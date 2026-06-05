Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen: Lähipalvelut yhteisen Suomen ja kansanvallan tae - suurkunnat ja keskittäminen väärää politiikkaa

Keskustan eduskuntaryhmä



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Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen Keskustan puoluekokouksessa Tampereella 5.6.2026



Lähipalvelut yhteisen Suomen ja kansanvallan tae - suurkunnat ja keskittäminen väärää politiikkaa



Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kurvisen mukaan lähipalvelut ja elämisen edellytykset koko maassa ovat yhteisen Suomen ja 120-vuotiaan suomalaisen kansanvallan perusta ja tae.



Nyt Suomea viedään Kurvisen mukaan kuitenkin kohti vahvimpien valtaa.



- Työpaikkoja, lähipalveluja, koulutusmahdollisuuksia ja liikenneyhteyksiä keskitetään ankarasti. Itäinen Suomi on jätetty suorastaan heitteille. Viimeisimpänä vyörytetään jälleen suurkuntia.



- Etenkin lähipalvelujen alasajo murentaa kokemusta yhteisestä Suomesta. Kun terveyskeskus lakkaa ja nuorelta viedään mahdollisuus suorittaa ajokortti lähellä kotia, lakkaa myös toivo. Kansanvalta hapertuu, jos ihmisistä tuntuu, että heitä ei kuulla eikä kuunnella, Kurvinen sanoi puheessaan Keskustan puoluekokouksessa Tampereella perjantaina.



Kurvisen mukaan uudistuksia tarvitaan ja tosiasiat esimerkiksi ikäluokkien pienenemisestä pitää tunnustaa. Silloin pitää kuitenkin kysyä, miten elämisen edellytykset turvataan uudessa tilanteessa kaikkialla maassa.



- Yhtään todellista ratkaisua keskittämisuskovaiset eivät ole pystyneet esittämään. Me sanomme, että koko Suomi voi nousta ja hyvinvointiyhteiskunnasta voidaan pitää kiinni myös tulevaisuudessa.



Kurvisen mukaan Keskusta rakentaisi Suomea elinvoimaisten kotikuntien ja vahvojen maakuntien pohjalta.



- Siirtäisimme voimavaroja ja valtaa tuntuvasti Helsingin keskushallinnosta sinne, minne ne kuuluvat eli lähelle ihmisiä ja arkea. Uudistaisimme lähipalveluja niiden alasajon sijaan. Loisimme edellytyksiä työpaikoille ja rakentaisimme elinvoimaa paikallisista lähtökohdista käsin.



Kurvisen mukaan Keskusta on yksin puolustamassa lähipalveluja ja myös pienempien kuntien olemassaolon oikeutta.



- Kokoomus, Perussuomalaiset ja SDP sekä ministeriöiden johtavat virkamiehet ovat näissä asioissa yhtä ja samaa rintamaa.



- Vain Keskustan vaalivoitto varmistaa, että koko Suomen ja myös maan hiljaisten ääni kuuluu. Vain Keskustan vaalivoitto voi laittaa ennennäkemättömän rajuille keskittämis- ja vallansiirtosuunnitelmille stopin.



Ohessa Kurvisen puhe puoluekokouksessa kokonaisuudessaan.







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Aatesisaret ja -veljet,



Suomen parlamentaarinen demokratia täytti tällä viikolla 120 vuotta.



Yleinen ja yhtäläinen äänioikeus hyväksyttiin 1.6.1906. Eduskuntauudistus toteutui silloin.



Myös Maalaisliitto-Keskusta syntyi silloin. Tänä viikonloppuna juhlimme täällä keskustalaisen kansanliikkeen 120-vuotisjuhlaa.



Ei yhtä ilman toista. Eikä toista ilman kolmatta.



Keskusta on ollut suomalaisen kansanvallan ja oikeusvaltion tae.



Olemme pitäneet yllä laillista menoa ja turvallista uudistuspolitiikkaa. Olemme tuoneet kuuluviin koko Suomen äänen. Olemme pitäneet ääntä maan hiljaisten puolesta.



Isänmaa on pysynyt vakaalla tiellä. Suomesta on tullut yhteinen ja Suomi on pysynyt yhteisenä.



Keskustalaiset,



Nyt Suomea kuitenkin viedään kohti vahvimpien valtaan. Voi jopa puhua harvainvallasta.



Työpaikkoja, lähi- ja peruspalveluja, koulutusmahdollisuuksia ja liikenneyhteyksiä keskitetään ankarasti.



Itäinen Suomi on jätetty suorastaan heitteille.



Viimeisimpänä vyörytetään jälleen suurkuntia ratkaisuna Suomen haasteisiin.



Uusi hankintalaki ja kuntien valtionosuusuudistuksen kaatuminen ovat jo osaltaan tekemässä pienempien kuntien elämästä vaikeaa.



Tässä asiassa Keskusta on yksin:



Kokoomus, Perussuomalaiset ja SDP sekä ministeriöiden johtavat virkamiehet ovat näissä asioissa yhtä ja samaa rintamaa.



Etenkin lähipalvelujen alasajo murentaa kokemusta yhteisestä Suomesta. Kun terveyskeskus lakkaa ja nuorelta viedään mahdollisuus suorittaa ajokortti lähellä kotia, lakkaa myös toivo.



Kansanvalta hapertuu, jos ihmisistä tuntuu, että heitä ei kuulla eikä kuunnella.



Pohjimmiltaan kysymys on siitä – onko Suomi kaikkien alueiden ja kaikkien ihmisten Suomi – vai vain harvojen ja valittujen Suomi?



Puoluekokousväki,



Muutoksia ja uudistuksia pitää tehdä. Tosiasiat esimerkiksi ikäluokkien pienenemisestä pitää tunnustaa.



Silloin pitää kuitenkin kysyä, miten elämisen edellytykset turvataan uudessa tilanteessa kaikkialla maassa. Yhtään todellista ratkaisua keskittämisuskovaiset eivät ole pystyneet esittämään.



Me sanomme, että paremman tulevaisuuden puolesta kannattaa taistella. Me sanomme, että koko Suomi voi nousta ja hyvinvointiyhteiskunnasta voidaan pitää kiinni myös tulevaisuudessa.



Keskusta rakentaisi Suomea elinvoimaisten kotikuntien ja vahvojen maakuntien pohjalta.



Siirtäisimme voimavaroja ja valtaa tuntuvasti Helsingin keskushallinosta sinne, minne ne kuuluvat. Lähelle ihmisiä ja arkea.



Uudistaisimme lähi- ja peruspalveluja niiden alasajon sijaan. Loisimme edellytyksiä työpaikoille ja rakentaisimme elinvoimaa paikallisista lähtökohdista käsin.



Aatesisaret ja -veljet,



Nyt pitää ymmärtää, mitä kello on lyömässä.



Kaikki tälle kansanliikkeelle tärkeä on vaakalaudalla. Yhteinen Suomi on vaakalaudalla.



Vain Keskustan vaalivoitto varmistaa, että koko Suomen ja myös maan hiljaisten ääni kuuluu.



Vain Keskustan vaalivoitto voi laittaa ennennäkemättömän rajuille keskittämis- ja vallansiirtosuunnitelmille stopin.



Vaihtoehto on. Se on parempi vaihtoehto!



Kun muut jakavat, Keskusta yhdistää!