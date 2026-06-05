Keskustan puoluesihteeri: Vaakalaudalla on kaikki Keskustalle tärkeä
5.6.2026 15:48:02 EEST | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote
Keskustan puoluesihteeri Antti Siika-aho painotti puoluekokouspuheessaan Tampereella, että vain ”riittävän täräkkä Keskustan voitto” seuraavissa eduskuntavaaleissa voi pelastaa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan.
(julkaisuvapaa puhuttaessa)
Keskustan puoluesihteeri Antti Siika-aho painotti puoluekokouspuheessaan Tampereella, että vain ”riittävän täräkkä Keskustan voitto” seuraavissa eduskuntavaaleissa voi pelastaa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan.
• Vaaleissa on vaakalaudalla kaikki suomalaisille tärkeä. Lähipalvelut, nuorten koulupaikat, ikäihmisten hoiva, naisten tasa-arvo työelämässä, perheiden etuudet, ruoantuotanto ja suomalainen vapaus valita näköisensä elämä.
• Meidän täytyy nousta taistelemaan noiden nurkkapulttien puolesta! Vain riittävän täräkkä Keskustan vaalivoitto voi turvata hyvinvointiyhteiskunnan. Me Keskustassa haluamme, että nuorille on töitä, että perheet saavat itse päättää kodistaan, että kotimainen ruoantuotanto kannattaa, että ikäihmisistä välitetään sydämellä ja että työ, yrittäminen ja ahkeruus kannattaa aina.
Siika-aho soimasi hallituspuolueita ja kehotti niitä keskelle.
• Me Keskustassa kysymme muilta puolueilta, aikovatko he todellakin jatkaa Suomen torkuttamista. Että aikovatko he todellakin jatkaa nuokkumista ja kipata rännistä alas kaiken sen, mistä meidän Suomi parhaiten tunnetaan. Vai ovatko he valmiita heräämään todellisuuteen ja tulemaan keskelle.
Vaalien jälkeisistä asetelmista Siika-aho linjasi, että Keskusta ei sulje pois yksittäisiä puolueita ennen vaaleja.
• Maan suunnasta päättävät suomalaiset äänestämällä. Siitä eivät päätä poppamiehet ja puoskarit. Me Keskustassa emme spekuloi hallituskokoonpanoilla. Emmekä me julista pannaan yksittäisiä puolueita ennen vaaleja. Me keskitymme panemaan suomalaisten asiat paremmiksi.
Antti Siika-aho myös kehotti muita puolueita rakentavaan politiikan tekemiseen.
• Keskusta ei mene vaaleihin räyhäämällä tai riitaa haastamalla. Sanomme oikeistolle ja vasemmistolle: lopettakaa se tyhjänpäiväinen melskaaminen ja televisiolähetyksissä tappeleminen – ja kuunnelkaa tavallisia suomalaisia!
Puoluesihteeri Siika-aho alleviivasi puheessaan myös, että rakentavassa politiikassa on kysymys johtajuudesta.
• Me Keskustassa katsomme, että uudessa Suomen suunnassa on kysymys johtajuudesta. Taidosta kuunnella, taidosta sopia ja taidosta rakentaa rohkeasti. Kun me Keskustana tarjoamme uutta suuntaa Suomelle, tarjoamme myös lupauksen paremmasta johtajuudesta. Sitä Suomi tarvitsee.
Yhteyshenkilöt
Antti Siika-ahoPuoluesihteeriPuh:+358 50 5754 118antti.siika-aho@keskusta.fi
Juha MäättäviestintäpäällikköPuh:+358 40 735 9612juha.maatta@keskusta.fi
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Tietoja julkaisijasta
Keskusta. Rohkeutta. Ratkaisuja. Keskusta on 120-vuotias kansanliike, joka rakentaa politiikkansa ihmisen, ei järjestelmän tarpeille.
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