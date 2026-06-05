Varhan aluevaltuuston 10.6.2026 kokouksen esityslista julkaistu

TYKS-säätiöltä tukea väitöskirjantekijöille ja suurapuraha diabetestutkimukseen 5.6.2026 10:00:00 EEST | Tiedote

TYKS-säätiö osoittaa vuonna 2026 lääketieteen ja terveystieteiden tutkimukseen 230 000 euroa. Säätiö on lisäksi aiemmin toukokuussa jakanut suurapurahan 100 000 euroa lasten ja nuorten diabetestutkimukseen Marita ja Heikki Vaisteen rahastosta.