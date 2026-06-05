Pienten taiteilijoiden suuret tarinat: HONOR 600 -sarja herättää lasten piirustukset eloon
5.6.2026 13:15:00 EEST | Burson Finland Oy | Tiedote
Koulut loppuivat ja päiväkotilaisetkin vipeltävät pian kesälomalle. Varmaa vaihtelevan kesäsään lisäksi on se, että opinahjojen sulkeutuessa kodit täyttyvät lasten piirustuksista ja askarteluista.
Lasten piirustukset ovat jo pitkään olleet paikkoja, joissa tarinat heräävät eloon. Kesäloman ja sadepäivien ratoksi HONOR antaa näille tarinoille uuden näyttämön: älypuhelimen näytön. HONOR auttaa perheitä muuttamaan yksinkertaiset luonnokset lyhyiksi animaatioelokuviksi vain muutamalla napautuksella.
HONOR 600 -sarjan AI Kuvasta videoksi 2.0 -toiminnon avulla vanhemmat voivat ottaa kuvan lapsen piirustuksesta, lisätä lyhyen kehotteen ja katsoa, kuinka hahmot alkavat liikkua, lentää tai tutkia maailmoja, jotka ne ovat paperille luoneet. Lohikäärme, joka suojelee kaupunkia, avaruuteen matkaava raketti tai perheen lomamuistot voivat kaikki muuttua jaettaviksi videoleikkeiksi sekunneissa, luoden uudenlaisen "elävän albumin" lapsuuden muistoille.
Jotta kokemuksen kokeileminen olisi mahdollisimman helppoa, HONOR tarjoaa HONOR 600 -sarjan käyttäjille maksuttoman tutustumiskäytön AI Kuvasta videoksi 2.0 -pilvipalveluun kampanja-aikana.
Muuta lasten piirustukset elokuviksi
HONORin yhtenäiseen monimuotoiseen tekoälyvideon luontimalliin perustuva AI Kuvasta videoksi 2.0 -pilvipalvelu* antaa käyttäjien muuttaa staattiset kuvat dynaamisiksi videoleikkeiksi. HONOR 600 -sarjan käyttäjät Suomessa, jotka aktivoivat laitteensa ennen 31. heinäkuuta 2026, voivat nauttia jopa 10 ilmaisesta AI Kuvasta videoksi 2.0 -luonnista päivässä ensimmäisten 76 päivän ajan aktivoinnin jälkeen, sekä jatkuvasta ilmaisesta kuukausittaisesta kiintiöstä sen jälkeen. Tämä mahdollistaa säännöllisen luovan käytön ilman lisäkustannuksia tarjousjakson aikana.
AI Kuvasta videoksi 2.0 on suunniteltu intuitiiviseksi ja auttaa vanhempia ja lapsia luomaan yhdessä animoituja tarinoita kolmessa yksinkertaisessa vaiheessa:
- Tallenna piirustus: Ota kuva lapsen piirustuksesta HONOR 600 -sarjan kameralla tai valitse kuva galleriasta.
- Lisää yksinkertainen ohje-kehote: Kuvaile haluamaasi animaatiota luonnollisella kielellä kirjoittaen tai puhuen.
- Luo lyhyt video: Laitteessa oleva tekoälymalli luo lyhyen, yhtenäisen videojakson, joka säilyttää alkuperäisen piirustuksen hahmojen tyylin, värit ja yleisen sommittelun. Lisäksi voit halutessasi elävöittää teosta valitsemalla mukaan äänen!”
Yhdistämällä edistyneen tekoälyn helppokäyttöiseen käyttöliittymään ja maksuttomaan kokeiluun HONOR pyrkii uudistamaan tavan, jolla perheet tallentavat ja palaavat lapsuuden luovuuden hetkiin.
Katso video AI Kuvasta videoksi 2.0 -ominaisuudesta Youtubesta.
*AI Kuvasta videoksi 2.0 on valinnainen pilvipalvelu, ei sisäänrakennettu laitteen ominaisuus; HONOR ID-tunnus ja datayhteys vaaditaan. Tarjouksen tiedot voivat vaihdella markkinoittain. Katso paikalliselta HONOR-verkkosivustolta täydelliset käyttöehdot.
Lisätiedot:
Pekko Honkasalo
PR Manager, HONOR Suomi
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HONOR on johtava maailmanlaajuinen tekoälylaite- ja -ekosysteemiyritys. Olemme sitoutuneet mullistamaan ihmisten ja laitteiden välisen vuorovaikutuksen yhdistääksemme tekoälyekosysteemin kaikkiin kuluttajiin agenttitekoälyn aikakaudella ja tulevaisuudessa. Pyrimme ylittämään teollisuuden rajat avoimen ja saumattoman yhteistyön avulla luodaksemme arvoa jakavan ekosysteemin yhdessä alan kumppaneiden kanssa. Innovatiiviseen tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa tekoälypuhelimet, tietokoneet, tabletit ja puettavat älylaitteet. Tavoitteenamme on antaa jokaiselle ihmiselle mahdollisuus hyödyntää uutta älykästä maailmaa.
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