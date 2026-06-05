Valtakunnallinen vertailu: Stormossenin hinnat lähellä Suomen keskitasoa
5.6.2026 12:34:22 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vaasan seudulla jätehuollon hinnoittelusta tehdään aiempaa avoimempaa ja kilpailukykyisempää. Vaasan seudun jätelautakunta ja Stormossen toteuttivat ensimmäisenä Suomessa valtakunnallisen hintavertailun, jossa selvitettiin Stormossenin jätemaksujen sijoittumista suhteessa muihin kunnallisiin jäteyhtiöihin.
Hintavertailussa tarkasteltiin vuosikustannuksia neljässä esimerkkitapauksessa omakotitaloissa, taloyhtiöissä ja vapaa-ajan asunnoissa. Vertailu tehtiin 25 kunnallisen jäteyhtiön kesken keväällä 2026. Vapaa-ajan asuntojen hintavertailussa oli mukana 29 jäteyhtiötä.
Yhtiöiden hinnoittelutavoissa on merkittäviä eroja, mikä vaikutti vertailun tekemiseen. Esimerkiksi Stormossenilla hyötykäyttöasemakäynnit ja erilaiset keräyskampanjat sisältyvät kotitalouksien maksamaan perusmaksuun. Monissa muissa jäteyhtiöissä näistä palveluista veloitetaan erikseen. Hintavertailulaskelmissa on huomioitu kaksi hyötykäyttöasemakäyntiä.
Vapaa-ajan asunnoissa Stormossen kuuluu edullisimpiin
Vapaa-ajan asuntojen vertailussa Stormossenilla on koko Suomen kuudenneksi edullisin hintataso.
- Vapaa-ajan asunnon jätehuollon vuosikustannukset ovat Vaasan seudulla vain 37,57 euroa, kun keskimääräinen vuosikustannus Suomessa on 86,95 euroa.
- Vuosikustannukset vaihtelevat Suomessa välillä 12,55–216,35 euroa.
Kompostoivassa omakotitalossa asuvan nelihenkisen perheen jätehuoltomaksuissa Stormossen asettuu sijalle 18 yhteensä 25 jäteyhtiön joukossa.
- Tässä esimerkissä vuosikustannusten keskihinta koko Suomessa on 331,03 euroa, kun Vaasan seudulla vuosikustannukset ovat 357,12 euroa.
- Vuosikustannukset vaihtelevat Suomessa välillä 193,84–426,06 euroa.
Myös biojätteen erilliskeräystä käyttävässä nelihenkisessä omakotitaloudessa Stormossenin hinnat ovat sijalla 18.
- Tässä vertailussa keskimääräiset vuosikustannukset Suomessa ovat 413,37 euroa, ja Vaasan seudulla 444,58 euroa.
- Vuosikustannukset vaihtelevat Suomessa välillä 254,55–694,79 euroa.
Taloyhtiöissä Stormossenin hintataso on vain hieman Suomen keskiarvoa korkeampi. Kahdenkymmenen asunnon taloyhtiössä asuvan nelihenkisen perheen esimerkkitapauksessa Stormossen sijoittuu vertailussa sijalle 15.
- Keskimääräiset vuosikustannukset Suomessa ovat 187,33 euroa ja Stormossenilla 194,42 euroa.
- Vuosikustannukset vaihtelivat Suomessa välillä 106,34–266,77 euroa.
Tuloksia hyödynnetään päätöksenteossa
Hintavertailu tehtiin osana Vaasan seudun kierrätys- ja kiertotalousohjelmaa, jonka tavoitteena on, että Stormossenin hinnat ovat alle Suomen keskimääräisten jätehuoltokustannusten.
Hintaseurantaa on tarkoitus tehdä säännöllisesti, ja jatkossa vertailuun voidaan ottaa mukaan myös uusia esimerkkikiinteistöjä.
Hintavertailun tulokset esitellään Vaasan seudun jätelautakunnalle tiistaina 9.6. Stormossenin jätemaksut muuttuvat 1.1.2027 uuden kuljetusjärjestelmän myötä, ja tuloksia käytetään apuna uuden hinnaston suunnittelussa. Uusia jätemaksuja käsitellään lautakunnassa myöhemmin syksyllä.
Hintavertailulaskuri on julkaistu
Stormossen on hiljattain julkaissut laskurin, jossa omakoti- ja pientaloasukkaat pääsevät itse vertailemaan, miten tyhjennysvälit ja tehokkaampi lajittelu vaikuttavat omaan jätemaksuun.
Laskuriin voi tutustua Stormossenin sivuilla.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Camilla Enell-ÖstJätehuoltopäällikköVaasan kaupunkiPuh:0406604496camilla.enell-ost@vaasa.fi
Antti HakolaToimitusjohtajaStormossenPuh:010 320 7670antti.hakola@stormossen.fi
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