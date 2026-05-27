Terabittiverkot siirtyvät visiosta käytäntöön TNC26:ssa
8.6.2026 08:36:00 EEST | CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy | Tiedote
Terabittiluokan tietoverkot ovat pian osa arkea. CSC – Tieteen tietotekniikan keskus, GÉANT, NORDUnet, SUNET ja SURF toteuttavat yhdessä HPE Networkingin kanssa 1,6 Tbit/s siirtonopeuteen yltävän tietoverkon osana Euroopan suurinta tutkimus- ja koulutusverkkoyhteisön tapahtumaa. Tutkimus- ja koulutusverkoille kyse on myös valmistautumisesta tulevaan, kun uuden sukupolven yhteydet muodostavat keskeisen perustan tutkimukselle, innovaatioille ja tekoälyä hyödyntävälle yhteiskunnalle.
Visiosta ja asiantuntijoiden keskusteluista alkunsa saanut idea on nyt totta: käytännössä toimiva terabittiluokan verkko, joka on suunniteltu, testattu ja käyttöönotettu onnistuneesti eri toimijoiden yhteistyönä. Saavutus on merkittävä, sillä monet toteutuksessa hyödynnettävistä teknologioista ovat vasta tulossa markkinoille eivätkä ne ole vielä laajasti käytössä.
CSC:n, GÉANTin, NORDUnetin, SUNETin ja SURFIn yhdessä suunnittelema ja HPE Networkingin mahdollistama verkko yhdistää Amsterdamin, Kööpenhaminan, Tukholman ja Helsingin. Yhteysvälit ovat pisimmillään 1 150 kilometriä ja tarjoavat jopa 1,6 terabitin siirtonopeuden sekunnissa. Toteutuksessa hyödynnetään jo käytössä olevien tutkimusverkkojen kuitukapasiteettia. Vastaavaa kokonaisuutta ei ole aiemmin toteutettu tässä laajuudessa. Verkkototeutusta esitellään käytännössä TNC26-konferenssissa, joka järjestetään 9.–11. kesäkuuta 2026 Helsingin Musiikkitalolla.
Testilaboratorioista tositilanteisiin
Terabittiverkon rakentaminen laboratorio-olosuhteiden ulkopuolella on vaativa tehtävä. Monet ratkaisuista ovat vasta tulossa markkinoille, ja osa komponenteista on vielä kehityksen alkuvaiheessa. Kaikki ei siis varsinaisesti ole vielä valmista laajamittaiseen käyttöönottoon. Projektitiimin täytyikin sovittaa yhteen keskeneräisiä teknologioita ja ratkaista ongelmia matkan varrella.
“Mantereenlaajuisen terabittiverkon käyttö tuotantoympäristössä on iso askel tutkimus- ja koulutusyhteisölle. Se osoittaa, että seuraavan sukupolven verkkoteknologiat ovat valmiita palvelemaan oikeita, dataintensiivisiä tarpeita. Olemme ylpeitä saadessamme olla mukana viemässä uusia teknologioita käytäntöön yhdessä alan johtavien toimijoiden kanssa”, sanoo HPE Networkingin EMEA-alueen teknologiajohtaja Dobias Van Ingen.
Toteutus ei ole vain yksittäinen kokeilu, vaan osa laajempaa kehitystä ja seuraavaa askelta: tutkimus- ja koulutusverkkoja valmistellaan terabittiaikakauteen. Tavoitteena on rakentaa käytännön esimerkki tulevaisuuden verkosta, joka pystyy vastaamaan tekoälyn, mallinnuksen ja suurten simulointien nopeasti kasvaviin tarpeisiin.
“Verkon valtava mittakaava on tehnyt tästä projektista ainutlaatuisen ja todella kiinnostavan. Yhteyksien toimivuuden varmistaminen ja tarvittavan teknologian käyttöönotto ovat vaatineet tiivistä yhteistyötä ja jatkuvaa ongelmanratkaisua”, kertoo CSC:n verkkoarkkitehti Jani Myyry. “TNC26 tarjoaa hienon mahdollisuuden näyttää, mitä organisaatioiden välinen yhteistyö parhaimmillaan mahdollistaa.”
Samalla hanke kuvastaa muutosta koko verkkoarkkitehtuurissa: siirtymää uusiin optisiin ratkaisuihin, nopeampia kehityssyklejä sekä tekoälyn vaatimuksiin kehitettyjen teknologioiden yleistymistä runkoverkoissa.
Kohti uutta tapaa rakentaa verkkoja
Työ on vielä kesken. Paperilla monet ratkaisut näyttävät valmiilta, mutta käytännössä haasteita riittää. Verkko toimii aivan nykyteknologian suorituskyvyn ja fyysisten rajojen ääripäässä. Terabittiaikakauteen siirtyminen ei ole pelkkää teknologista kehitystä, vaan myös verkkojen optimointia tukemaan kehittyneempiä teknologioita.
Haasteista huolimatta TNC26:ta varten rakennettu verkko on toiminnassa ja sitä testataan todellisissa käyttöolosuhteissa. Terabittiverkkoja voidaan jo ottaa käyttöön ja validoida käytännössä, vaikka teknologia kehittyy edelleen.
Toteutus edellyttää kuitenkin vahvaa pohjaa: moderneja verkkoja, kehittynyttä optista verkkoinfrastruktuuria, korkeaa operatiivista osaamista ja pitkäjänteisiä investointeja. Yhtä tärkeää on syvä asiantuntemus.
Monilla alueilla perusta on jo olemassa. Uusien verkkojen rakentamisen sijaan keskiössä on olemassa olevien suurikapasiteettisten verkkojen yhdistäminen entistä tehokkaammaksi kokonaisuudeksi.
“On hienoa tehdä yhteistyötä näin kunnianhimoisessa hankkeessa yhdessä NORDUnetin, SUNETin, SURFin ja CSC:n kanssa. Terabittiyhteyksien todentaminen päästä päähän osoittaa, mihin pystymme yhdessä. Ja tämä on vasta alkua, kun tekoäly lisää jatkuvasti vaatimuksia verkkojen suorituskyvylle ja meidän on oltava tähän valmiita”, sanoo GÉANTin Chief Network Services Officer Bram Peeters.
”Terabittitason verkkoyhteyksistä on tullut välttämättömyys vaativille asiakkaille”, totetaa NORDUnetin Head of Network and Services Technology Lars Lange Bjørn. ”Valmistelemme parhaillaan aktiivisesti EuroHPC:n HyperConnectivity-ratkaisun käyttöönottoa Pohjoismaissa. TNC26 tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden esitellä näitä uusia kyvykkyyksiä paitsi omassa verkossamme myös laajemmin Euroopassa yhteistyössä kollegoidemme kanssa.”
“SUNET on panostanut Ruotsin tutkimus- ja koulutusverkon optiseen suorituskykyyn, ja tämä on palvellut hyvin tutkimustavoitteitamme. Yhteistyössä toteutettu projekti osoittaa, että Ruotsin kansallinen verkko kykenee siirtämään terabitin nopeuksia odotettua pidemmälle ilman signaalin uudelleen generointia. Yhtä merkittävää on, että tähän ei tarvittu mitään uutta: verkkolaitteet otettiin käyttöön SUNETinin ja NORDUnetin vakiomuotoisten automaatiotyökalujen avulla ja integroitiin suoraan olemassa olevaan tutkimusverkkoon”, kertoo SUNETin Senior Network Architect Magnus Bergroth.
“Me SURFilla haluamme jatkuvasti testata uuden teknologian kaikkia mahdollisuuksia yhdessä pohjoismaisten kumppaneidemme kanssa. Tässä projektissa olemme innolla perehtyneet erityisesti 800G OpenZR+ -teknologian mahdollisuuksiin ja rajoitteisiin, sillä se on keskeinen osa rakenteilla olevaa seuraavan sukupolven verkkoamme Hollannissa”, kertoo SURFin Senior Network Specialist Arno Bakker.
Lisätiedot: Juha Oinonen, johtaja, Funet-palvelut, juha.oinonen(at)csc.fi, p. +358 50 381 9513
Linkit
CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy
on valtion ja korkeakoulujen omistama, voittoa tavoittelematon erityistehtäväyhtiö. Osana kansallista tutkimusjärjestelmää CSC kehittää, integroi ja tarjoaa korkeatasoisia ICT-palveluja tutkimukselle, opetukselle, kulttuurille, julkishallinnolle ja yrityksille. Lisätietoa: www.csc.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Sommar utan arbets- eller studieplats? Tjänsten Opin.fi, som byggts upp av högskolornas nationella projekt Digivisio 2030, erbjuder en ny kanal för kompetensutveckling27.5.2026 07:00:00 EEST | Pressmeddelande
I år har det varit exceptionellt utmanande för många att söka sommarjobb, och det snabbt föränderliga arbetslivet skapar ett tryck på att uppdatera den egna kompetensen. Tjänsten Opin.fi erbjuder ett omfattande utbud av öppna studier som kan avläggas i egen takt utan inträdesprov, med eller utan studiepoäng.
Kesä ilman työ- tai opiskelupaikkaa? Korkeakoulujen kansallisen Digivisio 2030 -hankkeen rakentama Opin.fi-palvelu tarjoaa uuden väylän osaamisen kehittämiseen27.5.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Kesätyöhaku on ollut tänä vuonna monelle poikkeuksellisen haastavaa, ja nopeasti muuttuva työelämä luo painetta päivittää omaa osaamista. Opin.fi-palvelu tarjoaa kattavan valikoiman avoimia opintoja, joita voi suorittaa omaan tahtiin ilman pääsykokeita, opintopisteillä tai ilman.
Suomen uusi supertietokone Roihu kolminkertaistaa kansallisen laskentatehon22.5.2026 07:40:37 EEST | Tiedote
Suomen uusi kansallinen supertietokone Roihu vihitään tänään tutkimuskäyttöön CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n datakeskuksessa Kajaanissa. Roihu luo edellytykset sille, että suomalainen tutkimus pysyy kansainvälisesti kilpailukykyisenä.
Finland’s new supercomputer Roihu triples national computing capacity22.5.2026 07:40:37 EEST | Press release
Finland’s new national supercomputer, Roihu, will be officially inaugurated for research use today at the CSC – IT Center for Science data center in Kajaani, Finland. Roihu provides the foundation for ensuring that Finnish research remains internationally competitive.
CSC kasvattaa rooliaan Arktisessa merikaapelihankkeessa23.4.2026 09:02:10 EEST | Tiedote
CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy on liittynyt vuoden 2026 alussa mukaan kansainvälisen Polar Connect -merikaapelihankkeen toiseen vaiheeseen. CSC on aiemmin osallistunut hankkeeseen kumppaniyhteistyön kautta, mutta ottaa nyt siinä suoran roolin. Ainutlaatuisen hankeen tavoitteena on rakentaa turvallinen ja kestävä tietoliikenneyhteys Euroopan, Pohjois-Amerikan ja Itä-Asian välille arktisen merialueen kautta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme