Kesätyöpaikan ehtii vielä löytää – hoitajille on töitä Uudellamaalla

Seure on kuntien ja hyvinvointialueiden omistama, voittoa tavoittelematon henkilöstöpalveluyhtiö. Huolehdimme siitä, että arjen tärkeät palvelut toimivat myös silloin, kun henkilöstötarpeet vaihtelevat.

Yhdistämme ammattitaitoiset työntekijät ja työn luotettavasti ja kustannustehokkaasti, tukien asiakkaidemme arkea ja palvelujen jatkuvuutta. Seuren kautta tehty keikkatyö on olennainen osa suomalaista työelämää ja julkisten palvelujen toimivuutta.

Toimimme Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien, HUS:n sekä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen alueilla.

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