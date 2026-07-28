Simo Halisen romaani herää eloon MTV:n psykologisessa trillerissä – Nainen joka katosi MTV Katsomossa 20.8. alkaen
30.7.2026 08:00:00 EEST | MTV Oy | Tiedote
MTV:n tiivistunnelmainen sarjauutuus Nainen joka katosi punoo kolmen eri näkökulman avulla yhteen tarinan menneisyyden rikoksesta. Simo Halisen romaaniin perustuvaa neliosaista sarjaa tähdittävät Saga Sarkola, Johannes Holopainen, Oona Airola ja Pekka Strang.
Nainen joka katosi on jännityssarja synkästä rikoksesta, jonka varjo lankeaa neljän henkilön ylle. Aaro kohtaa kesäyössä sympaattisen ja arvoituksellisen Mauran, johon ihastuu. Syntyy intohimoinen suhde, jollaisesta Aaro ei ole edes uskaltanut uneksia. Yhtäkkiä Maura katoaa ja Aarolle selviää, ettei mikään Mauran kertomasta ole totta – oliko naista edes olemassa? Vakuutusyhtiön juristina Aaro pääsee Mauran jäljille. Selviää, että menneisyydessä tapahtunut rikos on jättänyt pysyvät jäljet Mauraan.
Simo Halisen samannimiseen kiitettyyn romaaniin perustuvan sarjan pääosissa loistavat Saga Sarkola, Johannes Holopainen, Oona Airola ja Pekka Strang. Ohjauksesta ja käsikirjoituksesta vastaa Simo Halinen.
"Nainen joka katosi etenee tyylilajissa, johon olen tuntenut aina suurta rakkautta. Se ei ole suorasukainen trilleri, vaan jakso jaksolta tihenevä kudos, joka vaatii katsojalta tarkkaavaisuutta. Avainasemassa on hienovarainen näyttelijäntyö. Olin pitkään halunnut työskennellä Sagan, Johanneksen, Pekan ja Oonan kanssa. Se, että sain heidät kaikki mukaan, teki kuvausprosessista kesäisessä Turussa poikkeuksellisen antoisan, minkä toivon näkyvän myös lopputuloksessa", Halinen kertoo.
Katso esimakua sarjasta täältä.
JAKSOT:
Jakso 1: Katoaminen saarella
to 20.8. alkaen MTV Katsomo+ -tilauksella
Aaro kohtaa Helsingin kesäyössä Mauran. Heille kehittyy suhde ja Maura houkuttelee Aaron veneretkelle. Retkellä Mauran käytös muuttuu oudoksi ja aamulla Aaro huomaa, että Maura on kadonnut.
Jakso 2: Isän tyttö
to 20.8. alkaen MTV Katsomo+ -tilauksella
Erkka saa viestin, jossa häntä vaaditaan jättämään Linda ja Ronja rauhaan. Hän saa Lindalta tiedon, että Ronjan oikea äiti on Maura. Erkassa herää aavistus ja hän vaatii Mauralta selitystä. Onko hän Ronjan isä?
Jakso 3: Kuka on Erik Halme?
to 27.8. alkaen MTV Katsomo+ -tilauksella
Erkka uhkaa kertoa Lindalle olevansa Ronjan isä. Maura muistaa menneisyyden tapahtumat kuitenkin toisin ja syyttää Erkkaa raiskauksesta. Lopulta Maura ymmärtää, että ainoa, joka voi häntä auttaa on Aaro.
Jakso 4: Mauran demonit
to 3.9. alkaen MTV Katsomo+ -tilauksella
Maura saa puhelun, jossa Ronja vaikuttaa pelästyneeltä: Erkka on muuttanut heidän luokseen ja Ronjalla on omituinen olo Erkasta. Maura havahtuu tajuamaan, että tyttö on vaarassa. Hänen täytyy pelastaa Ronja.
Nainen joka katosi MTV Katsomo+ -tilauksella to 20.8. alkaen. Ensimmäisellä viikolla julkaistaan kaksi jaksoa, sen jälkeen jakso viikossa.
Ohjelman on MTV:lle tuottanut ReelMedia Oy.
Lisätietoja:
Esikatselut ja kuvat: MTVPressi.fi
MTV, vastaava tuottaja Ellinoora Uusi-Kartano, ellinoora.uusi-kartano@mtv.fi
ReelMedia, vastaava tuottaja Johanna Enäsuo, johanna.enasuo@reelmedia.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maiju SalorantaPR & Communication ManagerMTV Oy
(lomalla 17.6.-14.7.)
Onni OjalaPhoto Editor & PhotographerMTV Oyonni.ojala@mtv.fi
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