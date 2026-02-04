Galatea Beverages Oy

Ruotsalaiset Arboga-oluet Suomen markkinoille

5.6.2026 14:21:36 EEST | Galatea Beverages Oy | Tiedote

Jaa

Ruotsissa tunnettu Arboga-olut tulee Suomen markkinoille. Myyntiin saapuvat lagerit Arboga Original 5,6 % sekä Arboga 7,3 %. Oluet maahantuo juomayhtiö Galatea Beverages.

Arboga on perinteinen ruotsalainen olutbrändi, joka tunnetaan erityisesti vahvoista ja maltaisista lagereistaan. Brändillä on pitkä historia Ruotsin olutmarkkinoilla, ja sen tuotteet ovat saavuttaneet laajan suosion naapurimaassa.

Suomeen tuotavat kaksi olutta edustavat klassista pohjoismaista lager-tyyliä. Arboga Original 5,6 % on keskitäyteläinen ja maltainen lager, kun taas Arboga 7,3 % on vahvempi ja runsaampi olut, jossa korostuvat maltaan aromit ja täyteläinen maku.

Henry Johansson, Galatea Beveragesin kaupallinen johtaja, kertoo Arboga-oluiden tuomisen Suomeen olevan luonteva askel pohjoismaisen olutvalikoiman laajentamisessa.

”On hienoa saada perinteikästä ruotsalaista olutta Suomen markkinoille. Arboga on pitkän historian omaava panimo ja erittäin suosittu Ruotsissa. Uskomme, että myös suomalaiset kuluttajat arvostavat sen perinteistä lager-tyyliä ja täyteläistä makua”, Johansson sanoo.

Arboga-oluet ovat jo vuosikymmenten ajan olleet tunnettu osa ruotsalaista olutkulttuuria. Nyt niiden tavoitteena on löytää oma paikkansa myös suomalaisten oluen ystävien keskuudessa. Tuote on saatavilla K-kaupoista.

Avainsanat

olutruotsilageruutuus

Yhteyshenkilöt

Galatea Beverages Oy

Teemme viinien, oluiden ja väkevien alkoholijuomien vastuullista kauppaa aktiivisella ja pikäjänteisellä yhteistyöllä kaiken tasoisten kumppanien kanssa aloittavista startupeista maailman johtaviin toimijoihin

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Galatea Beverages Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye