Ruotsalaiset Arboga-oluet Suomen markkinoille
5.6.2026 14:21:36 EEST | Galatea Beverages Oy | Tiedote
Ruotsissa tunnettu Arboga-olut tulee Suomen markkinoille. Myyntiin saapuvat lagerit Arboga Original 5,6 % sekä Arboga 7,3 %. Oluet maahantuo juomayhtiö Galatea Beverages.
Arboga on perinteinen ruotsalainen olutbrändi, joka tunnetaan erityisesti vahvoista ja maltaisista lagereistaan. Brändillä on pitkä historia Ruotsin olutmarkkinoilla, ja sen tuotteet ovat saavuttaneet laajan suosion naapurimaassa.
Suomeen tuotavat kaksi olutta edustavat klassista pohjoismaista lager-tyyliä. Arboga Original 5,6 % on keskitäyteläinen ja maltainen lager, kun taas Arboga 7,3 % on vahvempi ja runsaampi olut, jossa korostuvat maltaan aromit ja täyteläinen maku.
Henry Johansson, Galatea Beveragesin kaupallinen johtaja, kertoo Arboga-oluiden tuomisen Suomeen olevan luonteva askel pohjoismaisen olutvalikoiman laajentamisessa.
”On hienoa saada perinteikästä ruotsalaista olutta Suomen markkinoille. Arboga on pitkän historian omaava panimo ja erittäin suosittu Ruotsissa. Uskomme, että myös suomalaiset kuluttajat arvostavat sen perinteistä lager-tyyliä ja täyteläistä makua”, Johansson sanoo.
Arboga-oluet ovat jo vuosikymmenten ajan olleet tunnettu osa ruotsalaista olutkulttuuria. Nyt niiden tavoitteena on löytää oma paikkansa myös suomalaisten oluen ystävien keskuudessa. Tuote on saatavilla K-kaupoista.
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Yhteyshenkilöt
Anssi KannistoGalatea Beverages OyPuh:+358443318035anssi.kannisto@galatea.fi
Galatea Beverages Oy
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