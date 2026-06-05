Saariston syke -valokuvauskilpailu kutsuu tallentamaan saariston tunnelman
8.6.2026 08:00:00 EEST | Haaga-Helia ammattikorkeakoulu | Tiedote
Kaikille avoin valokuvauskilpailu kutsuu tallentamaan itäisen Uudenmaan saariston luonnon kauneutta, omaleimaisuutta, elämyksiä ja ainutlaatuista tunnelmaa kesällä 2026. Kilpailun järjestää Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Saariston syke -hanke.
Kilpailussa etsitään kuvia, jotka välittävät saariston sykkeen. Kuvien toivotaan tuovan esiin hetkiä, tunnelmia ja yksityiskohtia, joissa saaristo ei ainoastaan näy vaan myös tuntuu. Kilpailun teemassa korostuvat luonnon kauneus, tarinallisuus, omaleimaisuus ja paikkojen salaperäisyys.
Kilpailuaika 8.6.–31.7.2026
Valokuvauskilpailu on avoin kaikille saaristosta inspiroituneille. Kuvien tulee olla otettu Sipoon, Porvoon tai Loviisan saaristoalueilla. Kilpailuaika on 8.6.–31.7.2026, ja kukin osallistuja voi lähettää kilpailuun yhden valokuvan.
Kuva lähetetään JPG-muodossa sähköpostitse osoitteeseen saaristonsyke@haaga-helia.fi. Kuvan yhteydessä tulee ilmoittaa kuvaajan nimi, kuvan nimi sekä kunta, jossa kuva on otettu. Kuvan tulee olla osallistujan itse ottama, eikä kuvissa saa käyttää tekoälyä tai kuvamanipulaatiota. Kuvissa ei myöskään saa näkyä tunnistettavia henkilöitä.
Saariston parhaat kuvat esille yleisölle
Saariston syke -hanketiimi valitsee kilpailuun lähetetyistä kuvista 30 parasta valokuvateosta, jotka esitellään Saariston sykkeen Saaristomatkailupäivillä syksyllä 2026 Porvoossa, Sipoossa ja Loviisassa. Yleisö pääsee tapahtumissa äänestämään suosikkikuviaan ja valitsee voittajan. Kilpailun voittaja julkaistaan viimeisten Saaristomatkailupäivien jälkeen.
Kilpailun ensimmäinen palkinto on 100 euron arvoinen S-ryhmän lahjakortti. Toiseksi ja kolmanneksi sijoittuneet palkitaan Finnkinon elokuvalipuilla. Lisäksi kaikkien yleisöäänestykseen osallistuneiden kesken arvotaan Finnkinon elokuvalippuja.
Lisätietoja valokuvauskilpailusta
Saariston syke -valokuvauskilpailun järjestää Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Saariston syke -hanke. Kilpailun tarkemmat osallistumisohjeet ja säännöt löytyvät osoitteesta www.haaga-helia.fi/saaristonsyke.
Saariston syke -hanke on Euroopan unionin osarahoittama.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Antti Petteri KurhinenSaariston syke -hankkeen projektipäällikkö, lehtoriPuh:044 290 0030antti.kurhinen@haaga-helia.fi
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Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja Saariston syke
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu kouluttaa liike-elämän ja palveluelinkeinojen asiantuntijoita sekä tutkii ja kehittää näihin aloihin liittyvää osaamista ja toimintaa. Saariston syke on yksi tutkimus- ja kehityshankkeista, joissa Haaga-Helian asiantuntijat ovat mukana. Hankkeen tavoite on parantaa itäisen Uudenmaan saaristomatkailun pk-yritysten elinvoimaisuutta ja innovointivalmiuksia.
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