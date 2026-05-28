Uusi hoitosuositus: digitaaliset ratkaisut osaksi nuorten mielenterveyshoitoa

Digitaaliset hoitomuodot ovat nousseet yhä keskeisemmäksi osaksi mielenterveyspalveluja. Niiden etuna on mahdollisuus tarjota tukea ajasta ja paikasta riippumatta, ja ne voivat tavoittaa nuoria jo varhaisessa vaiheessa. Aiemman kansallisen suosituksen mukaan digitaalisia menetelmiä voidaan hyödyntää lievän ja keskivaikean masennuksen hoidossa. Vahvinta tutkimusnäyttö on erityisesti kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan (CBT) perustuvien digitaalisten ohjelmien vaikuttavuudesta.

Suositus linjaa digitaalisten menetelmien hyödyntämisen edellytyksiä

Nyt julkaistu Hotus-hoitosuositus Digitaaliset menetelmät nuorten masennuksen hoidon tukena täsmentää digitaalisten menetelmien hyödyntämisessä huomioitavia tekijöitä. Suositus ohjaa menetelmien valintaa sekä korostaa nuoreen, nuoren ja ammattilaisen väliseen yhteistyösuhteeseen sekä digitaalisen ohjelman ominaisuuksiin ja käytettävyyteen liittyvien tekijöiden merkitystä. Digitaaliset ratkaisut eivät kuitenkaan yksin riitä. Nuoret toivovat usein myös kasvokkain tapahtuvaa kohtaamista, ja hoitoon sitoutuminen voi vaihdella esimerkiksi motivaation, käytettävyyden ja kokemuksen yksityisyydestä mukaan. Tutkimus korostaakin, että erityisesti ammattilaisen tukemana digitaaliset interventiot ovat vaikuttavimpia.

Hoitosuosituksen tavoitteena on lisätä tietoa digitaalisten menetelmien hyödyntämisestä osana nuorten masennuksen hoitoa ja hyvinvoinnin edistämistä sekä vahvistaa siihen liittyvää näyttöön perustuvaa päätöksentekoa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Digitaaliset hoitomuodot tarjoavat mahdollisuuden vahvistaa mielenterveyspalvelujen saavutettavuutta ja monipuolisuutta. Niiden kehittämisessä ja käyttöönotossa keskeistä on kuitenkin näyttöön perustuva lähestymistapa sekä nuorten osallistaminen, jotta ratkaisut tukevat aidosti toipumista ja hyvinvointia.

Hoitosuositus on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään nuoria, joilla on masennus tai masennusoireita sekä organisaatioille, joissa kehitetään, otetaan käyttöön ja toteutetaan nuorten masennuksen hoitoa digitaalisia menetelmiä hyödyntäen.

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