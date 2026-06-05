Varhan aluevaltuuston 10.6.2026 kokouksen esityslista julkaistu
5.6.2026 14:02:16 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
Aluevaltuusto vastaa koko Varhan alueen taloudesta ja toiminnasta sekä käyttää hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa.
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontuu keskiviikkona 10.6.2026 klo 18.00 kokoushotelli Linnasmäessä.
Keskiviikkona 10.6.pidettävässä kokouksessa käsittelyssä ovat mm. seuraavat asiat:
- Periaatepäätös lisäajan hakemisesta alijäämien kattamiseen
- Sosiaali- ja terveyskeskusten ja -asemien alueellinen sijoittuminen
- Tilinpäätös 2025
Kokouksen esityslista on julkaistu verkossa
Auditoriossa ei valitettavasti ole avoimia yleisötiloja, mutta kokousta voi seurata verkossa.
Aluevaltuuston kokoukset lähetetään suorana videolähetyksenä. Linkki päivittyy noin 5 minuuttia ennen kokouksen alkamista.
Kokoustallenteen voi katsoa jälkikäteen kahden viikon ajan Varhan verkkosivuilta. Linkki päivittyy kokousiltana Varhan verkkosivulle tulevaan aluevaltuuston kokoustiedotteeseen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Katriina HiippavuoriAluevaltuuston puheenjohtajaPuh:040 752 0759katriina.hiippavuori@varha.fi
Tarmo MartikainenHyvinvointialueen johtajaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:050 558 4579tarmo.martikainen@varha.fi
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
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Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi
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