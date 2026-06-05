Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman luonnos hyväksyttiin – avoin tilaisuus 9.6. kello 17

Aluehallitus käsittelee nyt hyväksyttyä luonnosta kokouksessaan tiistaina 9.6. Luonnos lähtee lausuntokierrokselle aluehallituksen käsittelyn jälkeen. Lausuntokierros alkaa 10.6. ja se kestää 7.8. saakka.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman luonnoksen sisällöistä myös äänestettiin. Lautakunta äänesti muun muassa Oulaskankaan toimintaan liittyen. Lautakunta esittää, että Oulaskankaan päiväkirurginen ja polikliininen toiminta jatkuu. Lautakunnan pöytäkirja päivittyy Pohteen verkkosivuille: Pohteen tulevaisuuslautakunta.

Pohde järjestää avoimen tilaisuuden suunnitelmaluonnoksesta asukkaille ja sidosryhmille ja asiasta kiinnostuneille 9.6. kello 17–19. Tilaisuuden tiedot ja osallistumislinkki päivittyvät Pohteen verkkosivuille maanantain aikana: Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelma.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman luonnos kattaa vuodet 2027–2030. Se pohjautuu Pohteen strategiaan, joka päivitettiin loppuvuodesta 2025.

Järjestämissuunnitelman luonnos sisältää Pohteen sosiaali- ja terveyspalvelujen keskeiset tavoitteet vuodelle 2030 sekä toimenpiteet vuosille 2027–2028. Tavoitteet ja toimenpiteet liittyvät palvelujen saatavuuteen, palveluverkostoon, monituottajuuteen ja kiinteistöjen uudistamistarpeisiin.