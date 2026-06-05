Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha

Varhan aluevaltuuston 10.6.2026 kokouksen esityslista julkaistu

5.6.2026 14:02:16 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote

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Aluevaltuusto vastaa koko Varhan alueen taloudesta ja toiminnasta sekä käyttää hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa.

Kaksi violettia graafista elementtiä, jotka näyttävät sydämiltä tai V-kirjaimilta tummaa taustaa vasten. Oikeassa ylänurkassa on Varhan logo.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontuu keskiviikkona 10.6.2026 klo 18.00 kokoushotelli Linnasmäessä.

Keskiviikkona 10.6.pidettävässä kokouksessa käsittelyssä ovat mm. seuraavat asiat:

  • Periaatepäätös lisäajan hakemisesta alijäämien kattamiseen
  • Sosiaali- ja terveyskeskusten ja -asemien alueellinen sijoittuminen
  • Tilinpäätös 2025

Kokouksen esityslista on julkaistu verkossa

Auditoriossa ei valitettavasti ole avoimia yleisötiloja, mutta kokousta voi seurata verkossa.

Aluevaltuuston kokoukset lähetetään suorana videolähetyksenä. Linkki päivittyy noin 5 minuuttia ennen kokouksen alkamista.

Kokoustallenteen voi katsoa jälkikäteen kahden viikon ajan Varhan verkkosivuilta. Linkki päivittyy kokousiltana Varhan verkkosivulle tulevaan aluevaltuuston kokoustiedotteeseen.

Avainsanat

varsinais-suomen hyvinvointialuevarhatilinpäätöspalveluverkko

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Varsinais-Suomen hyvinvointialue

"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi

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