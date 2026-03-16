Seure Henkilöstöpalvelut Oy

Kesätyöpaikan ehtii vielä löytää – hoitajille on töitä Uudellamaalla

5.6.2026 15:31:39 EEST | Seure Henkilöstöpalvelut Oy | Tiedote

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Suomen työllisyystilanne on monella alalla vaikea, mutta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille on edelleen töitä. Seuressa on kesätöitä lähihoitajille, sairaanhoitajille ja terveydenhoitajille eri puolilla Uuttamaata.

Nainen, poika, nainen ja koira kävelevät aurinkoisella kadulla. Taustalla näkyy rakennuksia ja sinistä taivasta.
Lähihoitajille ja sairaanhoitajille löytyy vielä kesäksi töitä.

Seurella on tällä hetkellä avoinna yli 10 kesätyöpaikkaa lähihoitajille ja sairaanhoitajille Helsingissä ja läntisellä Uudellamaalla. Näiden kesäsijaisuuksien lisäksi viikoittain on tarjolla satoja keikkatyövuoroja.  

Paikkoja on erityisesti kotihoidossa, mutta mahdollisuuksia löytyy myös esimerkiksi terveysasematyöstä kiinnostuneille. 

Seuren kautta työvuoroja on tarjolla yhteensä yli 700 toimipisteessä pääkaupunkiseudulla, muualla Uudellamaalla ja HUS-alueella. 

Viime kesänä Seuren kautta työskenteli joka kuukausi lähes 2000 sote-alan ammattilaista. 

“Moni vastavalmistunut tai uutta työtä etsivä hoitaja saattaa ajatella, että kesätyöpaikan kanssa on jo myöhässä. Meillä töitä on edelleen tarjolla”, sanoo sote-liiketoimintajohtaja Kaarina Liimatainen Seuresta. 

Seuren kautta lähihoitajat, sairaanhoitajat ja muut sote-alan ammattilaiset voivat tehdä keikkatyötä tai pidempiä sijaisuuksia omaan elämäntilanteeseensa sopivalla tavalla. 

“Jos kalenterissa on jo lomamatka, festareita tai muita suunnitelmia, kesätyötä voidaan sovittaa niiden ympärille. Monelle tämä joustavuus tuo sekä vapautta että varmuutta”, Liimatainen sanoo. 

Seuren mukaan sote-alalla osaaville tekijöille on kysyntää, vaikka työllisyystilanne Suomessa on monin paikoin haastava. 

“Monella alalla työnhakijoita on nyt paljon enemmän kuin avoimia työpaikkoja. Sote-alalla tilanne on toinen. Osaaville lähihoitajille ja sairaanhoitajille löytyy töitä myös kesällä”, Liimatainen sanoo. 

Seure kannustaa lähihoitajia, sairaanhoitajia ja alan valmistuvia opiskelijoita tutustumaan avoimiin mahdollisuuksiin.

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Nainen seisoo ulkona tiiliseinään nojaten.
"Hoitajille löytyy kesäksi töitä", sanoo Seuren sote-liiketoimintajohtaja Kaarina Liimatainen.
Kai Kuusisto
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Seure

Seure on kuntien ja hyvinvointialueiden omistama, voittoa tavoittelematon henkilöstöpalveluyhtiö. Huolehdimme siitä, että arjen tärkeät palvelut toimivat myös silloin, kun henkilöstötarpeet vaihtelevat.

Yhdistämme ammattitaitoiset työntekijät ja työn luotettavasti ja kustannustehokkaasti, tukien asiakkaidemme arkea ja palvelujen jatkuvuutta. Seuren kautta tehty keikkatyö on olennainen osa suomalaista työelämää ja julkisten palvelujen toimivuutta.

Toimimme Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien, HUS:n sekä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen alueilla.

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