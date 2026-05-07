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Erikoiskaupan liitto Etu ry
Toukokuun myydyimmät kirjat tarjoilevat lukuinspiraatiota kesälomalle
5.6.2026 12:06:31 EEST | Erikoiskaupan liitto Etu ry | Kirjakauppaliitto | Tiedote
Toukokuun myydyimmät kirjat tarjoilevat lukuvinkkejä kesälomalle moneen makuun. Kolmen myydyimmän kärki kattaa useita genrejä: historiallisten tarinoiden ystävät voivat valita suosikkikirjailija Enni Mustosen Pappilan piika -teoksen (Otava 2026) lukulistalle, jännitystä kaipaavat puolestaan Christian Rönnbackan Henna Björk: Valkyria -kirjan (Bazar 2026). Kolmatta sijaa pitävä Hillittömän hulluja satuja (Tammi 2026) ilahduttaa sekä lapsia että heille lukevia aikuisia.
Jännitystä, tietoa vai romantiikkaa?
Jännityskirjallisuus on perinteisesti suomalaisten suosikkilukemista kesällä, ja toukokuun myyntilistoilta löytyy lomaluettavaa sekä kotimaisilta että kansainvälisiltä dekkaristeilta. Kotimaisista suosikeista painettujen kirjojen listalle nousi esimerkiksi Reijo Mäen uutuus Sateenvarjomies (Otava 2026) ja käännetyistä painetuista kaunokirjoista puolestaan Särkyneet enkelit (Like 2026).
Tietokirjojen myydyin teos toukokuussa oli Liisa Keltikangas-Järvisen Itsekkyyden aika: Miten yltiöyksilöllinen kulttuurimme sai meidät voimaan pahoin (WSOY 2026). Toiseksi myydyin tietokirja oli Lotta Lehtikarin ja Anna Pihlajaniemen Elämäni ilman sinua (WSOY 2026) ja kolmanneksi Saara Salmisen Vendi: Jotta muut tytöt pääsisivät kotiin (Into Kustannus 2026).
Pokkarilistalta kesälukemistoon voi poimia esimerkiksi Tänä kesänä kaikki on toisin (Tammi 2026) tai Lomasaari lohtua kaipaaville (Otava 2026). Kirjat tarjoavat koukuttavia käänteitä ja kevyttä ajateltavaa.
”Kesä on kirjojen aikaa, sillä lomalla on aikaa uppoutua hyvän tarinan äärelle. Toukokuun myyntilistat tarjoavat vinkkejä kevyttä viihdettä kaipaaville, jännityksestä nauttiville ja syvällisempiä pohdintoja janoaville”, sanoo Kirjakauppaliiton toimitusjohtaja Laura Karlsson.
Lukemista ja tekemistä lomalaisille
Kookosbanaani-sarja (Saga Egmont) hallitsee lasten ja nuorten äänikirjojen listaa useamman teoksen voimin. Painettujen kirjojen puolelta lomalukemiseen löytyy inspiraatiota suosituista kirjasarjoista: Rambon talli -sarjan tuorein osa Kateus vai ystävyys? (WSOY 2026) sekä Neropatin päiväkirja -sarjan Kaaoskemut (WSOY 2025) tarjoavat mukaansatempaavaa luettavaa lomalaisille.
Kirjakaupoista löytyy myös muita kesäaktiviteetteja lukemisen oheen.
”Esimerkiksi erilaiset väritys- ja puuhakirjat sekä ristikot oheistarvikkeineen ovat loistavaa tekemistä lomalle ja toimivat myös tuliaisina”, muistuttaa Karlsson.
Mitä Suomi lukee -tilastot perustuvat kirjakauppojen myyntilukuihin kivijalka- ja verkkokaupoissa, lukuaikapalveluiden kuunnelluimpiin ja luetuimpiin kirjoihin sekä Lehtipisteen ja markettien myyntiin.
Tilastot kokoaa Kirjakauppaliitto ja niistä viestitään Instagramissa @mitasuomilukee -tilillä ja Facebookissa Mitä Suomi lukee -sivulla.
Tutustu kaikkiin tilastoihin ja kirjalistoihin! www.mitasuomilukee.fi
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Yhteyshenkilöt
Laura KarlssonToimitusjohtajaPuh:+358 50 571 5511laura.karlsson@kirjakauppaliitto.fi
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Tietoja julkaisijasta
Kirjakauppaliitto on kirja- ja paperikauppojen järjestö, joka tarjoaa jäsenilleen neuvonta-, koulutus- ja tietopalveluja sekä edistää lukemista. www.kirjakauppaliitto.fi
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