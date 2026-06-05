Wili Mäkilä Satakunnan piirin toiminnanjohtajaksi
5.6.2026 13:36:51 EEST | Kansallinen kokoomus | Tiedote
Kokoomuksen puoluehallitus on nimennyt Wili Mäkilän kokoomuksen Satakunnan piirin toiminnanjohtajaksi.
Mäkilällä on yli 35 vuoden kokemus yrittäjänä ja johtajana toimimisesta, yritysten perustamisesta sekä kasvattamisesta. Viimeksi hän on toiminut liikkeenharjoittajana perinteikkäässä ja pitkäikäisessä porilaisessa Mäkilän Leipomossa.
Mäkilällä on laaja kokemus erilaisista luottamustehtävistä mm. Porin Kokoomuksessa sekä Satakunnan matkailu- ja ravintolayrittäjät ry:ssä. Tällä hetkellä hän toimii Porin Kokoomuksen varapuheenjohtajana.
"Wili tuo mukanaan vahvan osaamisen taloushallinnosta, henkilöstöjohtamisesta ja sidosryhmäyhteistyöstä. Hänen laaja kokemuksensa luottamustehtävistä sekä vahva toimeenpanokykynsä ja motivaationsa Satakunnan toiminnan kehittämiseksi luovat erinomaiset edellytykset viedä piirin toimintaa määrätietoisesti eteenpäin", sanoo puoluesihteeri Maggie Keskinen.
Satakunnan Kokoomuksen piirihallituksen puheenjohtaja Johanna Siitari kiittelee Mäkilän poikkeuksellisen monipuolista kokemusta talouden, henkilöstön sekä erilaisten yhteistyöverkostojen johtamisesta.
”Wili on idearikas, verkostoitunut ja toimintavarma tekijä. Hänen energiansa ja osaamisensa tulevat olemaan suuri voimavara Satakunnan Kokoomukselle matkalla kohti seuraavia eduskuntavaaleja”, Siitari sanoo.
Mäkilä aloittaa tehtävässään 8.6.2026.
Yhteyshenkilöt
Maggie KeskinenPuoluesihteerimaggie.keskinen@kokoomus.fi
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