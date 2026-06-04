Vuoden 2026 Eeva Joenpelto -palkinnon saa Markus Nummen Käräjät

Markus Nummen Käräjät on moderni historiallinen rikosromaani. Se on psykologinen kuvaus eteläpohjalaisesta kyläyhteisöstä Luomanpaikasta, jonka elämää vuonna 1938 varjostavat häpeälliset menneisyyden tapahtumat.

Paikallisuuden tunto on sakeaa. ”Puolijauhooseksi” leimattu Vilja-täti tarkkailee luomanpaikkalaisia, jotka kulkevat hänen ikkunansa ohi toistelemaan lääninetsivä Juho Iivoselle valheita ja totuuksia. Samaan aikaan kertoja kuorii Vilja-tädin totuutta viipale viipaleelta kuin appelsiinia.

Laki ja moraali ovat ristiriidassa keskenään ja yhteiskunnallinen eriarvoisuus rehottaa. Käräjissä käräjöidään moniäänisesti. Totuus ja valhe, syyllisyys ja syyttömyys, rikos ja rangaistus ovat klassisia ikuisuuspareja, joita Nummen romaani raottaa verkkaisesti ja koskettavasti.

Käräjät on kuin ihmiskunnan kärsimyshistoria pienoiskoossa. Siksi se on suomalaista romaanitaidetta parhaimmillaan.

Valintaperusteet, valintatoimikunta ja muut ehdokkaat

Ehdokasteosten valintaperusteissa painotettiin psykologisesti tarkkanäköistä, elävää ja syväluotaavaa ihmiskuvausta. Lisäksi teoksissa tarkasteltiin ansiokkaalla ja kielellisesti vaikuttavalla tavalla identiteetin, juurien ja paikallisuuden kosketuspintoja. Markus Nummen Käräjien (Otava) lisäksi ehdolla olivat Antti Heikkisen Rautavaara (WSOY), Tommi Kinnusen Kaarna (WSOY), Jenni Räinän Vaino (Otava), Riko Saatsin Yönistujat (Gummerrus), Ville Similän Kani nimeltä paisti (Otava) ja Anna Soudakovan Haikara levittää siipensä (Atena).

Vuoden 2026 valintatoimikuntaan kuuluvat dosentti ja WSOY:n kirjallisuussäätiön hallituksen puheenjohtaja Sakari Katajamäki, kirjailija Maritta Lintunen, Lohjan Yhteislyseon lukion rehtori Panu Ruoste, tietokirjailija ja Eeva Joenpelto -seuran puheenjohtaja, filosofian tohtori Helena Ruuska sekä Lohjan Laurentius-koulun äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori ja kirjailija Satu Tammela.

Mikä on Eeva Joenpelto -palkinto?

Eeva Joenpelto -palkinto on Lohjan kaupungin jakama valtakunnallinen tunnustus, joka jaetaan joka toinen vuosi vuodesta 2024 alkaen yhdelle kotimaisella kielellä kirjoitetulle teokselle. Palkinnon arvo on 10 000 euroa. Palkinnon tarkoituksena on kunnioittaa lohjalaisen Eeva Joenpellon (1921–2004) kirjallista perintöä. Lohjan kaupungin lisäksi Eeva Joenpelto -seura ja WSOY:n kirjallisuussäätiö ovat mukana toteuttamassa Eeva Joenpelto -palkinnon valmistelua ja toteutusta. Vuoden 2026 palkinnon suojelija on toimittaja ja kirjailija Suvi Ahola.

Tutustu Eeva Joenpelto -palkinnon verkkosivuihin: eevajoenpeltopalkinto.fi.