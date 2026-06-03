Suomi perui porsaiden kastraatiokiellon, vaikka Tanska luopuu kirurgisesta kastraatiosta jo 2030

Eduskunta päätti tänään 10.6.2026 kumota eläinten hyvinvointilakiin kirjatun porsaiden kirurgisen kastraation kiellon. Kielto olisi tullut voimaan vasta vuonna 2035, eli sika-alalla olisi ollut vielä lähes vuosikymmen aikaa sopeutua tilanteeseen. Kiellon kumoamisen puolesta äänesti 110 edustajaa. Kiellon pitämistä voimassa kannatti 60 edustajaa. 29 oli poissa. Kaikki paikalla olleet SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton edustajista kannattivat kiellon pitämistä voimassa.

“On erittäin huolestuttavaa, että eläinten hyvinvointia koskeva laki avataan, jotta siihen voidaan tehdä eläinteollisuuden vaatimia heikennyksiä. Päätös murentaa suomalaisen demokratian ja lainsäädännön uskottavuutta”, sanoo Animalian toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs.

Kastraatiokiellon kumoamista on perusteltu erityisesti sianlihan viennillä, vaikka sianlihan osuus elintarvikeviennistä oli vuonna 2025 vain hieman yli kolme prosenttia.*

Samaan aikaan Tanska, yksi EU:n suurista sianlihantuottajista ja vientimaista, aikoo lopettaa porsaiden kirurgisen kastraation vuoden 2030 alusta. Tanskan sika-ala aikoo korvata toimenpiteen pääosin immunokastraatiolla eli rokottamalla.

“Tanskan päätös romuttaa väitteen siitä, että kirurgisesta kastraatiosta luopuminen olisi viennin näkökulmasta mahdotonta. Suomi jää päätöksellään yhä enemmän jälkeen eläinten hyvinvoinnissa”, Kivekäs sanoo.

Lakimuutosta vastusti 53 ja kannatti vain 9 tahoa

Lakimuutoksen lausuntokierroksella kastraatiokiellon kumoamista vastusti 53 tahoa. Vastustajiin kuuluivat muun muassa aluehallintovirastot, Suomen Eläinlääkäriliitto, Eläinten hyvinvointikeskus, Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta sekä eläinsuojelujärjestöt. Lakimuutosta kannatti vain 9 tahoa, jotka olivat lihateollisuuden yrityksiä tai siihen läheisesti kytkeytyneitä toimijoita.



Animalia on kannellut lain käsittelystä oikeuskanslerille.