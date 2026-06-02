Demarinuorten 120-vuotisjuhlaliittokokous Tampereella 5.-7.6.2026
5.6.2026 11:35:53 EEST | Demarinuoret | Tiedote
Demarinuorten 120-vuotisjuhlaliittokokous on kutsuttu koolle Tampereelle. Tulevana viikonloppuna noin 160 kokousdelegaattia kokoontuu valitsemaan Demarinuorille uuden puheenjohtajan, varapuheenjohtajat sekä liittohallituksen. Istuva puheenjohtaja Emilia Kangaskolkka päättää kolmivuotisen kautensa Demarinuorten puheenjohtajana.
– Nousin kolme vuotta sitten puheenjohtajaksi Pinja Perholehdon tultua valituksi kansanedustajaksi. Sain täytettäväksi suuret saappaat ja kautta on värittänyt erityisesti järjestöllinen uudistuminen sekä puolueen oppositiopolitiikkaan osallistuminen. Olemme haastaneet puoluetta ajattelemaan uuden hyvinvointivaltion tarinaa, toteaa väistyvä puheenjohtaja Emilia Kangaskolkka.
Demarinuorten juhlaliittokokouksessa käsitellään sääntömääräiset kysymykset, mukaan lukien poliittinen ohjelma. Taustalla kuluneella kaudella on hienot onnistumiset niin jäsenhankinnassa kuin alue- ja kuntavaaleissa.
– On hienoa nähdä näin paljon demarinuoria vaikuttamassa järjestön poliittiseen linjaan ja tulevaan liittojohtoon. Nyt on aika juhlia viimeaikaisia onnistumisia sekä keskustella Demarinuorten yhteisestä suunnasta kohti eduskuntavaaleja ja Suomen suunnan muutosta, summaa Demarinuorten pääsihteeri Ilona Untamala.
Lisätietoja:
Ilona Untamala
Demarinuorten pääsihteeri
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Yhteyshenkilöt
Ilona UntamalaDemarinuorten pääsihteeriPuh:050 443 0820ilona.untamala@demarinuoret.fi
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