liput tulevat myyntiin perjantaina 24. huhtikuuta klo 12.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme