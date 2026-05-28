Uusi hoitosuositus: digitaaliset ratkaisut osaksi nuorten mielenterveyshoitoa
5.6.2026 13:15:48 EEST | Hoitotyön tutkimussäätiö sr. (Hotus) | Tiedote
Nuorten mielenterveys on yksi tämän päivän keskeisistä hyvinvointihaasteista. Jopa kolmannes nuorista kokee masennusoireita, ja hoitoa vaativa masennus koskettaa merkittävää osaa nuorista. Uusin Hotus-hoitosuositus Digitaaliset menetelmät nuorten masennuksen hoidon tukena täsmentää digitaalisten menetelmien hyödyntämisessä huomioitavia tekijöitä.
Digitaaliset hoitomuodot ovat nousseet yhä keskeisemmäksi osaksi mielenterveyspalveluja. Niiden etuna on mahdollisuus tarjota tukea ajasta ja paikasta riippumatta, ja ne voivat tavoittaa nuoria jo varhaisessa vaiheessa. Aiemman kansallisen suosituksen mukaan digitaalisia menetelmiä voidaan hyödyntää lievän ja keskivaikean masennuksen hoidossa. Vahvinta tutkimusnäyttö on erityisesti kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan (CBT) perustuvien digitaalisten ohjelmien vaikuttavuudesta.
Suositus linjaa digitaalisten menetelmien hyödyntämisen edellytyksiä
Nyt julkaistu Hotus-hoitosuositus Digitaaliset menetelmät nuorten masennuksen hoidon tukena täsmentää digitaalisten menetelmien hyödyntämisessä huomioitavia tekijöitä. Suositus ohjaa menetelmien valintaa sekä korostaa nuoreen, nuoren ja ammattilaisen väliseen yhteistyösuhteeseen sekä digitaalisen ohjelman ominaisuuksiin ja käytettävyyteen liittyvien tekijöiden merkitystä. Digitaaliset ratkaisut eivät kuitenkaan yksin riitä. Nuoret toivovat usein myös kasvokkain tapahtuvaa kohtaamista, ja hoitoon sitoutuminen voi vaihdella esimerkiksi motivaation, käytettävyyden ja kokemuksen yksityisyydestä mukaan. Tutkimus korostaakin, että erityisesti ammattilaisen tukemana digitaaliset interventiot ovat vaikuttavimpia.
Hoitosuosituksen tavoitteena on lisätä tietoa digitaalisten menetelmien hyödyntämisestä osana nuorten masennuksen hoitoa ja hyvinvoinnin edistämistä sekä vahvistaa siihen liittyvää näyttöön perustuvaa päätöksentekoa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Digitaaliset hoitomuodot tarjoavat mahdollisuuden vahvistaa mielenterveyspalvelujen saavutettavuutta ja monipuolisuutta. Niiden kehittämisessä ja käyttöönotossa keskeistä on kuitenkin näyttöön perustuva lähestymistapa sekä nuorten osallistaminen, jotta ratkaisut tukevat aidosti toipumista ja hyvinvointia.
Hoitosuositus on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään nuoria, joilla on masennus tai masennusoireita sekä organisaatioille, joissa kehitetään, otetaan käyttöön ja toteutetaan nuorten masennuksen hoitoa digitaalisia menetelmiä hyödyntäen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Katriina Anttilatyöryhmän puheenjohtajaPuh:050 467 4928katriina.anttila@hus.fi
Marjo Kurkityöryhmän puheenjohtajaPuh:044 271 0797marjo.kurki@itla.fi
Kristiina Heikkilätyöryhmän mentoriHotusPuh:044 529 0039kristiina.heikkila@hotus.fi
Kuvat
Linkit
Hotus – näyttöön perustuvan hoitotyön edistäjä
Hoitotyön tutkimussäätiö sr. (Hotus) on yleishyödyllinen toimija, jolla on kansallisesti ainutlaatuinen tehtävä toimia näyttöön perustuvan toiminnan edistäjänä sekä tutkimusnäytön välittäjänä hoitotyössä toimiville sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla. Hotus edistää näyttöön perustuvaa hoitotyötä väestön terveyden edistämiseksi.
Julkaisemme kansallisia, erityisesti hoitotyöhön kohdentuvia Hotus-hoitosuosituksia® ja Näyttövinkkejä®, ja koordinoimme niiden laadintaa.
Lue lisää: https://hotus.fi/
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Hoitotyön tutkimussäätiö sr. (Hotus)
Iäkäs ei ole pelkkä hoidon kohde – uusi hoitosuositus vahvistaa iäkkäiden toimintakykyä ja mahdollisuuksia vaikuttaa omaan arkeen kotihoidossa28.5.2026 12:43:33 EEST | Tiedote
Vuonna 2024 noin 13 % yli 75-vuotiaista sai säännöllisiä kotihoidon palveluja. Palveluntarve kasvaa väestön ikääntyessä. Uusi Hotus-hoitosuositus® korostaa kuntoutumista edistävää kotihoitoa, joka voi vähentää kotihoidon tarvetta sekä tuottaa kustannussäästöjä.
Väkivalta on arkipäivää sosiaali- ja terveysalalla – Hotus julkaisi kansallisen hoitosuosituksen26.5.2026 12:29:46 EEST | Tiedote
Väkivalta sote-alalla kasvaa. Hoitotyön tutkimussäätiö (Hotus) on julkaissut kansallisen hoitosuosituksen väkivaltaisen potilaan kohtaamiseen ammattilaisten tueksi. Se on ensimmäinen laatuaan Suomessa.
Tuhansien suomalaisten terveys järkkyy vuosittain, kun heidän läheisensä kuolee äkillisesti – Hotus-hoitosuositus® neuvoo, miten surevia kannattaa tukea31.3.2026 09:34:46 EEST | Tiedote
Läheisen äkillinen kuolema koskettaa vuosittain tuhansia suomalaisia. Surevien omaisten kohtaamiseen ja tukemiseen ei ole ollut koko maan kattavaa yhtenäistä käytäntöä. Uusimman tutkimustiedon perusteella päivitetty Hotus-hoitosuositus® vastaa tähän tarpeeseen.
Iäkkäiden turvallinen kotiutuminen sairaalasta – kansallinen hoitosuositus päivitetty9.12.2025 10:48:41 EET | Tiedote
Iäkkään henkilön sairaalasta kotiutumiseen liittyy lisääntynyt haittatapahtumien riski, joka on suurinta heti kotiutumisen jälkeen. Näiden riskien huomiotta jättäminen voi uhata iäkkään henkilön terveyttä ja toimintakykyä. Iäkkäiden turvallisen hoidon edistämiseksi Hoitotyön tutkimussäätiö (Hotus) on julkaissut kansallisen hoitosuosituksen aiheesta. Nyt päivitetty hoitosuositus linjaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten toimintakäytäntöjä, joilla varmistetaan iäkkään onnistunut ja turvallinen kotiutuminen.
Omahoitoon sitoutuminen voi estää vakavia seuraamuksia ja lisätä terveitä elinvuosia - uusi kansallinen hoitosuositus tukee verenpainetautia sairastavien omahoitoa26.5.2025 11:50:07 EEST | Tiedote
Verenpainetaudin onnistunut hoito edistää terveyttä, lisää hyvinvointia ja vähentää kuolleisuutta sekä tuo taloudellisia etuja vähentämällä akuuttihoitopalveluihin kohdistuvaa rasitusta. Hoidon onnistumisen keskeinen tekijä on verenpainetautia sairastavan sitoutuminen omahoitoonsa. Hoitotyön tutkimussäätiö (Hotus) on julkaissut uuden kansallisen Hotus-hoitosuosituksen®, joka kohdentuu verenpainetautia sairastavan omahoitoon sitoutumisen tukemiseen. Suositus varmistaa, että terveydenhuollon ammattilaisilla on edellytykset tarjota vaikuttavaa ja tasalaatuista hoitoa ja tukea verenpainetautia sairastaville.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme