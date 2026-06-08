Päällystystyöt viikolla 24 Pirkanmaalla
8.6.2026 08:30:00 EEST | Sisä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Päällystystöitä tehdään viikolla 24 Kangasalla, Pälkäneellä ja Sastamalassa. Tienkäyttäjiltä pyydetään erityistä varovaisuutta työmaiden läheisyydessä ja varaamaan hieman lisää aikaa matkantekoon. Tietyömaiden sijainnin voi tarkistaa etukäteen Fintrafficin Liikennetilanne -palvelusta.
Viikolla 24 tehtävät päällystystyöt
- Vt 12 Raikku–Pälkäne, Kangasala, yötyö klo 18.00–06.00
- Mt 12973 jalankulku- ja pyöräilyväylä Stormi, Sastamala, työskentelyaika 8.–10.6.
Työnaikaiset liikennejärjestelyt
Päällystystöistä aiheutuvat poikkeavat liikennejärjestelyt aiheuttavat ruuhkautumista ja matka-aikojen pidentymistä. Itse päällystämisen lisäksi myös valmistelu- ja viimeistelytyöt näkyvät tien päällä. Päällystämisen jälkeisillä viikoilla tehdään vielä tiemerkintä- ja muita viimeistelytöitä, ennen kuin kohde on kokonaisuudessaan valmis ja nopeusrajoitukset voidaan palauttaa normaaleiksi.
Aikatauluihin voi tulla muutoksia. Säät ja konerikot voivat vaikuttaa aikatauluihin. Toivomme tienkäyttäjiltä varovaisuutta työmaan kohdalla liikuttaessa sekä varautumista mahdollisiin viivästyksiin.
Tietyömaiden sijainnin ja mahdolliset liikennejärjestelyt voi tarkistaa etukäteen esimerkiksi Fintrafficin Liikennetilanne -palvelusta, mikä auttaa suunnittelemaan reitin ja varautumaan mahdollisiin viivästyksiin. Päällystyskohteita voi tarkistaa myös https://suomenvaylat.vayla.fi/.
Sisä-Suomen elinvoimakeskus tiedottaa työmaista myös Instagramin kohokohdissa, @elinvoimakeskus.sisasuomi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
• Ylläpitovastaava, Tomi Keisala, tomi.keisala@elinvoimakeskus.fi
• Projektipäällikkö, Taneli Ylitalo, taneli.ylitalo@elinvoimakeskus.fi
Tietoja julkaisijasta
Uusi Sisä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä – yhdessä ja lähellä.
Sisä-Suomen elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen, maahanmuuttoon, kotoutumiseen, maatalouteen, maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, alueidenkäyttöön ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tehtäviä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Sisä-Suomen elinvoimakeskus
Vesilahdentie poikki Punkalaitumella rumputyön vuoksi 16.-17.6.20268.6.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Sisä-Suomen elinvoimakeskus uusii Punkalaitumella Vesilahdentie (yhdystie 2986) alittavan rummun Ristimäen kohdalla. Työn vuoksi tie katkaistaan ja ajoneuvoliikenne ohjataan kiertoreitille. Rummun vaihtotyö tehdään 16.–17.6. välisenä aikana.
Poikeluksentie poikki Ikaalisissa rumputyön vuoksi 15.-16.6.20268.6.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Sisä-Suomen elinvoimakeskus uusii Ikaalisten Luhalahdessa Poikeluksentien (yhdystie 2764) alittavan rummun Kyynärlammen kohdalla. Työstä johtuen tie katkaistaan ja ajoneuvoliikenne ohjataan kiertoreitille. Rummun vaihtotyö tehdään 15.–16.6. välisenä aikana.
Kalsuntie poikki Forssassa rumputyön vuoksi 15.-16.6.20268.6.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Sisä-Suomen elinvoimakeskus uusii Forssan Kalsussa Kalsuntien (yhdystie 13569) alittavan rummun. Työstä johtuen tie katkaistaan ja ajoneuvoliikenne ohjataan kiertoreitille. Rummun vaihtotyö tehdään 15.6.–16.6. välisenä aikana.
Viljakkalantie poikki Ylöjärvellä rumputyön vuoksi 11.-12.6.20264.6.2026 11:09:02 EEST | Tiedote
Sisä-Suomen elinvoimakeskus uusii Ylöjärvellä Viljakkalantien (yhdystie 2773) alittavan rummun Sorvajärven kohdalla. Työn vuoksi tie katkaistaan ja ajoneuvoliikenne ohjataan kiertoreitille. Rummun vaihtotyö tehdään 11.–12.6. välisenä aikana.
Ylöjärventie poikki Ylöjärvellä rumputyön vuoksi 9.-10.6.20264.6.2026 10:59:43 EEST | Tiedote
Sisä-Suomen elinvoimakeskus uusii Ylöjärvellä Ylöjärventien (yhdystie 2773) alittavan rummun Hirvilahden kohdalla. Työn vuoksi tie katkaistaan ja ajoneuvoliikenne ohjataan kiertoreitille. Rummun vaihtotyö tehdään 9.–10.6. välisenä aikana.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme