Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia käynnistää kasvuohjelman vastaamaan Suomen osaajapulaan

5.6.2026 11:48:19 EEST | Haaga-Helia ammattikorkeakoulu | Tiedote

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Haaga-Helia ammattikorkeakoulu käynnistää kasvuohjelman vuosille 2026–2030 vahvistaakseen asemaansa suomalaisessa korkeakoulukentässä ja vastatakseen kasvavaan osaajatarpeeseen.  

Haaga-Helian Pasilan kampus
Haaga-Helian Pasilan kampus Haaga-Helian kuva-arkisto

Haaga-Helian kasvuohjelma tukee kansallisia korkeakoulutuksen ja tutkimuksen tavoitteita, ja tähtää konkreettisiin tuloksiin koulutuksessa, tutkimus- ja kehitystoiminnassa sekä kansainvälisyydessä.

– Suomi tarvitsee lisää korkeakoulutettuja osaajia ja entistä vaikuttavampaa tutkimus- ja kehitystoimintaa. Haluamme olla korkeakoulu, joka vastaa tähän tarpeeseen laadukkaasti ja tulevaisuuteen luottaen. Kasvuohjelman tavoitteet linkittyvät suoraan Haaga-Helian strategisiin tavoitteisiin, sanoo rehtori, toimitusjohtaja Susanna Niinistö-Sivuranta.

Kasvu perustuu laatuun

Kasvuohjelman keskiössä on kolme toisiaan täydentävää painopistettä. Haaga-Heliassa suoritettuja tutkintomääriä kasvatetaan vuosittain sadalla opetuksen laadusta tinkimättä. Tavoitteena on vahvistaa työelämän osaajapohjaa ja vastata osaajapulaan.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa tähdätään sekä TKI-rahoituksen kasvuun että entistä tiiviimpään yhteistyöhön yritysten ja muiden kumppaneiden kanssa.

Kolmantena painopisteenä on kansainvälinen kasvu, jossa lisätään muun muassa lukuvuosimaksullisten opiskelijoiden määrää ja kehitetään tilauskoulutusta. Tällä halutaan vahvistaa sekä korkeakoulun kansainvälistä kilpailukykyä että tuoda Suomeen uutta osaamista.

Kasvuohjelman toteutus rakentuu useista strategisista kehittämishankkeista, joiden ytimessä ovat hyvä oppimiskokemus ja pedagogiikan uudistaminen sekä koulutustarjonnan kehittäminen palvelumuotoilun keinoin.

– Kasvuohjelman tarkoitus on kirittää meitä ja auttaa priorisoimaan asioita, jotta menestymme ja autamme Suomea menestymään. Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansallisessa visiossa 2040 asetetaan merkittäviä tavoitteita korkeakoulutukselle ja tutkimukselle. Haagahelialaisina me teemme tätä merkityksellistä työtä joka päiväSusanna Niinistö-Sivuranta jatkaa. 

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