Saariston syke -valokuvauskilpailu kutsuu tallentamaan saariston tunnelman

Kilpailussa etsitään kuvia, jotka välittävät saariston sykkeen. Kuvien toivotaan tuovan esiin hetkiä, tunnelmia ja yksityiskohtia, joissa saaristo ei ainoastaan näy vaan myös tuntuu. Kilpailun teemassa korostuvat luonnon kauneus, tarinallisuus, omaleimaisuus ja paikkojen salaperäisyys.

Kilpailuaika 8.6.–31.7.2026

Valokuvauskilpailu on avoin kaikille saaristosta inspiroituneille. Kuvien tulee olla otettu Sipoon, Porvoon tai Loviisan saaristoalueilla. Kilpailuaika on 8.6.–31.7.2026, ja kukin osallistuja voi lähettää kilpailuun yhden valokuvan.

Kuva lähetetään JPG-muodossa sähköpostitse osoitteeseen saaristonsyke@haaga-helia.fi. Kuvan yhteydessä tulee ilmoittaa kuvaajan nimi, kuvan nimi sekä kunta, jossa kuva on otettu. Kuvan tulee olla osallistujan itse ottama, eikä kuvissa saa käyttää tekoälyä tai kuvamanipulaatiota. Kuvissa ei myöskään saa näkyä tunnistettavia henkilöitä.

Saariston parhaat kuvat esille yleisölle

Saariston syke -hanketiimi valitsee kilpailuun lähetetyistä kuvista 30 parasta valokuvateosta, jotka esitellään Saariston sykkeen Saaristomatkailupäivillä syksyllä 2026 Porvoossa, Sipoossa ja Loviisassa. Yleisö pääsee tapahtumissa äänestämään suosikkikuviaan ja valitsee voittajan. Kilpailun voittaja julkaistaan viimeisten Saaristomatkailupäivien jälkeen.

Kilpailun ensimmäinen palkinto on 100 euron arvoinen S-ryhmän lahjakortti. Toiseksi ja kolmanneksi sijoittuneet palkitaan Finnkinon elokuvalipuilla. Lisäksi kaikkien yleisöäänestykseen osallistuneiden kesken arvotaan Finnkinon elokuvalippuja.

Lisätietoja valokuvauskilpailusta

Saariston syke -valokuvauskilpailun järjestää Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Saariston syke -hanke. Kilpailun tarkemmat osallistumisohjeet ja säännöt löytyvät osoitteesta www.haaga-helia.fi/saaristonsyke.

Saariston syke -hanke on Euroopan unionin osarahoittama.