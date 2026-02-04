Ruotsalaiset Arboga-oluet Suomen markkinoille

Ukrainalainen MOVA Anti-Imperial Stout – olut, joka sanoo ei sorrolle 14.7.2025 11:28:18 EEST | Tiedote

Ukrainalaisen MOVA-panimon Anti-Imperial Stout saapui Alkon valikoimaan alkuvuodesta 2025. Kyseessä ei ole vain stout, vaan kokonainen tarina. Tumma, vahva ja periksiantamaton olut, joka syntyi vastalauseena sodalle ja sorrolle. Se ei ole imperiumin olut, vaan sen vastainen.