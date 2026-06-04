Vasemmistoliitto

Pia Lohikoski: Puolustuksen parlamentaarisen työryhmän raportti ei ole realistinen

5.6.2026 11:19:11 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote

Jaa

Tiistaina julkaistiin puolustuksen parlamentaarisen työryhmän raportti, johon vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ainoana puolueena jätti eriävän mielipiteen. Raportti esittää puolustusmenojen tuplaamista yli 7 miljardista yli 14 miljardiin hyvin nopealla tahdilla. Vasemmistoliiton kansanedustaja ja puolustuksen parlamentaarisen ryhmän jäsen Pia Lohikoski ihmettelee, miksi muut puolueet kuittasivat silmää räpäyttämättä nämä valtavat nostot puolustukseen, jotka ylittävät jopa Naton vaatimukset ja vaatii heiltä vastauksia siihen, mistä nämä rahat saadaan.

Kansanedustaja Pia Lohikoski
Kuva: Elisa Salomäki

– Samat puolueet, jotka kuittasivat parlamentaarisen ryhmän raportin, ovat myös sitoutuneet velkajarrun valtaviin 8-11 miljardin sopeutuksiin. Näiden puolueiden pitäisi nyt rehellisesti ja avoimesti kertoa mistä nämä rahat saadaan, Lohikoski sanoo.

– Vasemmistoliiton mielestä tämä yhtälö yhdistettynä velkajarruun ei kerta kaikkiaan ole mahdollinen.

Nyt kuitenkin näyttää siltä, että muut puolueet alkavat tulla vasemmistoliiton kanssa samoihin johtopäätöksiin. 

–  Eilen Vasemmistoliiton linjoille tulivat demareiden Lindtman ja perussuomalaisten Purra, tänään myös keskustan Kaikkonen ja he kaikki toteavat, että raportin esitys ei käy sellaisenaan, eikä ole realistinen, Lohikoski sanoo.

– Työryhmässä tällaista puhetta ei kuulunut. Edelleen peräänkuulutan vasemmistoliiton vaatimusta siitä, että on välttämätöntä käydä laaja keskustelu näiden miljardiluokan menojen rahoituksesta. 

– Suomen ja suomalaisten turvallisuuteen vaaditaan myös muita toimia, kuten mielenterveyden, terveydenhuollon ja nuorten tulevaisuudenuskon tukemista, sekä ilmastotoimia, Lohikoski sanoo.

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye