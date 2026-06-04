Pia Lohikoski: Puolustuksen parlamentaarisen työryhmän raportti ei ole realistinen
5.6.2026 11:19:11 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote
Tiistaina julkaistiin puolustuksen parlamentaarisen työryhmän raportti, johon vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ainoana puolueena jätti eriävän mielipiteen. Raportti esittää puolustusmenojen tuplaamista yli 7 miljardista yli 14 miljardiin hyvin nopealla tahdilla. Vasemmistoliiton kansanedustaja ja puolustuksen parlamentaarisen ryhmän jäsen Pia Lohikoski ihmettelee, miksi muut puolueet kuittasivat silmää räpäyttämättä nämä valtavat nostot puolustukseen, jotka ylittävät jopa Naton vaatimukset ja vaatii heiltä vastauksia siihen, mistä nämä rahat saadaan.
– Samat puolueet, jotka kuittasivat parlamentaarisen ryhmän raportin, ovat myös sitoutuneet velkajarrun valtaviin 8-11 miljardin sopeutuksiin. Näiden puolueiden pitäisi nyt rehellisesti ja avoimesti kertoa mistä nämä rahat saadaan, Lohikoski sanoo.
– Vasemmistoliiton mielestä tämä yhtälö yhdistettynä velkajarruun ei kerta kaikkiaan ole mahdollinen.
Nyt kuitenkin näyttää siltä, että muut puolueet alkavat tulla vasemmistoliiton kanssa samoihin johtopäätöksiin.
– Eilen Vasemmistoliiton linjoille tulivat demareiden Lindtman ja perussuomalaisten Purra, tänään myös keskustan Kaikkonen ja he kaikki toteavat, että raportin esitys ei käy sellaisenaan, eikä ole realistinen, Lohikoski sanoo.
– Työryhmässä tällaista puhetta ei kuulunut. Edelleen peräänkuulutan vasemmistoliiton vaatimusta siitä, että on välttämätöntä käydä laaja keskustelu näiden miljardiluokan menojen rahoituksesta.
– Suomen ja suomalaisten turvallisuuteen vaaditaan myös muita toimia, kuten mielenterveyden, terveydenhuollon ja nuorten tulevaisuudenuskon tukemista, sekä ilmastotoimia, Lohikoski sanoo.
Yhteyshenkilöt
Pia LohikoskikansanedustajaPuh:050 362 9496pia.lohikoski@eduskunta.fi
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