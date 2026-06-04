Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 9.6. kokouksen ennakkotiedote

5.6.2026 15:06:00 EEST | Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala | Tiedote

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Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta kokoontuu tiistaina 9. kesäkuuta klo 16.15. Kokouksessa käsitellään muun muassa Pohjois-Haagan seniorikeskuksen tarveselvitystä.

Pohjois-Haagaan suunnitteilla uusi seniorikeskus

Pohjois-Haagaan suunnitellaan uutta seniorikeskusta, joka korvaisi nykyiset elinkaarensa päässä olevat Helsingin Seniorisäätiön tilat. Seniorisäätiö tuottaa tiloissa hoivapalveluja Helsingin kaupungille.

Ikääntyneiden pitkäaikainen laitoshoito tulee lain mukaan purkaa vuoden 2027 loppuun mennessä, mikä tekee hankkeesta kiireellisen. Uudet tilat korvaavat nykyiset Mariankodin ja Pakilankodin tilat, jotka ovat huonokuntoiset eivätkä vastaa nykyaikaisen palveluasumisen tarpeita.

Suunnitteilla on uudisrakennus osoitteeseen Hopeatie 14–16. Uusi seniorikeskus sijoittuisi nykyisen Hopeatien palvelutalon viereen. Hankkeen myötä palveluasumisen paikkamäärä säilyisi lähes ennallaan.

Rakentaminen alkaa suunnitelmien mukaan talvella 2027–2028, ja uusi seniorikeskus otetaan käyttöön vuonna 2030.

Lautakunnalle esitetään kokouksessa Pohjois-Haagan seniorikeskuksen tarveselvitys ja viitesuunnitelma.

Lisätietoa: arkkitehti Annimaija Tarkkanen, p. 050 406 4188, annimaija.tarkkanen@hel.fi

Linkit

  1. Kokouksen esityslista liitteineen 
  2. Kokouksen päätöstiedote julkaistaan sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan verkkosivuilla kokouksen jälkeen

Yhteyshenkilöt

Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

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