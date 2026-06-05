Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman luonnos hyväksyttiin – avoin tilaisuus 9.6. kello 17

5.6.2026 15:04:06 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote

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Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen tulevaisuuslautakunta hyväksyi lisäkokouksessaan 5.6.2026 sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman luonnoksen. Lautakunta käsitteli asian uudelleen aiemmassa käsittelyssä tapahtuneen menettelyvirheen takia.

kuvituskuva

Aluehallitus käsittelee nyt hyväksyttyä luonnosta kokouksessaan tiistaina 9.6. Luonnos lähtee lausuntokierrokselle aluehallituksen käsittelyn jälkeen. Lausuntokierros alkaa 10.6. ja se kestää 7.8. saakka.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman luonnoksen sisällöistä myös äänestettiin. Lautakunta äänesti muun muassa Oulaskankaan toimintaan liittyen. Lautakunta esittää, että Oulaskankaan päiväkirurginen ja polikliininen toiminta jatkuu. Lautakunnan pöytäkirja päivittyy Pohteen verkkosivuille: Pohteen tulevaisuuslautakunta.

Pohde järjestää avoimen tilaisuuden suunnitelmaluonnoksesta asukkaille ja sidosryhmille ja asiasta kiinnostuneille 9.6. kello 17–19. Tilaisuuden tiedot ja osallistumislinkki päivittyvät Pohteen verkkosivuille maanantain aikana: Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelma.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman luonnos kattaa vuodet 2027–2030.  Se pohjautuu Pohteen strategiaan, joka päivitettiin loppuvuodesta 2025.

Järjestämissuunnitelman luonnos sisältää Pohteen sosiaali- ja terveyspalvelujen keskeiset tavoitteet vuodelle 2030 sekä toimenpiteet vuosille 2027–2028. Tavoitteet ja toimenpiteet liittyvät palvelujen saatavuuteen, palveluverkostoon, monituottajuuteen ja kiinteistöjen uudistamistarpeisiin.

Avainsanat

pohjois-pohjanmaahyvinvointialue

Yhteyshenkilöt

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.

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