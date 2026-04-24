Kansainvälinen luova ala vaatii toimia inhimillisen luovuuden suojaamiseksi
5.6.2026 12:11:05 EEST | Teosto ry | Tiedote
Globaali tekijänoikeusjärjestöjen kattojärjestö CISAC julkaisi 4. kesäkuuta Pariisissa The Paris Commitment -julkilausuman. Julkilausumassa luovan työn tekijät, tekijänoikeusjärjestöt ja kulttuurialan toimijat vaativat ihmisen luovuuden, tekijänoikeuksien ja kulttuurisen monimuotoisuuden turvaamista tekoälyn aikakaudella.
Julkilausuma hyväksyttiin CISACin satavuotisjuhlavuoden yleiskokouksessa, johon osallistui yli 450 luovan alan tekijää, päättäjää, tekijänoikeusjärjestöjen edustajaa ja kulttuurialan toimijaa eri puolilta maailmaa. Myös suomalaiset tekijänoikeusjärjestöt kuten Teosto ovat CISACin jäseniä ja sitä kautta osa maailmanlaajuista yli sadan maan verkostoa, johon kuuluu miljoonia luovan alan tekijöitä.
Tekoälyn nopea kehitys on herättänyt kasvavaa huolta siitä, miten tekijänoikeudella suojattuja teoksia käytetään generatiivisten tekoälyjärjestelmien kouluttamiseen. Keskustelun keskiössä ovat erityisesti läpinäkyvyys, tekijöiden suostumus sekä oikeudenmukainen korvaus teosten käytöstä.
”Luovuus on yksi ihmisyyden syvimmistä ilmaisumuodoista. Tämä julkilausuma lähettää yhtenäisen viestin tekijöiltä ympäri maailman: ihmisen luovuutta on arvostettava, kunnioitettava ja suojeltava myös tulevaisuudessa”, CISACin puheenjohtaja, ABBA-yhtyeen perustajajäsen Björn Ulvaeus totesi CISACin 100-vuotiskokouksessa.
Julkilausuman allekirjoittivat kokouksessa järjestetyissä juhlallisuuksissa useat kansainvälisesti tunnetut luovan alan tekijät ja vaikuttajat, kuten säveltäjä ja esiintyvä taiteilija Jean-Michel Jarre, lauluntekijä ja näyttelijä Paul Williams sekä CISACin varapuheenjohtaja Yvonne Chaka Chaka. Teostoa tilaisuudessa edustivat hallituksen puheenjohtaja, säveltäjä Antti Auvinen, toimitusjohtaja Risto Salminen sekä asiakaskokemusjohtaja Miia Engberg.
Neljä periaatetta luovan työn turvaamiseksi
Julkilausuma muistuttaa, että tekoälyn kehityksen tulee tapahtua tavalla, joka kunnioittaa tekijänoikeuksia ja mahdollistaa luovan työn kestävän tulevaisuuden. The Paris Commitment korostaa neljää keskeistä periaatetta:
- ihmisen luovuuden ja kulttuurisen monimuotoisuuden suojaamista
- läpinäkyvyyttä, lisensiointia ja oikeudenmukaista korvausta tekoälyjärjestelmissä
- kollektiivisen oikeuksienhallinnan merkitystä luovan ekosysteemin ylläpitämisessä
- päättäjien vastuuta tekijöiden oikeuksien ja kulttuurisen ilmaisun turvaamisessa.
Kansainvälinen allekirjoituskampanja
CISAC kutsuu nyt tekijöitä, tekijänoikeusjärjestöjä ja muita luovan alan toimijoita ympäri maailman allekirjoittamaan julkilausuman. Julkinen allekirjoituskampanja on avoinna kaikille, jotka haluavat tukea inhimillisen luovuuden asemaa tekoälyn aikakaudella.
The Paris Commitment liittyy vahvasti nykyiseen tilanteeseen, jolloin eri puolilla maailmaa valmistellaan tekoälyä koskevaa sääntelyä ja etsitään ratkaisuja siihen, miten teknologian kehitys voidaan sovittaa yhteen tekijöiden oikeuksien kanssa.
Vetoomuksen voi allekirjoittaa osoitteessa https://www.cisac.org/pariscommitment
Tapahtuman kuvapankki on käytettävissä osoitteessa https://2026cisacga.com/gallery
Yhteyshenkilöt
Vappu AuraJohtaja, viestintä, markkinointi & yhteiskuntasuhteetTeostoPuh:0505604450vappu.aura@teosto.fiwww.teosto.fi
Risto SalminenToimitusjohtajaTeosto ryPuh:0968101222risto.salminen@teosto.fiwww.teosto.fi
Teosto on tunnettu ja luotettu tekijänoikeusjärjestö, joka mahdollistaa musiikin ammattimaisen tekemisen ja käyttämisen. Edustamme yli 42 000:ta kotimaista ja noin kolmea miljoonaa ulkomaista säveltäjää, sanoittajaa, sovittajaa ja musiikkikustantajaa. Keräämme musiikin käytöstä korvaukset ja tilitämme ne edelleen musiikin ammattilaisille, jotta he voivat keskittyä työhönsä – uuden tunteita herättävän musiikin luomiseen. Laaja repertoaarimme tunnettuja, ihmisiä liikuttavia musiikkiteoksia tuo lisäarvoa yrityksille, yksilölle ja koko yhteiskunnalle. Musiikki on voima – annetaan sen soida!
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